祥平館、パデル日本王者・富田一輝とスポンサー契約を締結

株式会社 祥平館

株式会社祥平館（本社：東京都新宿区、代表取締役：齊藤源也）は、パデル日本ランキング1位（※2025年11月時点）の富田一輝選手とスポンサーシップ契約を締結いたしました。 世界で急成長し、2026年愛知・名古屋アジア競技大会での正式採用が決定した「パデル」。本契約を通じ、メダル獲得を目指す富田選手の競技活動を包括的にサポートするとともに、次世代スポーツの普及・発展に寄与してまいります。

■ 背景：世界で急拡大する「パデル」とアジア大会への期待

パデル（Padel）はスペイン発祥のラケットスポーツです。テニスとスカッシュを融合させたようなスタイルで、四方を壁に囲まれたコートでプレイします。戦略性とスピード感、そして観戦の面白さから、現在世界で最も競技人口が増加しているスポーツの一つと言われています。 2026年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会において正式種目に決定したことは、日本におけるパデルの認知拡大と競技力向上にとって最大の好機です。

■ 契約の概要と目的

祥平館は、スポーツ振興を通じた地域社会への貢献を掲げています。本契約では、日本パデル界を牽引する富田一輝選手に対し、以下の支援を行います。

活動資金の支援： 海外遠征費および国内活動費のサポート

環境整備： トレーニングおよびコンディショニング環境の支援

普及活動の連携： パデル体験会やジュニア指導イベントの共同開催

これらを通じ、世界と戦うための基盤作りを支え、アジア競技大会での日本人選手活躍の後押しを目的としています。

■ 富田一輝（とみた かずき）選手 プロフィール

日本パデル界の若きエース。高い戦術理解度と、壁を巧みに利用した安定感のあるショットが武器。

1996年2月生まれ、29歳。

東京国際大学卒。

卒業後は一般企業に就職するも、仕事の傍でパデルに心血を注ぐ。

2018年、2019年のパデル日本代表選手。

2019年に日本ランク1位を獲得後、単身本場スペインへ。

日本ランキング1位（2025年11月現在）

Instagram：https://www.instagram.com/padel_tomikazu/

■ 代表者コメント

株式会社祥平館 代表取締役 齊藤源也

「急速に発展するパデルの持つエネルギーと、富田選手の真摯に競技に向き合う姿勢に強く共感しました。2026年のアジア大会、そしてその先の世界を見据え、若い才能が国際舞台で飛躍できるよう全社を挙げて応援いたします。また、富田選手と共に地域とスポーツが共に成長できる仕組みづくりにも挑戦してまいります」

■ 今後の展望

祥平館は本契約を皮切りに、富田選手の国際大会出場支援を強化します。また、地域の方々や子供たちが新しいスポーツに触れる機会を創出すべく、選手参加型のイベント等を計画しております。

■ 株式会社祥平館について

地域とともに、夢への挑戦を支える。

株式会社祥平館は、1925年の創業以来、宿泊業をはじめとする不動産業・小売業・飲食業など、地域社会の多様なニーズに応えながら、事業の幅を広げてまいりました。

このたび当社は、新たな取り組みとして「アスリート支援」を開始いたします。先般参入しました「フィットネス事業」とともに、スポーツを通じて夢に挑戦する若者を支えることは、地域社会に活力をもたらし、未来を切り拓く力になると確信しています。これまで培ってきた「人をもてなす心」で、アスリートが競技に専念できる環境づくりをサポートしてまいります。

また、当社ではアジア人材紹介サービス「祥平館ASIA」（運営：株式会社祥平館プラス）を通じて、外国人雇用の支援にも力を注いでおり、人材不足などの社会課題にも引き続き積極的に取り組んでまいります。

「変化に応える企業であり続ける」こと。 これまでも、これからも、祥平館は地域と人に寄り添いながら、持続可能な成長を目指してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社祥平館

〒160-0004 東京都新宿区四谷１-7-9

電話番号：03-3357-0554

fax番号：03-3357-0640

ホームページ：https://shoheikan.com/







