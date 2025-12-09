熊本県発！3年の開発を経て、国産シルク配合ボディケアブランド「ココン・ラボ」より新ヘアケア商品登場　共同研究の技術で、美髪へ導くシャンプー・コンディショナー

株式会社あつまるホールディングス

株式会社あつまるホールディングス（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：島田 敏子）が運営する国産シルク配合ボディケアブランド「COKON LAB（ココン・ラボ）」は、ヘアケアライン第2弾として、ブランド初となるシャンプー・コンディショナーを公式オンラインストアおよびココン・ラボ取扱店舗で2025年12月9日（火）より発売します。本商品は熊本県山鹿市の無菌養蚕技術から生まれた「溶けるシルクパウダー」を配合した自然派ヘアケアシリーズです。独自の低分子化技術により、シルク成分（保湿成分）が髪や頭皮を天然のうるおい ヴェールで包み込みながら、使うたびにハリ・コシ・ツヤのあるなめらかでシルクのような美しい髪へ仕上げます。

【ココン・ラボ レーヴブランシャンプー】 https://cokonlab.jp/products/detail/93(https://cokonlab.jp/products/detail/93)

【ココン・ラボ レーヴブラン コンディショナー】 https://cokonlab.jp/products/detail/94(https://cokonlab.jp/products/detail/94)

シルクのやさしさを髪にも届けるシャンプー・コンディショナー

ココン・ラボのシャンプー・コンディショナーは、3年にわたる開発期間を経て誕生しました。その原点にあるのは、「シルクのやさしさを、髪にも届けたい」という思いです。農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）らとの共同研究により、私たちは“水に溶けるシルク”という新しい素材の開発に成功しました。これは、繭に含まれるシルク成分（フィブロイン・セリシン）を独自の製法で水に溶ける状態にしたもので、肌や髪にすっとなじみ、内側からうるおいとハリを与えます。この“溶けるシルク”を配合した製品第1号として、ココン・ラボが独自に設計した処方と香りで製品化したのが、この度新発売するシャンプーとコンディショナーです。

桑の葉から生まれたシルクの恵みと、自然由来の植物オイルが織りなす、やさしくも芯のある仕上がり。日々のバスタイムが、心と髪をととのえる特別な時間になることを願っています。

【開発担当者の想い】 開発責任者 島田 裕太

私たちが今回のシャンプー・コンディショナーの開発を始めたのは、「シルクをもっと身近に、そして毎日の生活の中で実感してもらいたい」という思いからでした。

山鹿市で続けてきた無菌養蚕の研究は、シルクという素材の可能性を根本から見つめ直す取り組みでもあります。“溶けるシルク”の開発に成功したとき、これは肌だけでなく髪にこそ活かすべき原料だ、と直感しました。

ただ、実際の製品化への道のりは簡単ではありませんでした。

低分子化したシルクをどう髪の内部に届けるか。泡立ち・香り・洗い上がり・乾かした後の指通り。ひとつひとつの要素が少し変わるだけで、仕上がりはまったく別のものになります。

理想とする質感を求め、処方を何十回も修正し、各研究機関・パートナー企業と共に検証を重ねて、最後の1％まで納得できるバランスを見つけるのに、開発開始から丸3年を要しました。

作り手として大切にしたのは、「毎日使いたくなること」です。高機能であるだけではなく、手に取った瞬間に気持ちが上向くような、シルクのやさしさと香りの奥行きを感じてもらえるように設計しています。

山鹿という地域が育ててくれたシルクと、その未来を信じる人たちの想いが、この製品にはぎゅっと詰まっています。一日の終わり、あるいは始まりのバスタイムが、少しやさしく、少し豊かになるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

【商品概要】

ココン・ラボ レーヴブラン シャンプー

内容量：280ml

定価：3,080円（税込）

自然由来指数 85%（水を含む）。 ※ISO16128準拠

アミノ酸系洗浄成分をベースに、植物由来の洗浄補助成分をバランスよく配合。

きめ細やかで豊かな泡が髪の毛や頭皮をやさしく包み込み、汚れや皮脂をすっきりと落としながらも、必要なうるおい は守ります。

シルク成分をまるごと溶かした加水分解シルクが髪内部にうるおいを届け、5種類のオーガニック植物オイル（アルガン・オリーブ・バオバブ・アボカド・オプンチア）がキューティクルを保護。

さらに、高い保湿力を持つサクラン（スイゼンジノリ多糖体）が髪と頭皮に水分を保持し、乾燥を防ぎながら、洗い上がりはしっとりとなめらかな手触りに仕上げます。毎日のシャンプーで、サロン帰りのような指通りのよさと自然なツヤを実感できます。

＜フリー処方＞

パラベンフリー／合成着色料フリー／石油系界面活性剤フリー／ノンシリコン

ココン・ラボ レーヴブラン コンディショナー

内容量：280ml

定価：3,300円（税込）

自然由来指数 90%（水を含む）。 ※ISO16128準拠

シルク成分をまるごと溶かした加水分解シルクをベースに、5種類のオーガニック植物オイルと保湿成分サクラン（スイゼンジノリ多糖体）を配合。

ドライヤーの熱に反応して髪を補修する「γ-ドコサラクトン（エルカラクトン）」が、ダメージ毛の内部にアプローチし、乾燥や広がりを防ぎながら、毛先までまとまりのあるツヤ髪へ導きます。

