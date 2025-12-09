鹿児島県・三島村の特産品を日本橋で販売！12/16～29

一般社団法人離島百貨店

全国の離島連携に取り組む一般社団法人離島百貨店（事務局：東京都中央区／代表理事：青山富寿生／以下「離島百貨店」）は、鹿児島県三島村の特産品を集めた「三島村フェア」を開催します。

全国でも珍しい公設公営の焼酎蔵が生み出す「みしま村」や、竹島の小さな学校が取り組んでいる 「ハマギプロジェクト」で開発したハマギギョーザ、希少食材・大名筍の水煮、など、島の恵みをたっぷり詰め込んだ特産品が勢ぞろいです！

開催概要

期 間： 令和7年12月16日（月）～12月29日（月）

会 場： 離島百貨店（東京都中央区日本橋）

内 容： 鹿児島県三島村の特産品販売、三島村・プロジェクトのPR

１. 特産品の販売

三島村を代表する商品を集めました！プロジェクトから生まれた商品も販売！

ぜひストーリーと一緒に楽しんでください。

焼酎みしま村・メンドン

全国でも珍しい公設公営の焼酎蔵「みしま焼酎 無垢の蔵」で造られる本格芋焼酎。島で育てたベニオトメ芋と黒島の湧水を使用し、仕込みから蒸留までをすべて村内で行う“島生まれ島育ち”の一本。人口の少ない三島村が地域振興のために村ぐるみで挑んだプロジェクトであり、自然・文化・人の物語が詰まった特別な焼酎です。

大名筍の水煮 調理例希少食材・大名筍の水煮

三島村を代表する希少な特産品で、シャキシャキの歯ごたえと、とうもろこしのような自然な甘みが特徴。産地の島では昔から食卓に並び、今では最高級食材として多くの飲食店にも重宝される逸品。下ごしらえが不要で扱いやすく、煮物・汁物・炒め物など幅広い料理でその上質な味が楽しめます。

他にも特産品である椿油の商品など、三島村を代表する商品を販売いたします。

２. 生産者による直接販売

生産者が商品を直接販売します！

生産者が特産品を直接販売します！商品の開発ストーリーなど直接お話しできる機会です！

開催日：12月26日（金）～12月27日（日）11時半～18時

来店：NPO法人みしまですよ、三島村

３. 希少食材・大名筍の予約販売

NPO法人みしまですよ 山崎さん

希少食材・大名筍は5月中旬～6月上旬にかけて収穫・発送されます。生の大名筍を味わえるのはわずか1ヶ月ほどの短い期間です。店頭で予約注文を受け付けます！

三島村について

三島村は、他に類のない手つかずの自然の美しさが魅力で、また、そこに生活してきた人々が営んできた独特の文化、歴史も特徴的です。

2015年に日本ジオパークの認定を受けた「三島村・鬼界カルデラジオパーク」を中心とした観光振興に取り組んでいます。 火を噴く火山「硫黄岳」や奇岩が露出する断崖絶壁、野趣あふれる露天温泉などの大地の資源。

一つ一つの島の宝が大地の成り立ちとどのように関わっているのかを、是非三島村に来て体感してみてください。

三島村 黒島三島村 硫黄島三島村 竹島

■ 一般社団法人離島百貨店について

離島百貨店は、全国の離島同士および離島と離島ファンをつなぐプラットフォームを提供します。離島が連携することで会員企業や関係省庁を巻き込み、相互にメリットのある形で、事業提案や事業推進のサポートを行っています。また、全国の離島のアンテナショップの運営を通じて、離島の生産者を支援。「島に行きたくなる」商品や料理、体験を提供しながら、離島産品の販路開拓に取り組んでいます。

■法人概要

商 号 一般社団法人離島百貨店

代表者 代表理事 青山富寿生

所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 日本橋室町野村ビルB1F

設 立 2019年２月

ウェブサイト https://www.rito-hyakka.jp/

本件に関するお問い合わせ先

離島百貨店 担当：小池

TEL：03-6225-2095

E-mail：info@rito-hyakka.