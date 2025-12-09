アリナミン製薬、認定NPO法人キッズドアと連携し「受験生応援パッケージ」を寄贈

アリナミン製薬株式会社社員作成メッセージカードキッズドアオフィスでの梱包作業の様子

アリナミン製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森澤 篤、以下「当社」）は、受験期を迎える高校3年生を応援する取り組みとして、認定NPO法人キッズドアと連携し、「受験生応援パッケージ」を寄贈しました。併せて、当社社員ボランティアが手書きメッセージカードを作成し、パッケージの梱包作業に参加することで、当社一丸となって、地域社会に元気を届ける活動を行いました。

【実施の背景と目的】

当社は「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、CSR活動の一環として、広く社会課題の解決に向けた活動を展開しています。認定NPO法人キッズドアは、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生世代への無料学習会や居場所の運営、また困窮子育て家庭への食料・物資支援等を行っています。同団体は、どんな境遇に生まれても、すべての子どもが夢や希望を持てる社会の実現を目指して活動しており、当社のコーポレートメッセージが目指す先との重なりを感じ、昨年度より連携を開始しています。

受験期は多くの学生にとって心身ともに疲労が重なり、負担が大きくなる時期であり、当社はその負担を少しでも軽減し、安心して試験本番に臨めるよう支援することを目的に本取り組みを実施しました。

【活動内容】

【今後の展望】

- 寄贈品：「受験生応援パッケージ」（文房具、お菓子、アリナミンメディカルバランス（指定医薬部外品）、カイロ、手書きメッセージカード など）- 寄贈先：認定NPO法人キッズドアを通じて、全国の受験生（高校3年生）500名へ配布- 社員ボランティア内容：手書きメッセージカードの作成、パッケージの梱包作業- 実施日時・場所：2025年12月4日（木）、認定NPO法人キッズドアオフィスにて実施寄贈品のアリナミンメディカルバランス（指定医薬部外品）と完成したパッケージ、配送待ちのパッケージ

今回の取り組みについて、認定NPO法人キッズドアのファミリーサポート事業担当の渥美様からは、「 多くの支えとなるモノのご提供をいただけたことだけでなく、心の籠もった手書きのメッセージまで届くことで、“支えてくれている人たちがいる”ということを、受験生たちも感じることができると思います。受け取る子どもたちの心まで行き届く支援にご協力いただき、深く感謝いたします」とのコメントをいただいています。

当社は今回の寄贈を起点に、両者間の連携を深め、受験生に限らず、困難な状況に置かれた子どもたちが直面する課題を学び理解し、OTC医薬品メーカーとして果たすべき役割を継続的に模索してまいります。小さな取り組みから着実に歩みを進め、「明日の元気」を必要とする人々に寄り添う活動を推進してまいります。

今後も当社は、高品質で優れた製品の提供を通じて、幅広い層のお客様の生き生きとした毎日の生活に貢献できるよう、一層努めてまいります。

＜ご参考＞ 両社の概要

【アリナミン製薬株式会社について】

アリナミン製薬株式会社は、武田薬品工業株式会社の一般用医薬品部門の子会社であった武田コンシューマーヘルスケアが 2021 年 4 月に独立・社名変更し、アリナミン、ベンザブロックをはじめとする医薬品、医薬部外品等の製造および販売を行っている企業です。

アリナミン製薬グループは、「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、高品質で優れた製品・サービスと適切な情報の提供を通じて、人々の健康に貢献することを使命としています。

- 本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号- 代表者：代表取締役社長 森澤 篤- 事業内容：医薬品、医薬部外品、医療機器、食品等の製造および販売アリナミン製薬株式会社 :https://alinamin-pharma.co.jp



【認定NPO法人キッズドアについて】

認定NPO法人キッズドアは、2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生世代を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。

- 本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川2-16-10 プライムアーバン新川2階- 代表者：理事長 渡邉 由美子- 活動内容： 困窮家庭の子どもたちへの無料学習支援、居場所支援、その他生活支援等認定NPO法人キッズドア :https://kidsdoor.net/