「BAPE(R)︎ x THE POWERPUFF GIRLS」APE HEADやBABY MILO(R)が3人のヒロインと共演

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ、以下BAPE(R)）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカ発の人気アニメーションシリーズ「THE POWERPUFF GIRLS（パワーパフ ガールズ）」とのコラボレートコレクションを発売します。

1998年にカートゥーン ネットワークで放送が開始された「パワーパフ ガールズ」は、遺伝子工学の“ケミカルX”から生まれたブロッサム、バブルス、バターカップの3人が、街の平和を守るために悪と戦うアドベンチャー作品。

作品を象徴するポップなキャラクターとBAPE(R)のアイコニックなグラフィックワークが融合し、両者の美学を体現する特別なカプセルコレクションが誕生しました。

コレクションを象徴するメインモチーフとして、ピンクのABC CAMO柄のAPE HEADにブロッサム、バブルス、バターカップを組み合わせた特別なコラボレートグラフィックを制作。

ラメプリントを採用し、パワフルでキュートな表情に仕上げています。フロントにこのコラボレートグラフィックを大胆にプリントしたプルオーバーフーディとTシャツは、ブラックとホワイトの2色で展開します。

また、ブロッサム、バブルス、バターカップのキャラクターカラーに合わせて、ピンク、ブルー、グリーンのABC CAMOをそれぞれAPE HEADと組み合わせたグラフィックTシャツも登場します。こちらはホワイトのみの展開で、3人の個性を際立たせる1枚に仕上げています。

さらに、パワーパフ ガールズとBABY MILO(R)が共演するデザインも加わります。フロントにBABY MILO(R)姿の3人を、バックに3匹のBABY MILO(R)を配したTシャツをブラックとホワイトで展開。

シリーズ最大の宿敵であるモジョ・ジョジョとBABY MILO(R)を組み合わせたユニークなグラフィックも加わり、コレクション全体に遊び心を添えています。

本コラボレーションは、BAPE(R)が掲げるブランドステートメント「Fearless Expression（恐れない自己表現）」、そして2025年秋冬シーズンテーマ「Connect with the People（人とつながる）」の理念に基づき、キャラクターたちの大胆な魅力とBAPE(R)のクリエイションが融合したカプセルコレクションです。作品が持つ普遍的なメッセージと、BAPE(R)のストリートスピリットが新たな形で交差する特別なラインアップとなりました。

「THE POWERPUFF GIRLS × BAPE(R)」コレクションは、2025年12月14日(日)より、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて数量限定で発売いたします。

APE HEAD TEECOLOR: WHITE, BLACK\12,100- (税込)BABY MILO(R)︎ TEECOLOR: WHITE, BLACK\12,100- (税込)BLOSSOM TEECOLOR: WHITE\12,100- (税込)BUBBLES TEECOLOR: WHITE\12,100- (税込)BUTTERCUP TEECOLOR: WHITE\12,100- (税込)BABY MILO(R)︎ MOJO JOJOCOLOR: WHITE\12,100- (税込)APE HEAD PULLOVER HOODIECOLOR: WHITE, BLACK\38,500- (税込)

＜詳しくはこちら＞(https://jp.bape.com/blogs/news/powerpuffgirls)

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s25)

About A BATHING APE(R)（BAPE(R)） / アベイシングエイプ(R)（ベイプ(R)）

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R)︎カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン＆キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.