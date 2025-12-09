【株式会社アルプロス】国際人材育成を加速する「Start Dash 2026」ALL 0円キャンペーン開始

株式会社アルプロス

労働人口の減少や国内市場の縮小リスクを背景に、企業・大学では国際人材の育成が急務となっています。

大学でも学生数の減少に伴い海外連携や留学生受入れが進み、教育現場そのものが大きく国際化しています。

こうした流れの中、2026年は企業・大学の国際化がますます加速する年となるでしょう。

創業以来、アメリカの実践教育を日本で提供してきた当校の強みが、いま求められるニーズと一致しているためです。

これらの社会的要請に応え、総合英語学校アルプロスは2026年度よりカリキュラムを一部改訂し、ビジネス英語とアカデミック英語を体系化した新プログラムへ進化させます。

さらに、長年の教育実績から生まれた新スマートラーニング「ATRM（アトム）」の提供も開始します。ATRMは英会話・コーチング・AI学習を融合し、事前準備から弱点分析、学習管理、実践演習までをアプリで一体化することで、レッスン成果を最大化する新しい学びを実現します。

そして今回、より多くの方にこの新しい学習体験をお届けするため、特別キャンペーンをご用意いたしました。

【先着20名様限定】ALL 0円スタートキャンペーン

※2学期間以上の受講申込が必要です

初学期授業料：0円

入学金：0円（通常 33,000円）

教材費：0円（通常 11,000円）

通常は以下の価格帯で提供しているプログラムについても、初学期授業料が全額免除され、より始めやすい形で受講いただけます。

＜通常価格＞

1ヵ月集中プログラム：517,000円

週末集中プログラム：323,400円

プライベートレッスン：363,000円 (30レッスン)

【注意事項】

・プライベートレッスンは 30レッスン以上のご購入が条件となります。

・募集定員に達し次第、受付を終了いたします。

・複数学期にわたり異なるプログラムを組み合わせてお申込みいただく場合は、学期に関わらず価格の低いプログラムの授業料が無料となります。

ダイバーシティ人材育成プロジェクト 【2026年度 特別優遇｜若干名様限定】

上記キャンペーン対象受講生の皆さまの中から、若干名様をモニター受講として特別招待いたします。

受講料：全額免除

※アルプロスにて厳正な選考を行い決定いたします。

※受講の進捗・成果をモニタリングさせていただき、当社ホームページ等でデータを公開することにご協力をお願いしております（実名・顔写真・勤務先／学校名の掲載を含みます）。

◆英語学校アルプロスについて

英語学校アルプロスは、アメリカの大学付属英語学校として28年間、日本で英語圏の実践教育を提供してきた総合英語学校です。

基礎レベルから海外赴任・外資系転職・海外進学まで導く体系的プログラムを展開し、TOEFL iBT・IELTS・SATなど国際標準の試験対策にも対応。企業研修や大学の英語授業のアウトソーシング実績も多数有し、英語を活かしたキャリア形成を支援します。

公式サイトはこちら(http://alpros.co.jp/)から

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社アルプロス

代表者 ：代表取締役 山本 正和

設立 ：2009年12月

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 8階

公式サイト：https://www.alpros.co.jp