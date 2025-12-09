BE-PAL 最新号の特別付録は、大事な道具を衝撃から守る『モンベル アウトドア “タフ” ケース』です！

BE-PAL 1月号の特別付録は『モンベル アウトドア “タフ” ケース』。


大人気アウトドアブランドmont-bellとコラボした、大切なギアを衝撃から守ってくれるギアケース。クッション入りなので安心して使ってください！



火おこしセットを入れたり、趣味の釣り道具を入れたり、アイディアは無限大！　大切なモノを持ち運ぶのに必須のギアです。




中は両面にクッションがあり、両面クッション、片面クッション、クッションなしと、入れるモノのサイズによって着脱できるのも便利。







サイズは横16.5×縦10.5×高さ5cm。防水ではないが、ガッチリとした留め具を4か所に配し、ホールド感も抜群。







ヒモをかけられるホールを2か所に設けているので、自前のストラップを付ければ肩掛けとしても使えます！






※画像内、『モンベル アウトドア “タフ” ケース』以外は付録に含まれません。




さらに、今号の大特集は「キャンプギア ヒットランキング全312アイテム発表！」。全国の人気ショップ17店にアンケートした結果をランキングに。テントにタープ、ランタンにチェア、テーブルに焚き火台、バックパックにレインジャケットなどなど。2025年に売れたモノが丸わかりの大特集です！　さらに、2026年の注目ギアも要チェックです！





『BE-PAL』1月号



2025年12月9日（火）発売


特別価格1,500円（税込）


■大特集

2025 to 2026キャンプギア ヒットランキング　全312アイテム発表！


ファミリーテント・シェルター、ソロテント、タープ、テーブル、チェア


スリーピングバッグ、マット、コット、焚き火台、クーラー、バーナー


クッカー、キッチンツール、ランタン、ヘッドライト、バックパック


トレッキングシューズ・キャンプ用シューズ・サンダル、レインジャケット、パンツ、アンダーウェア



全国人気アウトドアショップに聞きました！


2026年イチ推しのソト遊び道具はコレ! !





■小特集１

BE-PAL OUTDOOR AWARD 2025大賞・部門賞を発表します！





■小特集２

創業50年「モンベル」次なる高みへのSTEP



ビーパル45周年記念 特別対談


株式会社モンベル辰野 勇会長×BE-PAL編集長沢木拓也






■新連載

アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた


第２回　イロコイの先住民にコモンを学ぶ



脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄


第３回　オーロラの温もり



磯野貴理子の推し鳥DIARY


第５回　初の写真展 新たな壁が立ちはだかる！



大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！


つの丸のふがふがDog Days


第７回　ドキドキ！ ３匹のSUP体験　



■フレッシュ連載

三浦豪太の朝メシ前


第15回　アーバンアドベンチャー　～豊平川大冒険＆職務質問～



「忘竿堂主人伝奇噺　―古代史を遊ぶ―」


第十八回　八章　熊神の森


文／妄想博士・夢枕 獏



里山wonder通信


・ムササビ観察ナイトハイク



松本明子のアポなし軽キャン日記


第19回　頼まれてもいないけど、アムズの事務所大公開



■栗原心平のごちそうキャンプ飯


vol.50　ありがとうのごちそう三傑



■BLUE & GREEN FIELD


・歴代編集長に聞いた裏話満載！ BE-PAL45年ヒストリー




・シェルパ斉藤の旅の自由型


・サラリーマン転覆隊


・井ノ原快彦のつくりびと


・角幡唯介　エベレストには登らない


・RV GARAGE　スバル／フォレスター


・旅する道具学 NEMO /Tensor Extreme Conditions RW


・BE-PAL野遊び道具店


・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～


・植物「珍」百景　『オンシジューム』




