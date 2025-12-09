🍠 【規格外 有機野菜を救う！】カドウフーズが有機JAS認証を取得！農家・販売者様の困りごとを解決し、持続可能な食の未来を創ります

カドウフーズ株式会社

カドウフーズ株式会社（本社：北海道函館市追分町1-25、代表取締役：嘉堂 聖也）は、この度、【有機加工食品】の認証（有機JAS認証）を取得いたしました。これを機に、これまで非有機野菜で培ってきた規格外品を活用するノウハウを、需要が高まる有機野菜にも展開し、農家様の六次化支援とフードロス問題の解決に一層注力してまいります。

️ 課題解決こそが、私たちのビジョンです

カドウフーズは、「農家さん、販売者さん、消費者の皆さんの困りごとを解決して元気になってもらう」ことをビジョンとして掲げています。

特に近年、健康志向の高まりから有機野菜への注目が集まる一方で、非有機野菜と同様に、「味は変わらないが、形やサイズが不揃い」という理由で出荷が難しい規格外品の存在が、農家様の大きな課題となっています。

私たちは、この「もったいない」有機野菜をレスキューし、付加価値の高い商品へと生まれ変わらせる事業を本格化します。

細くて小さい、キズや折れのあるサツマイモ小さいサイズや割れ、変色などのカボチャ

市場に出せない規格外の有機野菜。この美味しさを活かしきることが私たちの使命です。

🤝 弊社の強み：有機・非有機問わず「規格外品」を活かした委託製造

これまでも非有機野菜の規格外品を利用した商品づくりを行ってきた当社には、農産物の状態を見極め、それぞれの特性を最大限に活かした加工技術と知見があります。

このノウハウと、新たに取得した有機JAS認証を組み合わせることで、より幅広いニーズに対応できるようになりました。

利用者様が得られる3つのメリット

手づくりを基本とした細やかな製造体制甘熟のサツマイモを使ったさつまいもチップス基準に沿った行程管理を認証HACCAPに基づく衛生管理を導入未利用資源の活用などが評価された際の賞状ゼロカーボンアワード表彰の様子

弊社では徹底した品質管理のもと、規格外の農産物をレトルトや冷凍、チップスなどに加工しています。

現在ご提供可能な加工品と今後の展開

現在、有機JAS認証に基づきご提供できるのは、【さつまいも】と【かぼちゃ】を使用した以下の製品形態です。

レトルトパック（角切りカットなど ※殺菌済み）

冷凍品（角切りカットなど 加熱済）

さつまいもチップス（スライス 油調済み）

お客様の多様なご要望をお聞きしながら、対象となる農産物の種類や加工形態を順次増やしていく予定です。

※※※相談者求めます【有機・非有機委託製造】※※※

カドウフーズは、この事業を通して「持続可能な食のサイクル」を共に創ってくださるパートナー様を求めています。

カドウフーズの持つ「規格外野菜を付加価値に変える技術」で、皆様の課題解決と事業の発展を力強くサポートいたします。

決意を新たにした経営方針発表会レトルトパックのカボチャ（非有機品）

ご相談・お問合せ先

農産物の有効活用や商品開発に関するご質問、お見積りのご依頼など、どうぞお気軽にご相談ください。

カドウフーズ 株式会社

TEL：0138-62-6077

E-mail：butsuryu-k@sky.plala.or.jp

URL： https://www.kafukudokitchen.jp/

【株式会社カドウフーズについて】

本社：北海道函館市追分町1-25

代表者：代表取締役 嘉堂 聖也

事業内容：農産物（有機・非有機）の加工食品の企画、製造、販売（OEM/PB含む）

設立：2010年6月