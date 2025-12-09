【約2500人の投資家が申し込み】AI時代の資産戦略を語る「レガシーサミット2025」開催レポート

株式会社Wealth On

本リリースのポイント

・11月2日品川にて米国株投資家向けイベントである「レガシーサミット2025」を開催。現地参加とオンライン参加を含め約2,500人の参加申込みがあった。

・米国人アナリストや、大富豪マーク・フォードが来日講演し、AI最終地点の巨大市場からAI時代の成功法則まで、長期視点の投資戦略を提示。

・パネルディスカッションやディナーパーティを通じて参加者との双方向交流が実現し、次回開催に向けて内容をさらに強化する計画をスタート。

株式会社Wealth On（ウェルスオン）は、2025年11月2日（日）にグランドプリンスホテル新高輪 「飛天」にて、米国株投資の大型イベント「レガシーサミット2025」を開催しました。来場、オンライン参加を含め約2500人の投資家からお申し込みいただき、AI時代の資産戦略をテーマに、投資アナリスト・起業家を迎えた特別セッションを実施しました。

本イベントには、50億円を超える資産を築くマーク・フォードと、米国株アナリストのショーン・マッキンタイア、そしてWealth On（ウェルスオン）代表の江崎孝彦が登壇。

「AIと資産戦略」「富の再配分が起きる時代」「日本人投資家に必要なアップデート」など、国内外の最新トレンドを交えつつ、投資家が“これからの10年で備えるべき視点”について多角的に語り合いました。

【レガシーサミットとは？】

日米のアナリストでのパネルディスカッション1400名が収まるグランドプリンスホテル新高輪 「飛天」

「レガシーサミット」は、株式会社Wealth Onが開催する、“富を築く者の思考・戦略・哲学”に触れるリアルイベントです。

詳細はこちらのプレスリリースもご覧ください：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000157789.html



企業家でもある米国大富豪マーク・フォード氏をはじめ、エヌビディアなどの成長株を分析してきた米国アナリスト・ショーン・マッキンタイア氏、そして当社代表の江崎孝彦が登壇し、個人投資家が今後の時代で勝ち抜くための、実践的な戦略や視点を提供します。

【講演内容】

第一部 AIの最終地点

第一部はショーン・マッキンタイアが講演を担当。今回のサミットでは、AI最終地点という50兆ドル規模の巨大市場を軸に、いくつかの具体的銘柄を公開し、長期的成長の可能性を示しました。昨年紹介した銘柄群がエヌビディアを超える成長を実現した実績もあり、参加投資家からも高い注目を集めました。

AIの最終最終地点を講演するショーン・マッキンタイア

第二部 AI時代に富を築くための成功法則

第二部は、大富豪であり起業家でもあるマーク・フォードによる講演。今回の講演で「AI時代に富の80％が20％の人へ移動する」という大胆な予測を示し、産業革命級の大転換期における生存戦略と成功法則を解説しました。また、自身が富を築いた思考法や行動原則、AI時代に必要となる働き方とスキルの変革についても参加者に共有しました。

第三部 Q&Aパネルディスカッション

第三部のパネルディスカッションでは、参加者から寄せられた質問にマークやショーン、江崎が直接回答し、会場は大いに盛り上がりました。終了後にはS席・VIP席限定のディナーパーティーも開催され、登壇者と間近で交流できる貴重な機会となりました。

【参加者の声】

今回のレガシーサミット2025には、会場参加・オンライン参加を問わず、多くの投資家の皆さまから感想が寄せられました。以下に、その一部をご紹介します。

・ 昨年のセミナーはオンラインで参加したのですが、やはり会場で話を聴くと頭に入りやすいです。これから先の10年で、世の中が目まぐるしく変化するのだろうと想像しますが、今回のセミナーで心算ができました。ありがとうございました。

・一般的にAIに仕事が取られるというのは知っていたが、より具体的な仕事についての説明があり、自分の仕事や生活について、より具体的な実感として再認識できたのでこれからの生活に役立てていきたいと思いました。

・仮想通貨についてのマークの見解にはちょっと驚いた。

など参加者からは

「具体的でわかりやすかった」「今後の行動指針が見えた」「会場で聞けて本当に良かった」

といった声が多く寄せられ、AI時代の資産戦略について深い理解を得られる時間となりました。

【今後の展開】

レガシーサミットは今後、さらに多くの方にご参加いただけるよう、規模の拡大とプログラムの強化を進めていく予定です。

今年以上に内容をパワーアップさせ、米国株投資による資産戦略をより深く、より実践的に学べる場として進化させていきます。

すでに来年の開催も視野に入れており、登壇者との協議をスタートしています。

より多くの投資家の皆さまに価値ある体験を提供できるよう、準備を進めてまいります。



