株式会社ソースポッド

クラウドメールセキュリティ及びサイバーセキュリティサービスを提供する株式会社ソースポッド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本剛、以下 ソースポッド）は、レシップホールディングス株式会社（以下 レシップHD）が、『SPC 標的型メール訓練』と情報セキュリティ教育サービス『SPC Literacy+』を導入したことを発表致します。





■本文概要

バス・鉄道用のワンマン機器や、フォークリフト用充電器などの開発・製造・販売を手がけ、輸送機器・産業機器市場で事業を展開するレシップHDは、現場で情報セキュリティリテラシー向上が必要となり、またセキュリティトレーニングを実施していることを外部に表明しなければならないため、全社員約700名を対象にした新たな教育環境を構築しました。



標的型メール訓練の強化と、一部門でのみ実施していた情報セキュリティeラーニングを全社に拡大するため、『SPC 標的型メール訓練』と情報セキュリティ教育サービス『SPC Literacy+』を導入し、さらに一元管理することで、社員一人ひとりのセキュリティ意識の底上げを行っています。



『SPC 標的型メール訓練』『SPC Literacy+』導入の決め手となったのは、以下の通りです。



・メール訓練やeラーニングに必要な機能・テンプレートが揃っていて、一元管理、部門ごとの進捗管理ができること

・ISMSやセキュリティ関連だけでなく、幅広いコンテンツが揃っていること

・充実した機能・コンテンツを用意しているのに、コストパフォーマンスが良かったこと

・自社向けにコンテンツをカスタマイズでき、毎月新しい教材が自動で追加されること

・信頼できる販売店が自信を持って推奨してくれたこと

・ソースポッドが丁寧かつ迅速に対応してくれたこと



訓練・教育結果より、今後レシップHDではメール訓練の内容を段階的に見直し、eラーニングではPマークなど他の認証規格への対応も視野に入れ、より効果的な教育を展開していく予定です。

ソースポッドでは、手間なく・効果的に・継続できる情報セキュリティ教育サービスをリーズナブルに提供することで、組織の従業員・職員の情報セキュリティリテラシーの向上と維持を支援し、全ての人が安心して繋がる社会の実現を目指してまいります。



■レシップホールディングス 導入事例掲載ページ

本件の詳細インタビューは、下記ページよりご覧ください。

https://www.source-pod.co.jp/cases/20251209.html



【SPC 標的型メール訓練 について】

『SPC 標的型メール訓練』は、業界最安値(*1)の100通月額3,000円(税別)から、業界最多(*3)の約300種のテンプレートを完備したメール訓練を実現。また「SPC Literacy+ オプション」をご利用いただくことで、業界最安値(*2)の100アカウント90,000円(税別)から「標的型メール訓練」による体験学習と、それを補完する情報セキュリティ知識と意識の向上が可能な「情報セキュリティ教育」をあわせて実施することができます。さらに、メールセキュリティのエキスパートであるソースポッドが運用代行を行う、管理者の手間なく、流行りの標的型メールを模した年4回（最小1回、最大12回）配信の訓練メールによる継続的体験学習型の訓練を用意。【本当に効果のある】標的型メール訓練をご利用いただけます。本サービスの詳細については、下記をご参照ください。

https://www.source-pod.co.jp/service/apt2/



【SPC Literacy+ について】

『SPC Literacy+』は、多くの企業・公共・文教市場のお客様にご導入いただいている情報セキュリティ教育・不正アクセス対策サービスです。業界最安値(*4)の月額100円(税別)から、各種認証規格（Pマーク・ISMS）、各業界のガイドラインに対応した、手間なく、効果的に、実施効果をとことん追求できる情報セキュリティ教育を提供し、従業員の情報セキュリティリテラシー向上・インシデント防止策としてご活用いただけます。本サービスの詳細については、下記をご参照ください。

https://www.source-pod.co.jp/service/lplus/



【会社概要／問い合わせ先】



■株式会社ソースポッドについて

2006年の創業以来、一貫して、法人向けメールシステムに特化した事業を展開。クラウドメール誤送信対策・PPAP対策『SPC Mailエスティー』等メールセキュリティサービスの提供・運用・管理に10年以上携わっております。昨今は中央官庁や地方自治体、大手金融機関をはじめとする企業、大学などの教育機関といった多くのお客様にサービスを提供しております。また、サイバーセキュリティサービスとして、人的情報セキュリティ対策となる情報セキュリティ教育『SPC Literacy+』や標的型メール訓練『SPC 標的型メール訓練』、情報セキュリティ研修『SP Security Training』、オリジナル教育コンテンツ制作『SP SecEdu Consulting』を提供しております。

https://www.source-pod.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

（サービスの詳細・お申込について）

株式会社ソースポッド 営業部 サービス営業チーム

https://www.source-pod.co.jp/lp/hism/

TEL：03-5213-4842



（プレスリリースの内容について）

株式会社ソースポッド 事業開発部

https://www.source-pod.co.jp/contact/company/

TEL：03-5213-4842



(*1) 業界最安値とは、商用の標的型メール訓練サービスを利用して1年間に100通配信した際の月額利用金額の当社調べ（2025年10月）となります。

(*2) 業界最安値とは、1年間に100AC向けに標的型メール訓練1回と情報セキュリティ教育を1回実施した際の合計利用金額の当社調べ（2025年10月）となります。

(*3) 業界最多とは、標的型メール訓練サービスで用意された訓練テンプレート数の当社調べ（2025年10月）となります。

(*4) 業界最安値とは、情報セキュリティ教育サービスの月額利用金額（1ACあたり）の当社調べ（2025年10月）となります。

※本ページに記載された内容は、発表日当日のものであり、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。