フォトスタジオ【リトル・マーサ】映画『ウィキッド』フォトプランが新登場！12月9日(火)よりご予約開始

株式会社クラウディアコスチュームサービス

ウエディングドレスのトップメーカーとして業界を牽引し続けるクラウディアグループは、直営フォトスタジオ「リトル・マーサ 横浜店」「リトル・マーサ 名古屋店」にて、映画『ウィキッド ふたりの魔女』および2026年3月6日(金)日本公開の続編『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションしたフォトプランの販売を12月9日(火)より開始いたします。

フォトプランでは「エルファバ」、「グリンダ」などの劇中衣裳をモチーフにしたオリジナルドレスを身に纏い、踊るような仕草や胸が高鳴るワクワク感、物語のようにドラマティックに心が動く瞬間まで、あなたの思い描くシーンを美しく切り取ります。細部まで作り込まれたスタジオセットと撮影アイテムにより、まるで映画『ウィキッド』シリーズ2作品の世界に入り込んだような没入感あふれるフォト体験が実現いたしました。

＜リトル・マーサ＞では、それぞれの映画の世界観をイメージした特別なスタジオセットで撮影できるフォトプランイベント＜WICKED DAY＞を期間限定で開催いたします。第1回目のフォトプランイベントは2026年1月・2月に開催。第2回目は、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開に合わせて、2026年3月に開催予定。今後も定期的にフォトプランイベントを開催予定ですので、「リトル・マーサ 横浜店」「リトル・マーサ 名古屋店」のホームページでお知らせいたします。

『ウィキッド ふたりの魔女』フォトプラン

2025年3月に公開された映画『ウィキッド ふたりの魔女』は、魔法学校で出会うふたりの魔女の“始まりの物語”。その世界観からインスピレーションを得たフォトプランが、＜リトル・マーサ＞に登場。エメラルドシティをイメージした背景や、シズ大学の図書館・寮の部屋を思わせるセットなど、物語の印象的なシーンを、リトル・マーサならではのスタジオセット・ライティング・撮影アイテムで表現。唯一無二の撮影体験をお届けします。

フォトプランイベント ＜ WICKED DAY ＞

2025年3月に公開された映画『ウィキッド ふたりの魔女』をイメージしたスタジオセットとオリジナルドレスを着用して撮影できる、1日3組限定の特別イベントです。

＜開催日＞

横浜店：2026年1月10日(土)／1月11日(日)

名古屋店：2026年2月7日(土)／2月8日(日)／2月21(土)／2月22日(日)／2月23日(月祝)

『ウィキッド 永遠の約束』フォトプラン

緑のライティングで、エメラルドシティをイメージしたカット「エルファバ」をイメージしたカットピンクの光に包まれた魔法の世界を表現[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30296/table/34_1_aeae99f3fdb66abfb2cb98e03308279d.jpg?v=202512091159 ]本に囲まれた知的なお部屋をイメージ好きなものに囲まれた寮のお部屋をイメージエメラルドシティをイメージシズ大学の図書館をイメージ

2026年3月6日(金)公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』。 待望の最終章の公開を記念し、その魔法の世界を体感できるフォトプランが、＜リトル・マーサ＞に早くも登場。新たなステージを迎えた物語の世界を、美しい写真で表現できます。撮影イベントは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開に合わせて、2026年3月に開催予定です。

グリーンとブルーのライティングでふたりの魔女をイメージこのプランだけの特別セット蝶と光が織りなす幻想的な空間[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30296/table/34_2_635e0755c1b8a4d61bcb7f4841acdf9e.jpg?v=202512091159 ]「グリンダ」と「フィエロ」のウェディングシーンをイメージ「エルファバ」の隠れ家をイメージ眩いピンクの光が煌めく空間「エルファバ」と「フィエロ」森の中のふたりをイメージ

＜フォトプランに含まれるもの＞

・衣裳

・ヘアセット＆メイク

・衣裳小物

・撮影小物

・着付け

・撮影90分

・選べる背景

・データ12カット

・ファンタジーレタッチ*

※ファンタジーレタッチ・・・美肌/スタイル補正/様々なエフェクトを施したレタッチ※土日・祝日の場合は＋\22,000となります。

＜着用衣裳について＞映画の世界観をまとう2つのコレクション

本フォトプランでは、＜クラウディア＞が手がける『WICKED｜KURAUDIA』、そしてドレスブランド＜SACHIKO TSUTSUI＞による『WICKED｜SACHIKO TSUTSUI』の2つのドレスコレクションをご着用いただけます。

＜クラウディア＞コレクションは、映画『ウィキッド』シリーズの代表的な劇中衣裳からイメージし、細部まで作り込まれたディテールと技術力で、忠実に表現しました。一方、＜SACHIKO TSUTSUI＞コレクションは、作品への想いと、壮大な世界観から得たインスピレーションによって誕生。このブランドならではの大人の女性にふさわしい上質さと、立体的な素材表現を追求し、それぞれの個性が美しく際立つデザインに仕上がっています。

撮影イベント日限定で、ドレス13型14着・タキシード2型のすべてをご着用いただける特別な体験をご用意しています。

◆映画『ウィキッド』について

WICKED｜KURAUDIAWICKED｜SACHIKO TSUTSUI

世界中で社会現象を巻き起こし、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた映画『ウィキッド ふたりの魔女』。

名作小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーがオズの国に迷い込むずっと前に遡り、この国で最も嫌われた"悪い魔女"と最も愛された"善い魔女"の過去をふたりの視点から描いた物語「ウィキッド」。感動と興奮に満ちたエンターテインメント超大作でありながら、私たちが持つ物事の見え方を一変させ、今を生きるあらゆる世代の心に、深く残る作品に仕上がっている。

2026年3月6日(金) 映画『ウィキッド 永遠の約束』が日本公開。

◆フォトスタジオ＜リトル・マーサ＞とは

フォトスタジオの＜リトル・マーサ＞は、現在全国8店舗、海外1店舗を展開し、“おふたりらしさ”にこだわった撮影が叶うハウススタジオとして多くの新郎新婦様にご支持をいただいています。人気ブランドドレスを有した豊富な衣裳ラインナップをはじめ、広告撮影も手がける経験豊かなフォトグラファーによる撮影、さらに世界トレンドを意識したお洒落なスタジオセットをご体験いただけます。

店舗情報

【リトル・マーサ 横浜店】

住所：神奈川県横浜市中区山下町12-2 グランブリエ横濱山下公園

TEL：045-211-4178

営業時間：10:00-19:00

定休日：火曜日(祝日営業)

公式インスタグラム：＠littlemartha_yokohama(https://www.instagram.com/littlemartha_yokohama/)

横浜店 ホームページ :https://littlemartha-wedding.com/dws/

【リトル・マーサ 名古屋店】

住所：愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館B1F

TEL：052-414-7190

営業時間：10:00-19:00

定休日：火曜日(祝日営業)

公式インスタグラム：@littlemartha_nagoya(https://www.instagram.com/littlemartha_nagoya/)

名古屋店 ホームページ :https://littlemartha-wedding.com/dws/

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、株式会社クラウディアが企画・制作した商品です。

画像のご使用の際は「(C) Universal City Studios. All Rights Reserved.」を記載しているため、データのトリミングはお控えください。