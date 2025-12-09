YTGATE、株式会社JTBのクレジットカード不正利用対策を高度化

株式会社YTGATE

株式会社YTGATE（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋祐太郎、以下「YTGATE」）は、株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員 山北栄二郎、以下「JTB」）に導入された決済承認率改善サービスの効果や活用状況をまとめたインタビュー記事を公開しました。

導入の背景

JTB様は、国内外のパッケージ旅行、宿泊商品、MICE、地域観光イベントなど幅広い事業を展開し、近年ではEC販売の拡大によりオンラインチャネルの重要性が増しています。一方で、旅行業界では高額決済が多いため、クレジットカード不正利用の影響で正規のお客様の取引まで否決され、顧客体験の低下や収益機会の損失が課題となっていました。

さらに、従来は「どのカード会社で、なぜ承認されなかったのか」が不明瞭であり、対応が数か月遅れるケースも見られました。こうした背景から、JTB様では決済データを可視化し、承認率改善と不正抑止を両立する仕組みを構築するため、YTGATEの「決済承認率改善サービス」を導入いただく運びとなりました。

＜当社を選んでいただいた主な理由＞

- イシュア（カード発行会社）ごとの承認状況や否決理由をリアルタイムで可視化できること- データを根拠としたカード会社との対話が可能となり、改善サイクルを迅速化できること- 不正対策とUX（顧客体験）の両立を支援できること- 初期負担が少なく、導入から効果測定までスムーズに進められること

事例記事はこちらからご覧いただけます :https://ytgate.jp/news/customer_stories/20251209-002/

各社概要

会社名：株式会社JTB

代表者：代表取締役 社長執行役員 山北 栄二郎

所在地：東京都品川区東品川二丁目3番11号 JTBビル

事業内容：ツーリズム事業、エリアソリューション事業、ビジネスソリューション事業、グローバル領域

会社名：株式会社YTGATE（ https://ytgate.jp/ ）

代表者：代表取締役社長 高橋祐太郎

所在地：東京都中央区新富1-8-2 Grandir Ginza East 5F

設立：2023年10月2日

事業内容：決済関連コンサルティング事業、決済承認率改善支援、決済最適化SaaS事業

「決済を最適化し、世界をつなぐ。」をミッションに掲げ、決済承認率の向上を支援し、国内外のクレジットカード加盟店向けに決済効率化、安全対策、データ可視化などを包括的に提供しています。決済領域の専門家として、最適化された決済インフラを構築し、国内外のビジネスや生活をスムーズにすることを実現します。

公式X：https://x.com/YTGATE_inc