個人利用から組織活用へ―生成AIで“成果を出す”ための組織戦略とは？ENSOU AIが無料ウェビナーを開催

株式会社Digeon

株式会社Digeon（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：山崎祐太）は、生成AIの組織活用をテーマにしたウェビナー「個人利用から組織活用へ！組織で成果を出す生成AI活用戦略」を開催いたします。

2025年は“AIエージェント元年”とも呼ばれ、個人の業務効率化において生成AIやAIエージェントの利用が大きく進んだ一年でした。しかしその一方で、「組織としてのAI活用が進まない」「社内定着まで至らない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

本ウェビナーでは、企業が生成AI活用を組織レベルで推進するうえで直面する“3つの壁（リテラシー格差／情報漏洩リスク／社内情報との非連携）”を整理し、それらを乗り越えるためのボトムアップ型のアプローチや、RAG（Retrieval-Augmented Generation）※1・AIエージェントを組織全体で利用していく戦略を事例を交えながら解説します。



また、ENSOU AIを活用した「誰でも簡単にRAGを構築し、全社で活用を広げるための実践ポイント」についてもご紹介します。

※1 社内データをAIに読み込ませ、データに基づいた回答を行う技術のこと

こんな方におすすめ

・AIエージェント、RAGの導入を検討されている方

・AIエージェント、RAGの構築に取り組んでいる方

・生成AIの“定着化”に課題を感じている方

・社内のAI活用を推進する立場にある方

ウェビナー内容

・2025年の生成AI・AIエージェント活用トレンド総まとめ

・弊社が実施した生成AIの組織活用に関するアンケートデータの紹介

・なぜ“個人利用”は進んでも“組織活用”は進まないのか

・「トップダウン」ではなく「ボトムアップ」で広げる生成AI活用

・3分で構築できるRAGと、ボトムアップで成果が出る業務テンプレート活用

・ENSOU AI活用による組織変革事例

・質疑応答

開催概要

日時：2025年12月16日（火）12:00～12:50

場所：オンライン（Zoom等）

※お申し込みいただいた方へ参加URLをお送りします

費用：無料

申込締切：12月16日（火）11:00まで

お申し込み方法

以下のリンクよりお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/8017647555614/WN_1B0_BPJeQ-aQZj-CxnJElQ

ENSOU AIについて

ENSOU AIは、法人向けに開発されたセキュアな生成AIチャットボットサービスです。

RAG構築、用途別テンプレート、アクセス権限の継承、管理者ダッシュボードなど、組織で生成AIを活用・定着させるために必要な機能を標準搭載しています。

AIを“特別なもの”ではなく、“誰もが自然に使える存在”にすることで、組織における生成AI活用をボトムアップで推進します。

株式会社Digeon（ディジョン）会社概要

サービスページはこちら :https://ensou.app/

社名：株式会社Digeon

本社：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町64 三宮電電ビル 5階

東京営業所：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目18-7 渋谷アトウビル202

設立：2020年10月28日

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 山崎 祐太

事業内容：ENSOU AIの開発・提供・運用、生成AI開発、基幹業務システム開発