ÀÖÊ¡¤Î¸Þ½½ÎëÃã²°¤ª¤«¤²¸¤´ÇÈÄ¡¢¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¤òºþ¿·¡¡QR¥¢¥Ë¥á¤Ç¡ÈÌ¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª¤Ø¤ÎÎ¹¡É¤òÂÎ¸³
¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥à¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë·Ç½Ð¤·¤¿¸Þ½½ÎëÃã²°¤Î´ÇÈÄ¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖÊ¡¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ßÀÅÄÊþ·Ã¡Ë¤Ï¡¢ÏÂÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸Þ½½ÎëÃã²°¡×¤Î40¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥àÆâ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÁ°¤Î¾ïÀß´ÇÈÄ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£·Ç½Ð¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¹â¤µÌó1.98¥áー¥È¥ë¡ßÉýÌó1.86¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿´ÇÈÄ¤Ç¤¹¡£
¿·´ÇÈÄ¤Ç¤Ï¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¡×¤¬¶áÅ´ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ËÀª¿ÀµÜ¤ä¤ª¤«¤²²£Ãú¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¡¢Ê»Àß¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª»ÖËà¤Ø¸þ¤«¤¦¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥à¤ò¡Ö°ËÀªÎ¹¹Ô¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡×¤Î¾ì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç°ËÀª¤ÎÎ¹¾ð¤È¤ª¤«¤²¸¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½ÎëÃã²°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.isuzuchaya.com/
°ËÀª¿ÀµÜ¡¢¤ª¤«¤²²£Ãú¡¢¶áÅ´ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×Åù¤òÉÁ¤¤¤¿´ÇÈÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥é¥¹¥È¡£
º£²ó¤Î´ÇÈÄ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÀÖÊ¡¥í¥´Ãæ¿´¤Î´ÇÈÄ¤«¤é¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ª¤«¤²¸¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Î¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤Ç¤¢¤ë¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ËÀªÊýÌÌ¤Ø¤Î´Ñ¸÷Í¶Ã×¤È¡¢¤ª¤«¤²¸¤¤òÄÌ¤¸¤¿°ËÀª¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤´ÇÈÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¥µ¥Ö¥ì¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤ª¤«¤²¸¤¡É¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢¼ç¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°ËÀª»²¤ê¤ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¡×¤Î°ïÏÃ¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¶áÅ´ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª¤Ø¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤ä¤ª¤«¤²²£Ãú¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤«¤²²£Ãú¤Î¡ÖÂÀ¸ÝÏ¦¡×¡¢ÀÖÊ¡Ìß¤Ê¤É¤ò°ìËç¤Î³¨¤ÎÃæ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢°ËÀª¤ÎÉ÷·Ê¤äÌ¾Êª¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÇÈÄ¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏQR¥³ー¥É¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤²¸¤¤¬Ì¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª¤ØÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à¾å¤Ç¡Ö°ËÀªÎ¹¹Ô¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Î»²Æ»¤ä¤ª¤«¤²²£Ãú¤ÎÆø¤ï¤¤¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¤ò¡¢¤ª¤«¤²¸¤¤Î²º¤ä¤«¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¤ËÊ»Àß¤·¤¿QR¥³ー¥É¤«¤éºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥à¤Î´ÇÈÄÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤ª¤«¤²¸¤¤È¤ª¤«¤²»²¤ê¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Instagram¾å¤Î¡È¤ª¤«¤²¸¤¡É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é½ç¼¡¤ªÎé¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤äÅê¹Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¤Ç¤Î¤ª¤«¤²¸¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¸òÎ®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Í¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î´ÇÈÄ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø²þ»¥Æâ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¥µ¥Ö¥ì¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÉ´²ßÅ¹Åù¤ÎºÅ»ö½ÐÅ¹»þ¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ø¥Ê¥«¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