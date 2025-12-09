【シブヤライス新登場！】「WIRED CAFE」がグランドメニューを全面リニューアル！ 「新宿ルミネエスト店」で先行スタート！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2025年12月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、カフェを通じて多様なライフスタイルコンテンツを発信することをコンセプトに掲げる「WIRED CAFE」において、グランドメニューを全面リニューアル致しました。

2025年12月から「新宿ルミネエスト店」で先行スタートし、2026年以降、他店舗でも順次リニューアルを予定しております。

メニュー詳細

この度、「WIRED CAFE」ではグランドメニューを全面リニューアルし、新定番「シブヤライス」の販売も開始いたしました。多様な文化が交差する渋谷で、1999年に１号店を開業した「WIRED CAFE」。創業の地の名前を冠したこのメニューは、日本のメンチカツ、インドのパパド、メキシコ生まれ沖縄育ちのタコライス、地中海のアーモンドなど多様な食材を一つにまとめ上げた新定番メニューです。同じく創業のストリート名を付けたオリジナルソース「シブヤキャットストリートソース」がかけ放題でお楽しみいただけます。

また、「カフェ飯」メニューもアップデートし、見た目も楽しく、料理が映える白を基調としたお皿に一新。定番メニューである「ネギトロ温玉ライスボウル」、「WIREDタコライス」、「ベトナム風ガパオまぜご飯」に加え、ワッフルチキンにはボリューム満点の「ホワイトグレービーワッフルチキン」が仲間入りしました。

さらに、デザートメニューは、「アサイーボウル」や「スイーツワッフル（ハニチー・メルト、モンブラン・カスタード）」を販売。「アサイーボウル」にはバナナや苺、ブルーベリーに加え、カカオニブやキャラメルアーモンドなどもトッピング可能で、身体が喜ぶご褒美スイーツとして、自分だけのオリジナルアサイーボウルをお楽しみいただけます。

新しくなった「WIRED CAFE」で、進化した“カフェ飯”の魅力と、心地よい時間をご家族、ご友人と是非お楽しみください。

\1,830（税込）シブヤライス

WIREDの新定番メニュー、ボリューム満点のメンチカツライス。

香ばしく揚げたメンチカツに、オリジナルソース「シブヤキャットストリートソース」をお好みでたっぷりかけて味わえる、贅沢な一皿です。

\1,830（税込）海南チキンライス

鶏の香りと旨味が詰まった海南チキンライス。

甘みと深いコクの中国醤油、ピリ辛オリジナルチリソースをかけてお召し上がりください。

（こちらの商品はタイ産米を使用しております。）

\1,380（税込）鉄板ナポリタン

アツアツの鉄板で食べるWIRED特製ナポリタン。

野菜と卵をよく絡めてお召し上がりください。

\1,850（税込）ホワイトグレイビーワッフルチキン

人気のワッフルチキンにサルシッチャをアクセントとして加え、ホワイトグレービーをかけました。

シェアでも、しっかりお食事としてもお楽しみいただけます。

\1,400（税込）ハニチー・メルト

よく焼き上げたワッフルに、たっぷりのチーズとバニラアイスをトッピング。

蜂蜜とキャラメルソースが絡み合う、甘じょっぱい味わいの一皿です。

\1,630（税込）アサイーボウル

アサイーの爽やかな甘みに、彩り豊かなフルーツを贅沢にのせました。

食感のアクセントになるナッツや、自然な甘さのはちみつを加えて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。

\1,100（税込）カカオモカジェリー

ほろ苦いコーヒーゼリーと濃厚チョコミルクのご褒美デザートドリンク。

\1,100（税込）抹茶ココナッツラテ

パンナコッタに抹茶とココナッツミルクを合わせた、“飲むパフェ”スタイルの一品です。

店舗概要

店名 ： WIRED CAFE ルミネエスト新宿店

住所 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 8F

電話 ： 03-3341-7092

時間 ： 11:00 - 22:00

・ホームページ：https://www.cafecompany.co.jp/brands/wiredcafe/

・instagram：https://www.instagram.com/wiredcafe_official/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA in the HOUSE（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc