心ほどける森の手しごと──リスとりんごと、ぶどう色の小ばさみ ― 上質なハンドメイド道具のブランドCohanaから、特別な手仕事道具セットが2025年12月9日（火）に予約受付開始

株式会社KAWAGUCHI（本社：東京都中央区、代表取締役：河口玄太郎）は、Made in Japan にこだわった上質なハンドメイド道具のブランド「Cohana」を展開しています。

Cohana日本橋本店の8周年を記念して誕生し、大好評を博した「コリスの裁縫お手伝いセット」。

その主役だった「針持ちコリス」が、天然木のブナを使用したりんごの小物入れにちょこんとおさまった新しい限定セットとして再登場します。





また、特別な淡いぶどう色をまとった漆塗りの小ばさみも同時発売いたします。こちらは、真ちゅうのぶどうチャームとタッセルが付属します。

赤りんごの裁縫セット

参考上代：15,500円＋税

漆と金蒔絵の小ばさみ〈ぶどう〉

参考上代：9,500円＋税

予約受付開始：2025年12月9日火曜日 午前10：00

入荷予定：2026年2月上旬

※Cohana日本橋本店、オンラインストアでの数量限定販売です。

※なくなり次第、販売終了となります。

赤りんごの裁縫セット

詳細を見る :https://shop.cohana.style/pages/forest2025

天然木・ブナ材で作られた「りんごの小物入れ」に、Cohanaの人気道具を詰め込みました。お手伝い好きなコリスと小さな道具に囲まれた、心和むお裁縫時間をお届けします。

＜セット内容＞

- 赤りんごの小物入れ *- 針持ちコリス（針やすめ） *- 関の豆ばさみ りんご *- どんぐりの待針 *- 糸巻き（しろ・くろ 各3m）- 縫い針 1本

*印は限定品です。

赤りんごの小物入れ

手のひらサイズの「りんご」そっくりな小物入れ。思わず蓋を開けたくなる、愛らしい佇まいです。

青森の豊かな森に育つブナの木を、独自の技術で美しい木工品へと生まれ変わらせる「BUNACO（ブナコ）」。薄く削ったブナ材をテープ状にして巻き重ねる独自の製法で、木の表情をそのままに、丸いりんごができました。

針持ちコリス（針やすめ）／どんぐりの待針

コリスって？

木彫りのリスの針やすめです。CohanaのCoとリスを組み合わせ、コリス。Coの「いっしょに」という意味もふまえて、お裁縫時間の良いおともとなるように、想いを込めてコリスと名付けました。

どんぐりのまち針を持った針持ちコリス。裏側にも磁石が埋め込まれているので、机に落ちた針も拾ってくれる働き者。お裁縫時間をそばでそっと見守ります。

そんなコリスが両手で大切そうに抱えているのは、ガラスでできた小さなどんぐりの待針。まるでとっておきの宝物を、「どうぞ」と差し出してくれているようです。

関の豆ばさみ りんご／糸巻き（しろ・くろ 各3m）／縫い針

関の豆ばさみには、グリーンミックスのタッセルと、葉っぱのチャームをつけました。赤い革ケースは、りんごの実をイメージした赤色です。指でつまむように持つだけで糸が切れるので、頻繁に糸を切るような作業中も、ストレスなく使うことができます。



ボタン付けなどに使いやすい、しろとくろの小さな糸巻きと縫い針もセットしました。

赤りんごの裁縫セット

参考上代：15,500円＋税

予約受付開始：2025年12月9日火曜日 午前10：00

漆と金蒔絵の小ばさみ ぶどう

深みのある艶を放つ漆塗りの小ばさみが、限定カラー「淡いぶどう色」をまとって登場しました。やわらかな薄紫色の色合いが、手もとに上品な華やかさを添えます。漆特有のなめらかな質感は手に心地よく馴染み、使うほどに愛着が増していくはさみです。

ぶどうは「繁栄」「実り」を象徴する吉祥文様として古くから愛されてきました。 真ちゅうのぶどうのチャームとタッセルが付属します。

繊細な刃先は、刺しゅう糸の始末など、こまかい作業にもおすすめです。

漆と金蒔絵の小ばさみ ぶどう

参考上代：9,500円＋税

予約受付開始：2025年12月9日火曜日 午前10：00

詳細を見る :https://shop.cohana.style/pages/forest2025Cohana（コハナ）

日本橋に本社を構え、創業70年の歴史を持つ老舗手芸道具メーカーが、手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、2016年に新たに生み出したハンドメイド道具ブランドが「Cohana」です。



Cohanaの道具は、日本各地に受け継がれる伝統の技術や素材産地と共に作り上げた、ハンドメイドのための実用的なツールであると同時に、上質な生活雑貨や洗練された文房具としてもお楽しみいただけます。コレクションや贈り物にもふさわしく、心に残り、長く手元に置きたくなる特別な「お道具」です。



◆Cohana ブランドサイト

https://cohana.style/



◆Cohana オンラインストア

https://shop.cohana.style/





本件に関するお問い合わせ

てづくりで、人と社会に「ニコッ」を届けるモノ・コト・バ創りカンパニー

https://www.kwgc.co.jp/



【本社】

担当：河口 万里

所在地：東京都中央区日本橋室町 4-3-7

Tel: 03-3241-2101

Fax: 03-3241-2201

E-mail: mari@kwgc.co.jp



【大阪支店】

担当：山本 彩衣子

所在地：大阪市中央区材木町 1-17

Tel: 06-6943-9158

Fax:06-6943-9602

E-mail: yamamoto@kwgc.co.jp

当社は、洋裁用具の開発メーカーとして1953年に創業しました。その後の経済成長によって、人々の生活が豊かになり、欲しいものは何でも手に入れられる時代となりました。今では、低コスト・大量生産の影響で、同一のデザイン、カラー、サイズの製品が世の中に溢れています。自分の個性を出したくても、なかなか難しいというのが現状です。このような環境の中、世の中に一つしかないものを求めて、日々手作り活動に励む手作りファンが数多く存在します。



当社では、このような手作りファンに向けて、ハンドメイド用品、ソーイングの道具・材料の他、衣類の補修用品や快適生活用品など、手作りライフを簡単、快適にするグッズの企画開発、また培ってきたノウハウを活かして、ステーショナリー雑貨等の企画、開発、サービス、Eコマースを手掛けています。創業以来培ってきた伝統や技術を大切にしつつも、新しいことに果敢にチャレンジし続ける会社でありたいと強く願っております。