【DRIMAGE　プレスリリース】「BTS Island:インザソム」新テーマ「2025ホリデー」アップデート実施

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 来年1月19日まで「2025ホリデーコスチューム」、カードパック、パズルアイテムなどさまざまな報酬を獲得可能

- 冬を迎える公式MERCHプレゼントイベント、BTS「V」バースデー記念イベントなどいろんなコンテンツの実施を予告

- BTSメンバーがペンギンと共に新たな冒険のスタートを切る楽園の島、9日目のエピソード公開

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)および日本法人DRIMAGE JAPAN（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太）は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム「BTS Island:インザソム」について、新テーマ「2025ホリデー」を実装するアップデートを実施しました。

- 来年1月19日まで「2025ホリデーコスチューム」、カードパック、パズルアイテムなどさまざまな報酬を獲得可能

今回実装しました「2025ホリデー」テーマは、BTSメンバーの個性を反映したいろいろな衣装を『インザソム』ならではのキュートなイメージで表現したコンテンツです。

プレイヤーはパズルクリアの際に手に入るポイントをつかうことで、「2025ホリデーコスチューム」「カードパック」「ハート」「ブースター」などさまざまなアイテムを獲得することができます。

- 冬を迎える公式MERCHプレゼントイベント、BTS「V」バースデー記念イベントなどいろんなコンテンツの実施を予告

冬のシーズン到来を記念して、2025年12月16日（火）から2026年1月13日（火）までの期間には「キラキラ・ウィンターチャレンジ」イベントを開催します。

イベントミッションを達成すると各種パズルアイテムを獲得でき、抽選で「Worldwide HandSEOM SET」「フィギュア」「2025 FESTAグッズ」など様々な公式MERCHが当たります。

また、BTSメンバー「V」のバースデーを記念するイベントも準備しています。2025年12月24日（水）から2026年1月6日（火）までログインイベントが実施となるほか、2025年12月30日（金）から2026年1月6日（火）の期間中にはバースデー記念デコアイテム「バースデーハットのホッキョクグマ」が入手可能なクエストイベントを実施します。

- BTSメンバーがペンギンと共に新たな冒険のスタートを切る楽園の島、9日目のエピソード公開

さらに、楽園の島の9日目エピソードも追加となりました。FESTAの楽しさを満喫したBTSが筏に乗って流れてきたペンギンを発見し、新たな冒険のスタートを切る物語をお楽しみいただくことができます。

「BTS Island:インザソム」に関するより詳細な情報は、公式サイトおよびSNSチャンネルを確認してください。

「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com(http://www.bts-island.com)

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP(https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP)

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/(https://www.instagram.com/intheseom_bts/)

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w(https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w)

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS(https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS)

「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー(RM, JIN, SUGA, J-HOPE, JIMIN, V, JUNG KOOK)と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しむ最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します。

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム(島)」”

BTSとあなただけの特別な島。ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

(C) BIGHIT MUSIC / DRIMAGE. All Rights Reserved.