BE-PAL 最新号の特別付録は、大事な道具を衝撃から守る『モンベル アウトドア “タフ” ケース』です！
BE-PAL 1月号の特別付録は『モンベル アウトドア “タフ” ケース』。
大人気アウトドアブランドmont-bellとコラボした、大切なギアを衝撃から守ってくれるギアケース。クッション入りなので安心して使ってください！
火おこしセットを入れたり、趣味の釣り道具を入れたり、アイディアは無限大！ 大切なモノを持ち運ぶのに必須のギアです。
中は両面にクッションがあり、両面クッション、片面クッション、クッションなしと、入れるモノのサイズによって着脱できるのも便利。
サイズは横16.5×縦10.5×高さ5cm。防水ではないが、ガッチリとした留め具を4か所に配し、ホールド感も抜群。
ヒモをかけられるホールを2か所に設けているので、自前のストラップを付ければ肩掛けとしても使えます！
※付録の記事。
https://www.bepal.net/archives/618093
※電子版には付録は同梱されません。
https://www.bepal.net/magazine
※画像内、『モンベル アウトドア “タフ” ケース』以外は付録に含まれません。
さらに、今号の大特集は「キャンプギア ヒットランキング全312アイテム発表！」。全国の人気ショップ17店にアンケートした結果をランキングに。テントにタープ、ランタンにチェア、テーブルに焚き火台、バックパックにレインジャケットなどなど。2025年に売れたモノが丸わかりの大特集です！ さらに、2026年の注目ギアも要チェックです！
**********************************
『BE-PAL』1月号
2025年12月9日（火）発売
特別価格1,500円（税込）
小学館
**********************************
※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/618117
■大特集
2025 to 2026キャンプギア ヒットランキング 全312アイテム発表！
ファミリーテント・シェルター、ソロテント、タープ、テーブル、チェア
スリーピングバッグ、マット、コット、焚き火台、クーラー、バーナー
クッカー、キッチンツール、ランタン、ヘッドライト、バックパック
トレッキングシューズ・キャンプ用シューズ・サンダル、レインジャケット、パンツ、アンダーウェア
全国人気アウトドアショップに聞きました！
2026年イチ推しのソト遊び道具はコレ! !
■小特集１
BE-PAL OUTDOOR AWARD 2025大賞・部門賞を発表します！
■小特集２
創業50年「モンベル」次なる高みへのSTEP
ビーパル45周年記念 特別対談
株式会社モンベル辰野 勇会長×BE-PAL編集長沢木拓也
■新連載
アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた
第２回 イロコイの先住民にコモンを学ぶ
脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄
第３回 オーロラの温もり
磯野貴理子の推し鳥DIARY
第５回 初の写真展 新たな壁が立ちはだかる！
大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！
つの丸のふがふがDog Days
第７回 ドキドキ！ ３匹のSUP体験
■フレッシュ連載
三浦豪太の朝メシ前
第15回 アーバンアドベンチャー ～豊平川大冒険＆職務質問～
「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」
第十八回 八章 熊神の森
文／妄想博士・夢枕 獏
里山wonder通信
・ムササビ観察ナイトハイク
松本明子のアポなし軽キャン日記
第19回 頼まれてもいないけど、アムズの事務所大公開
■栗原心平のごちそうキャンプ飯
vol.50 ありがとうのごちそう三傑
■BLUE & GREEN FIELD
・歴代編集長に聞いた裏話満載！ BE-PAL45年ヒストリー
・シェルパ斉藤の旅の自由型
・サラリーマン転覆隊
・井ノ原快彦のつくりびと
・角幡唯介 エベレストには登らない
・RV GARAGE スバル／フォレスター
・旅する道具学 NEMO /Tensor Extreme Conditions RW
・BE-PAL野遊び道具店
・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～
・植物「珍」百景 『オンシジューム』
https://www.bepal.net