入園入学準備の名前つけを もっと自分らしく！名前スタンプ“らいと13点セット”が、3書体から選べるようにリニューアル。

株式会社サンアドシステム

入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、簡単にお子さまの持ち物へ名前つけができる「はんこDEネーム らいと13点セット」を2025年11月19日（水）に、3種類からフォントを選べるようにリニューアルいたしました。

文字を覚え始めるお子さまに寄り添う《教科書体》、やさしい雰囲気の《やさしさゴシック》が加わり、お好みに合わせてより使いやすくなっています。

【リニューアル内容】フォント・イラストが増え、選べる楽しさがアップ。

商品販売サイト :https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_lite_index.html?utm_source=Times-lite251209

ご家庭の方針やお子さまのお好みに合わせてお選びいただけるように、フォントを3種類から選べるようにバージョンアップ。選べるイラストスタンプにも、ニューフェイスが新登場しました。

■ 「教科書体」を新採用。読み書きを学ぶ時期のお子さまに最適

入園・入学準備の名前つけアイテムとして、より教育的なニーズに対応しました。

ひらがな・カタカナ・漢字の形が“お手本”として使われるフォントで、「正しい形の文字を覚えてほしい」「読み書きの練習にも使わせたい」という保護者さまのお声に応えました。

■ やわらかく親しみやすい「やさしさゴシック」を追加

丸みがあり、やわらかさ・親しみやすさがあるやさしさゴシックは、文字だけで“かわいい系”に仕上げられます。園や学校指定で名前シールが使えない時でも、フォントのカワイさがカバーしてくれます。

■ 定番の「まるゴシック」も継続

2012年のスタンプ発売初期からずっと愛されている、人気の読みやすい定番書体です。3つのフォントから選べることで、兄弟・年齢・お好みに合わせて選びやすくなりました。

■イラストスタンプに、かわいさ満点の3デザインが仲間入り

SNSでも人気の“シマエナガ・あざらし・ももんが”の3種類が新登場。お名前の横にちょこんと押すだけで、文字の読めないお子さまでも「自分のもの」がひと目でわかる可愛いワンポイントとなります。

【らいと13点セット（名前スタンプ＋名前シール）】

■セット内容：防水お名前シール、お名前スタンプ8本、ぷちスタンプ1本、マルチスタンプパッド、インク溶解液、収納ケース（デコシールつき）

■通常価格：3,280円（税込・送料無料）

■購入方法：シールDEネームオンラインショップより

■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_lite_index.html?utm_source=Times-lite251209

【商品概要】 入園・入学準備の名前つけをかわいく、楽しく、ハッピーにする「らいと13点セット」

お名前スタンプ《らいと》は、イラストスタンプの9本、マルチスタンプパッド、インク溶解液、収納ケースの12点、お名前シール《防水ラミネート》は最大274枚入りの1点で、計13点のセットとなっています。お名前スタンプは、ひらがな・漢字の組み合わせで長く使え、当店人気No.1の防水お名前シールは食洗機OKで、さまざまな持ち物に貼ることができます。

■紙、衣類だけでなく金属、プラスチックにも名前つけできるセット

これさえあれば入園・入学準備の名前つけができるセットを目指しました。お名前スタンプとお名前シールを使えば、いろいろな素材のアイテム（紙・プラスチック・金属・衣類・紙おむつ等）にアイロンを使わず名前つけできます。

■スタンプは、ひらがなと漢字orローマ字の計9本入り

先輩パパ・ママ監修のもとスタンプの本数を厳選し、価格を抑えました。ひらがなだけではなく、漢字（もしくはローマ字）も含まれた組み合わせで、小学生になっても使えるものに仕上がっております。ひらがなは、学校で学ぶ表記で作成いたします。

■文字の読めないお子さまも認識しやすい、イラストスタンプつき

ほかのお店では買えないシールDEネームのオリジナルイラストは40種類。名前の読めないお子さまでも自分のマイマークとして認識できます。

■油性タイプのスタンプ台は、衣類からプラスチックまで名前つけ可能

3色から色がえらべる付属の「マルチスタンプパッド」は、油性マジックのような万能インクを使用しています。速乾性で消えにくくお洗濯も可能です。また、失敗したときにインクを落とせる専用の溶解液つきです。

■スタンプを立てて収納できるかわいいケースつき

お名前スタンプを立てて収納できるオリジナルケースの絵柄はシロクマ・ウサギ・なちゅらるBOXのいずれかからお好みでチョイスできます。

※お名前シールはケースに収納できません。

■防水お名前シール

お名前シールは、2002年から販売しているロングセラー商品です。なかでも当店人気No.1の防水ラミネートタイプを本セットに採用しました。食洗機・電子レンジも使えるので食器から文具までいろいろなものに貼ることができます。スタンプとお揃いのシールデザインも新登場、シンプルなデザインなどを含めた555種類以上から選ぶことができます。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

はんこDEネーム 商品一覧 :https://www.seal-de-name.com/stamp/?utm_source=Times-dx251203#main

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。

『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.seal-de-name.com/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/ （@seal_de_name）

【Twitter】https://twitter.com/seal_de_name

【Facebook】https://www.facebook.com/sealdename

【LINE】https://page.line.me/bhb5651p

【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/

▼関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000086877.html（らいと13点セット）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000086877.html（でらっくす21点セット）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000086877.html（シンプルスタンプ）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000086877.html（おむつ用スタンプ）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000086877.html（タグ用お名前スタンプ）

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム

所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F

代表取締役：山根 昭二

設立：1991年2月7日

事業内容： EC事業、クリエイティブ事業

会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/