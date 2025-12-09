³ô¼°²ñ¼ÒARU¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒARU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇöÅÄ¡¡Í¼ÐÒ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSei San Sei¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¹â¶¶ ±û¡Ê¤¿¤«¤Ï¤· ¤Ò¤µ¤·¡Ë»á¤¬¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¡¦DX¿ä¿Ê»Ù±ç¡¢»ö¶È¹½ÃÛ¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤òÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£±Ô¤¤»ö¶È»ëÅÀ¤ÈÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤òÉð´ï¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÊÑ³×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÎÍÑÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢RPaaS¡ÊRecruitment Process as a Service¡Ë¤òÄó¾§¤·¡¢ºÎÍÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨RPaaS¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://rpaas.sei-san-sei.com/
ARU¤Ï¡ÖUP DATE Ê¡»ã～¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÊ¡»ã¤Ë³×Ì¿¤ò～¡×¤ò·Ç¤²¡¢½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ø»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶»á¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢DX¤ÈÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î»ëÅÀ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ê¡»ãÎÎ°è¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤äÁ´¹ñÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢ARU¤Ï¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬Ä©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¦ÃÏ°è¡¦´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶»á¥³¥á¥ó¥È
ARU¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡×Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë¶¦´¶¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿HR¡¦DX¤Î»ö¶È¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨»²²è¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¢ÃÏ°è¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒARU¡Ê¥¢¥ë¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇöÅÄ Í¼ÐÒ
ÀßÎ©¡§2021Ç¯10·î8Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÄ¹ÉÍÄ®£²ÃúÌÜ£±£²-£±£°¾¼±É¥Ó¥ë£³£°£³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://aru.inc(https://aru.inc)
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSei San Sei
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ±û
ÀßÎ©¡§2023Ç¯1·î23Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô²Æ¸«1-7
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sei-san-sei.com(https://www.sei-san-sei.com)