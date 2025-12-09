イギリス最高峰パンコンテスト優勝者が採用！ 日本発のパン専用鮮度保持袋「パンおいしいまま」

機能素材株式会社

機能素材株式会社（本社：高知県高知市、代表取締役社長：岡村岳尚）のパン専用鮮度保持袋「パンおいしいまま」が、イギリスの権威あるパンコンテスト「Britain's Best Loaf 2025」で総合優勝したパン職人に採用されたことをお知らせします。

■ 受賞の概要

イギリスダービーシャー州で「Kuma-San Bakehouse」を営む日本人パン職人・青悦美代さん（55）が、189作品の中から総合優勝を獲得しました。受賞作品は「レモンとアールグレイの茶葉を練り込んだブリオッシュ」で、香り高い仕上がり、ケーキのようにしっとり柔らかい食感、独特の風味が審査員を魅了しました。

青悦さんは2023年に続き2度目の受賞となります。

■ 採用の経緯

青悦さんは、パン生地改良剤や保存料を使わない伝統的な製法にこだわり、焼きたての香りと食感を保つ方法を探していました。

その中で日本製の「パンおいしいまま」を知り、イギリスから問い合わせをいただいたことが当社とのご縁の始まりでした。

■ 製品の特長

「パンおいしいまま」は、焼き立てのパンがまだ温かいうちに袋詰めできる特殊な鮮度保持袋です。

一般的には、パンは焼成後にしっかり冷ましてからでないと袋詰めできませんが、「パンおいしいまま」は温かい状態のまま入れられます。

そのため、冷ます過程で失われがちな焼きたての香りや水分を逃がさず、パンにしっかり定着させることができる、これまでにない機能を持っています。

詳細はこちら▼

業務用パンおいしいまま(https://kinousozai.co.jp/panforbusiness.html)

■ 青悦さんのコメント

「イギリスで人気のフルーツローフも、この袋に入れると驚くほどしっとりします。

私のパンの大ファンである義父は、この袋の効果をよく知っており、『必ずあの袋に入れてほしい』とリクエストしてきます。『しっとり感が長持ちして、最後までおいしくいただける』と、たいへん気に入っています。

普通の袋だと、しばらくすると乾燥してぱさついてしまうようです」

受賞作のブリオッシュには、

・アールグレイの茶葉

・リモンチェッロに漬けた砂糖漬けレモンピール

・レモンカード

・レモン果汁

が使われ、さらに青悦さんは 隠し味として「徳島のユズ」を加えています。

これらの爽やかな香りと食感を最良の状態で届けるため、青悦さんはパンを「パンおいしいまま」に入れたまま提出し、「食べる直前に開けてください」と審査員に添えて出品されました。

■受賞に寄せて

今回の受賞は、青悦さんの技術と情熱の結晶です。

その味を審査の瞬間まで最良の状態で届けるために「パンおいしいまま」がお役に立てたことを、私たちも大変光栄に感じています。

■採用実績

第4回ベーカリージャパンカップ優勝者（ケーキとパンのお店ソレイユ）、京王プラザホテル、重慶飯店ローズホテル横浜など、全国300店舗以上で採用されています。

採用店舗はこちら▼

https://kinousozai.co.jp/panforbusiness.html#store

出典

BBCニュースジャパン（2025年4月22日）

「イギリス最高のパン」、日本人女性が2度目の受賞

https://www.bbc.com/japanese/articles/czd3q8dvzemo

【会社概要】

機能素材株式会社

本社：高知県高知市廿代町6-13

代表取締役社長：岡村岳尚

Web: http://kinousozai.co.jp/