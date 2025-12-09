【2月17日(火)19:00～】渋谷で開催・広告代理店パーソン交流会｜春に向けた企画・情報交換・新しい出会いが生まれる夜！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、オフィスアスカ合同会社の飛鳥代表をゲストに迎え、2026年2月17日(火)19:00～広告代理店パーソンが集う交流イベントを開催すると発表した。

2026年2月17日(火)19:00～広告代理店交流会#4【広告代理店パーソンによる集い】

【2月17日(火)19:00~】広告代理店交流会#4／広告代理店パーソンによる集い／ゲスト:飛鳥 真一郎(オフィスアスカ代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4710814/view

広告・プロモーション領域のプロが集う夜

参加者同士の交流や人脈作り、ナレッジシェアリングの場として渋谷を中心に活動している「渋谷マーケターコミュニティ」。デジタルマーケティング、新規事業、DXに携わるビジネスパーソンのスキルアップ、ノウハウ獲得、人脈形成を目的とした勉強会や交流会を企画しています。2月は年度末案件の相談や来期に向けた動きが活発化するタイミング。だからこそ、広告代理業にバックグラウンドを持つ方同士で気軽に話し、深い学びと新しい出会いを得られる場を用意しました。ゲストには、広告業界で豊富な実績を持つオフィスアスカの飛鳥代表を迎え、“現場で使える知見”や“今注目のプロモーション動向”が聞ける貴重な機会です。広告代理店で働く方はもちろん、興味のある方、これから広告キャリアに挑戦したい方も歓迎。美味しいクラフトビールを片手に、同業だからこそ話せるリアルな情報交換と新しい出会いをお楽しみください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年2月17日(火) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4710814/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

オフィスアスカ合同会社Founder&CEO 飛鳥 真一郎

オフィスアスカ合同会社Founder&CEO 飛鳥 真一郎

2011年livedoor入社（現LINEヤフー株式会社）のタイミングで福岡から上京しC2CやEC事業を担当、2017年に同社退職後数社CTOを務めながら新規事業開発に携わり、2019年に合同会社オフィスアスカ設立に至る。 現在はmogily株式会社CTOとしてデジタル整理券事業の拡大に努めている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/