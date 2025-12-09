デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」、フジシステムズ社と販売代理店契約を締結

株式会社エヌケーエナジーシステム

株式会社エヌケーエナジーシステム（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：野田 和也、以下当社）は、株式会社フジシステムズ（本社：横浜市西区、代表取締役社長：吉田 孝広）とAI搭載デジタルセールスルーム「コレタ for Sales（以下、コレタ）」の販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。



フジシステムズは、SES・SI事業を通じて多くの企業のDX推進を支援しており、本契約により、SES・製造・ITサービス業界を中心に、営業DX・業務効率化支援をさらに強化してまいります。

◼︎提携の背景

フジシステムズでは自社でも「コレタ」を導入し、営業情報の一元化や商談プロセスの標準化を実現。属人的になりがちなSES・SI営業において、チーム全体の再現性向上と顧客接点の可視化に成功しています。

こうした導入成果を踏まえ、同様の課題を抱える企業へ「コレタ for Sales」を展開する販売代理店として活動を開始。

SES業界を中心に、営業活動の高度化・デジタル化を支援していくことを目的としています。

■ 販売代理店としての取り組み

フジシステムズは、自社のシステム開発・運用ノウハウを活かし、営業現場と技術部門の橋渡しを行う形で「コレタ」の導入支援を実施。

今後は、展示会・ウェビナーを通じた情報発信など、営業プロセス変革を推進していきます。

◼︎両社のコメント

株式会社フジシステムズ 営業部長 森田 倫仙氏

「自社での導入を通じて、コレタが営業現場のコミュニケーションとマネジメントを大きく変えると実感しました。今後は販売代理店として、同じような課題を抱えるSES・SI企業のお客様にもこの価値を届けていきたいと考えています。」

株式会社エヌケーエナジーシステム 代表取締役社長 野田 和也

「フジシステムズ様は、現場課題の理解と技術的な提案力を兼ね備えた企業です。

今回のパートナーシップを通じて、あらゆる業界における営業変革をさらに加速してまいります。」

■今後の展望

今後両社は、SES・製造・ITサービス業界をはじめとするBtoB企業への展開を加速させ、「営業のデジタル化」と「人に依存しない提案体制の構築」を支援していきます。

また、AIを活用した営業分析や顧客チャット機能の提供など、次世代の営業支援機能の拡張にも取り組んでまいります。

■詳細事例ページのご案内

本リリースでは代理店契約の概要のみをお伝えしましたが、自社導入の背景や現場での具体的な活用ノウハウ、提案工数の削減手法などを詳しくまとめたインタビュー全文をサービスサイトに掲載しています。ぜひこちらもご覧ください。

・株式会社フジシステムズ 導入事例

https://www.coleta.jp/case/fjs

◼︎コレタ for Salesについて

提案資料・動画・チャット・商談録画などをひとつのオンラインページにまとめ、閲覧ログや“購買サイン”を可視化するAI搭載のデジタルセールスルーム（DSR）です。営業担当者は顧客の関心度をリアルタイムで把握し、AIが最適なタイミングでフォローアップを実行できます。属人化を防ぎ、誰でも成果を再現できる営業プロセスの構築を支援します。

- 「コレタ for Sales」 サービスサイトURLhttps://www.coleta.jp/- 「コレタ for Sales」 資料請求URLhttps://www.coleta.jp/download

■株式会社エヌケーエナジーシステム

所在地：東京都世田谷区用賀1-18-12-305

代表取締役：野田 和也

事業内容：デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」の開発・提供

URL：https://www.coleta.jp/company

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エヌケーエナジーシステム

TEL：03-6823-9343

Email：info@coleta.jp

公式サイト：https://www.coleta.jp