BE-PAL 最新号の特別付録は、大事な道具を衝撃から守る『モンベル アウトドア “タフ” ケース』です！

BE-PAL 1月号の特別付録は『モンベル アウトドア “タフ” ケース』。

大人気アウトドアブランドmont-bellとコラボした、大切なギアを衝撃から守ってくれるギアケース。クッション入りなので安心して使ってください！

火おこしセットを入れたり、趣味の釣り道具を入れたり、アイディアは無限大！ 大切なモノを持ち運ぶのに必須のギアです。

中は両面にクッションがあり、両面クッション、片面クッション、クッションなしと、入れるモノのサイズによって着脱できるのも便利。

サイズは横16.5×縦10.5×高さ5cm。防水ではないが、ガッチリとした留め具を4か所に配し、ホールド感も抜群。

ヒモをかけられるホールを2か所に設けているので、自前のストラップを付ければ肩掛けとしても使えます！

さらに、今号の大特集は「キャンプギア ヒットランキング全312アイテム発表！」。全国の人気ショップ17店にアンケートした結果をランキングに。テントにタープ、ランタンにチェア、テーブルに焚き火台、バックパックにレインジャケットなどなど。2025年に売れたモノが丸わかりの大特集です！ さらに、2026年の注目ギアも要チェックです！

『BE-PAL』1月号

2025年12月9日（火）発売

特別価格1,500円（税込）

小学館

2025 to 2026キャンプギア ヒットランキング 全312アイテム発表！

■大特集

ファミリーテント・シェルター、ソロテント、タープ、テーブル、チェア

スリーピングバッグ、マット、コット、焚き火台、クーラー、バーナー

クッカー、キッチンツール、ランタン、ヘッドライト、バックパック

トレッキングシューズ・キャンプ用シューズ・サンダル、レインジャケット、パンツ、アンダーウェア

全国人気アウトドアショップに聞きました！

2026年イチ推しのソト遊び道具はコレ! !

BE-PAL OUTDOOR AWARD 2025大賞・部門賞を発表します！

■小特集１

創業50年「モンベル」次なる高みへのSTEP

■小特集２

ビーパル45周年記念 特別対談

株式会社モンベル辰野 勇会長×BE-PAL編集長沢木拓也

■新連載

アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた

第２回 イロコイの先住民にコモンを学ぶ

脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄

第３回 オーロラの温もり

磯野貴理子の推し鳥DIARY

第５回 初の写真展 新たな壁が立ちはだかる！

大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！

つの丸のふがふがDog Days

第７回 ドキドキ！ ３匹のSUP体験

■フレッシュ連載

三浦豪太の朝メシ前

第15回 アーバンアドベンチャー ～豊平川大冒険＆職務質問～

「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」

第十八回 八章 熊神の森

文／妄想博士・夢枕 獏

里山wonder通信

・ムササビ観察ナイトハイク

松本明子のアポなし軽キャン日記

第19回 頼まれてもいないけど、アムズの事務所大公開

■栗原心平のごちそうキャンプ飯

vol.50 ありがとうのごちそう三傑

■BLUE & GREEN FIELD

・歴代編集長に聞いた裏話満載！ BE-PAL45年ヒストリー

・シェルパ斉藤の旅の自由型

・サラリーマン転覆隊

・井ノ原快彦のつくりびと

・角幡唯介 エベレストには登らない

・RV GARAGE スバル／フォレスター

・旅する道具学 NEMO /Tensor Extreme Conditions RW

・BE-PAL野遊び道具店

・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～

・植物「珍」百景 『オンシジューム』