髪一本一本を包み込むようななめらかなテクスチャーで、使うたびに芯から潤い 、しなやかで弾むような質感に。ブロー後も軽やかで、指通りのよい仕上がりが続きます。

＜フリー処方＞

パラベンフリー／合成着色料フリー／ノンシリコン

独自技術「溶けるシルクパウダー」について

当社と農研機構らの共同研究により、自然由来の繭から新しいシルク化粧品原料を開発しました。加工技術によりシルクの低分子化に成功。従来は不溶性だったシルクパウダーを、常温水中で速やかに溶解することが可能となり、透明で安定性の高い水溶液を形成します（特許出願中：国際公開番号WO/2025/204578）。

特長

1. 高い溶解性：水系処方にスムーズに組み込み可能。

2. 製品安定性の向上：沈殿や分離を防ぎ、均一な仕上がりを実現。3. 応用の広さ：化粧品分野では頭皮ケア・エイジングケア・美白への応用が期待され、医療分野でも創傷治療材などへの展開が可能。

左：溶解前のシルクパウダー 右：水に溶けたシルクパウダー

ココン・ラボについて

＜FINEST SKIN CARE WITH SILK＞

かつて養蚕業で栄えていた街、熊本県山鹿市で誕生したCOKON LAB（ココン・ラボ）。

古くから我々と共に生きてきたシルクは、人にもっと近く、かけがえのない存在になるために、今新たな素材として世界中で研究が進んでいます。我々が育てているのは、そんな未来に必要なシルクです。熊本で生まれた未来のシルクで、人の肌を優しく潤しながら、心と暮らしも豊かにしてくれる新しいボディケアブランドとして毎日を優しく 大切に過ごす人々へ商品をお届けします。

＜国産シルク配合のボディケア＞

ココン・ラボのボディケアアイテムには、肌なじみがよく 、保湿力に優れた国産「やまがシルク」を配合。さらに、家族みんなで毎日使えるように環境にも、人の肌にもやさしい自然の原料にこだわって、全商品がナチュラル成分85％以上で構成されています。

＜「やまがシルク」の天然保湿力＞

カイコが紡ぐシルクは100%タンパク質からできており、人の肌を構成するタンパク質とアミノ酸構造が似ているので、肌になじみやすいことが特徴です。そして、そのタンパク質には優れた保湿機能があります。中でも、ココン・ラボに配合している「やまがシルク」には保湿因子となるタンパク質が他のシルクの20倍程度多く含まれているというデータを得ており、高い保湿効果を発揮することがわかっています。

＜オーガニック桑園＞

「やまがシルク」を紡ぐカイコが食べるのは、熊本県・山鹿市で独自に栽培している無農薬の桑葉で作った人工飼料。そのため、標高600メートルの山頂に農地面積約25ヘクタールの巨大桑園「天空桑園」を造成し、およそ8万本の桑を無農薬栽培しています。カイコは農薬の影響を非常に強く受けますが、平地から桑園まで遠く離れていることで、ほとんど農薬の影響を受けずにカイコにやさしい オーガニックな桑の葉を育てることが可能です。また、「天空桑園」は長年耕作放棄地として荒れ果てていた農地を甦らせて再生しており、山鹿市の遊休地・耕作放棄地の解消にも貢献しています。

＜最新鋭・最大規模の周年無菌養蚕工場＞

「やまがシルク」を紡ぐカイコは、山鹿市に整備された周年無菌養蚕プラント「NSP山鹿工場」のクリーンルームで大切に育てられています。桑園から運ばれた桑葉を加工して人工飼料を調製し、カイコの飼育から繭の生産までを一貫して行うことができる、世界的にみても最新鋭・最大規模の施設です。

カイコは病気にとても弱い生物で、その飼育環境次第では繭の生産効率が大きく左右されます。この「NSP山鹿工場」では従来の技術をさらに改良した最新の設備を導入し、温度・湿度・クリーンレベルが制御可能。そのクリーンレベルはクラス10,000と医薬品メーカー並みを誇ります。カイコの飼育に合わせた最適な環境を作り出すことができ、非常に高品質な「やまがシルク」の安定的な生産を実現しています。そんな環境で生産される「やまがシルク」は、審査基準が厳しい医療分野でも採用されるほど高品質で、安心・安全です。

＜All made in YAMAGA＞

ココン・ラボではオーガニックな桑栽培からクリーンルームでの養蚕、製品の製造まで、商品が皆様のお手元に届くまでのすべての工程を一貫して熊本県・山鹿市で行っています。そのため生産過程の透明性が高く、トレーサビリティと安全性の確保に努めていますので、安心してお使いいただけます。

また、現地社員の採用も積極的に行っており、「天空桑園」と「NSP山鹿工場」で働く従業員の70％は地元・山鹿市出身者。地域の雇用創出を図り、安定的な雇用機会の拡大に対しても貢献しています。

ココン・ラボ公式オンラインストア https://cokonlab.jp/

ココン・ラボInstagram https://www.instagram.com/cokonlab/

株式会社あつまるホールディングスについて

【会社概要】

社名：株式会社あつまるホールディングス

所在地：熊本県熊本市中央区紺屋今町14番地 求人案内本社ビル

代表取締役社長：島田 敏子

設立：1981年7月

事業内容：

・求人情報誌出版「あつまるくんの求人案内」など毎週6版発行

・求人サイト「あつナビ」運営管理

・人材紹介事業

・環境事業（機密文書溶解処理・製紙事業販売代理店）

・ゴルフ場事業「あつまるレークカントリークラブ」

・アグリビジネス事業

会社HP：https://atsumaru-hd.jp/