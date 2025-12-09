KOHKOHがオーディエンス賞を2年連続受賞【国内最大級のデザイナーズジュエリーイベント】

株式会社キャステム

株式会社キャステム（本社：広島県福山市、代表：戸田拓夫）が展開するジュエリーブランドKOHKOH(https://kohkoh-jewelry.com/)（コウコウ）が、11月28日（金）から東京・青山のSPIRALで開催された日本最大級のデザイナーズジュエリーイベント「New Jewelry TOKYO 2025」の「BEST JEWELRY PRIZE（ベストジュエリープライズ）2025」において、「オーディエンス賞」を受賞しました。昨年に続く、2年連続の受賞となります。

KOHKOHのデザイナー兼ディレクターであり、国際的に活躍するジュエリーアーティストの小嶋崇嗣のコメントをご紹介します。

BEST JEWELRY PRIZE 2025

2025年11月28日（金）～11月30日（日）に開催された「New Jewelry TOKYO 2025」は、今年で16年目を迎えた国内最大級のデザイナーズジュエリーイベント。「BEST JEWELRY PRIZE 2025」は、そのイベントに出展する約130組のブランドを対象としています。New Jewelry TOKYO 事務局内に審査室を設け、厳密な審査を通じて授与される「ベストジュエリー賞」3作品と、 お客様が審査員として参加する「オーディエンス賞」2ブランドが決定されました。

New Jewelry TOKYOの公式LINEを通じて712人のお客様に審査員としてご投票いただき、昨年に続きKOHKOHが「オーディエンス賞」に選出されました。

公式ホームページ：https://newjewelry.jp/nj2025/best-jewelry-prize2025-result/

KOHKOHについて

KOHKOH（コウコウ）は、精密金属部品メーカーであるキャステムが2023年に設立したジュエリーブランドです。「エシカル」や「SDGs」の意識が世の中に浸透する中、環境に配慮したサステナブルなジュエリー創作を重視し、現代を象徴する作品を生み出し続けています。

通常の真珠づくりの過程で大量に廃棄されてしまう「母貝」を加工し、ジュエリーとして新たな命を吹き込んでいます。さらにキャステムが持つ3Ⅾ造形技術を活用。「真珠は丸い」という固定観念を覆す自由な形状の真珠養殖に成功し、特許技術を取得しました。

金属部品の加工技術を生かした新たなアートジュエリーの創作に挑み、新作を次々と発表しています。

デザイナー兼ディレクター 小嶋崇嗣コメント

KOHKOHは2023年のNew Jewelry TOKYOにて初めて世の中に向けてお披露目されました。今年で3回目の参加となり、ジュエリーブランドとして世間に認知されてきていることを強く感じることができた今回のイベントとなりました。

昨年に引き続き「BEST JEWELRY PRIZE」にて2年連続で「オーディエンス賞」をいただきました。一般のお客様が審査員として投票する賞を受賞できたのは、KOHKOHのクリエーションを楽しんでいただけているという結果だと思いますので非常に嬉しいです。また、今後の活動への期待を込めた賞でもあると思いますので身が引き締まる思いです。

2026年からは本格的な海外での活動を予定をしております。また、引き続き現代の社会課題に対しジュエリーを通してどういった解決が可能かを考え、取り組んでいければと思います。

KOHKOHのジュエリーを世界中の人々が手にとって喜んでいただけるように、日々精進してまいります。

《小嶋崇嗣プロフィール》

・FACILE jewelry 主宰

・神戸芸術工科大学 非常勤講師

・日本ジュエリーデザイナー協会理事

・Contemporary Jewellery Symposium Tokyo 代表



父は日本画家、母は工芸家という家に生まれる。

大学時代、昼間は大学で建築を専攻し、夜間は彫金の教室に通い職人から技術を学ぶ。

2005年からジュエリーアーティストとしてのキャリアを積み、2010年、京都にアトリエショップを開業。2011年頃から国外でも活動を始める。現在、作品発表の場は海外が主。近年では現代美術のギャラリーでの展示や現代美術作家とのコラボレーションなど、ジュエリーの枠を超えた活動にも力を入れている。 現在オランダ、フランス、スイスの美術館に作品が永久収蔵されている。

株式会社キャステムについて

ロストワックス精密鋳造・メタルインジェクション(MIM)の技術を用い、電車・工作機械・医療機器等あらゆる産業の精密部品の製造販売を主軸としています。2017年より個人のお客様を対象とした商品の企画・製造・販売を開始。有名スポーツ選手、アイドルの手型の金属オブジェやモンスターボール虫カゴ等、これまでに無いアニメ・漫画・スポーツ関連グッズを次々と生み出し、注目を集めています。折り紙ヒコーキ事業やアグリ事業なども展開。多種多様な3Dプリンターを使った鋳造法「デジタルキャスト」や、カラー3Ⅾフィギュア作りにも力を入れています。

キャステムHP：https://www.castem.co.jp/

【問い合わせ先】

KOHKOH担当：上村（カミムラ）

E-mail: info@kohkoh-jewelry.com

ホームページ：https://kohkoh-jewelry.com/

ECサイト：https://store.kohkoh-jewelry.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kohkoh_jewelry/