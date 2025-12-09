ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA」、タカシマヤ ゲートタワーモールに期間限定ポップアップストアをオープン
2025AW LOOK
株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA（ファーストダウン）」が、2025年12月15日（月）～12月25日（木）の期間、タカシマヤ ゲートタワーモール（名古屋市中村区・名駅）7階ローズテラスにてポップアップストアを開催いたします。本イベントはEddie Bauerとの合同出店となり、冬の装いをアップデートする豊富なラインナップが一堂に会します。
オフィシャルならではの豊富な品揃え
FIRST DOWN USA は、定番のバブルダウンジャケットをはじめ、タウンユースに取り入れやすいラップダウンジャケットなど、冬のコーディネートを彩るアイテムが勢揃い。これからの季節に重宝する“冬物”を中心に、ブランドの魅力を存分に体感いただけるラインナップとなっています。
また今回は、アメリカを代表するアウトドアブランドEddie Bauerとの合同開催。両ブランドが持つ世界観を同時に楽しめる特別な機会となっており、冬のアウトドアスタイルからデイリーウェアまで、幅広いニーズに応えるアイテムをご用意しています。
ホリデーシーズンのギフトにも最適なアイテムも充実。ショッピングを楽しみながら、FIRST DOWN USAの世界観を新たに発見できる空間となっています。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
開催概要（詳細）
イベント名：FIRST DOWN USA POP-UP STORE
会期：2025年12月15日（月）～12月25日（木）
営業時間：10:00～21:00 ※最終日は20:00終了
場所：タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス
所在地：〒450-6601 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3
出店ブランド：FIRST DOWN USA / Eddie Bauer
内容：冬物アウター・アパレルの販売
FIRST DOWN USAについて
“Dream It. Be It.”
地下鉄の車内をタグやグラフィティが埋め尽くし、アメリカ有数の犯罪多発都市として不穏なムードと緊張感が立ち込めていた80年代のニューヨーク。
FIRST DOWNはかつてのこの地で誕生し成長を遂げ、今なお進化し続けるリアルなストリート＆アウトドアブランド。機能的かつ都会的なアイテムは、挑戦し実現するパワーを与えてくれます。
公式ブランドサイトを見る :
https://firstdown-official.com/
ゲートタワーモールサイトを見る :
https://www.jr-tgm.com/