ËÀª¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡×¡ÖÎ¹¤Îµ¢¤ê¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÈÎ¹¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÀª»²¤ê¤æ¤«¤ê¤Î¡È¤ª¤«¤²¸¤¡É¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥ì¡£¸Þ½½ÎëÃã²°¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖÊ¡¤ª¤è¤Ó¸Þ½½ÎëÃã²°¤Ï¡¢¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥à¤Î´ÇÈÄ¤ò¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª¤Ø¸þ¤«¤¦Æþ¸ý¡×¤ÈÂª¤¨¡¢º£¸å¤â°ËÀª¤ÎÊ¸²½¤äµ¨Àá¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª¤«¤²¸¤¤È°ì½ï¤Ë°ËÀª¤ÎÎ¹¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³µÍ×
¡¦´ë²èÌ¾¡§¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥à ¸Þ½½ÎëÃã²°¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¡×´ÇÈÄ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¦QR¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÅ¸³«
¡¦·Ç½Ð³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦·Ç½Ð´ü´Ö¡§ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢·Ç½Ð¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦·Ç½Ð¾ì½ê¡§¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¥Ûー¥àÆâ ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÁ° ´ÇÈÄ¥¹¥Úー¥¹
¡¦´ÇÈÄ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó1.98¥áー¥È¥ë¡ßÉýÌó1.86¥áー¥È¥ë
¡¦·Ç½ÐÆâÍÆ¡§
¡¡- ¸Þ½½ÎëÃã²°¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¶áÅ´ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¡¢¤ª¤«¤²²£Ãú¤ÎÂÀ¸ÝÏ¦¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¡¢ÀÖÊ¡Ìß¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡- QR¥³ー¥É¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê¤ª¤«¤²¸¤¤¬Ì¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª¤ØÎ¹¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¡Ë
¡¦ÌÜÅª¡§
¡¡- ¸Þ½½ÎëÃã²°40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½
¡¡- ¶áÅ´Ì¾¸Å²°±ØÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î°ËÀªÊýÌÌ´Ñ¸÷Í¶Ã×¤È¡¢°ËÀª¤Ç¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÄó°Æ
¡¡- QR¥¢¥Ë¥á»ëÄ°¤äSNSÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤ª¤è¤Ó¤ª¤«¤²¸¤¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å
¡¦ÁÛÄê¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§
¡¡- ¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ
¡¡- Ì¾¸Å²°¤«¤é°ËÀª»ÖËàÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦´Ñ¸÷µÒ
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò£±¥³¥Þ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È/SNS¡§
¡¡¡¡¸Þ½½ÎëÃã²°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.isuzuchaya.com/
¡¡¡¡¸Þ½½ÎëÃã²°¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/akafuku.official/
¡¡¡¡°ËÀª¤Î¤ª¤«¤²¸¤¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/official_okageinu/
¢£·Ç½Ð³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Üºö
¡¦¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø²þ»¥Æâ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤ê¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¥µ¥Ö¥ì¡×¤òÈÎÇäÍ½Äê
¡¡¢¨¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢É´²ßÅ¹Åù¤ÎºÅ»ö½ÐÅ¹»þ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ø¥Ê¥«¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤è¤êÆü¾ïÅª¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×¤Î¥¹¥Èー¥êーµ¡Ç½¤Ë¤Æ¡¢ËÜ´ÇÈÄ¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤ä¤ª¤«¤²¸¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ÀÖÊ¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ßÀÅÄ Êþ·Ã
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ »°½Å¸©°ËÀª»Ô±§¼£ÃæÇ·ÀÚÄ®26ÈÖÃÏ
ÁÏ¶È¡¡¡¡ ¡§ 1707Ç¯(Êõ±Ê4Ç¯)
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÏÂÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦³«È¯¡¢Å¹ÊÞ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 7,700Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.akafuku.co.jp/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/akafuku.official/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ÀÖÊ¡¡¡Áí¹ç°ÆÆâ
TEL ¡§ 0596-22-7000
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.akafuku.co.jp/contact/form/