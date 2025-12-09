【タイ駐在で押さえるべき法務とは？】フェーズごとに必要な法務知識を解説！サマリー動画新公開《海外赴任研修・グローバル研修》

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-86I0XQUDoI ]

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、「国別ビジネス法務 タイ編」のサマリー動画を公開しました。

本動画は、どなたでも会員登録不要でご覧いただけます。

国別ビジネス法務 タイ編

国内外問わず、安定した事業運営を行うために、最低限の法務に関わる知識は必須です。



「法務は専門家に任せているので理解していなくても大丈夫」「弁護士に相談すればいい」そのように思っている方も多いかもしれません。

しかし、法務の知識がないことで、意図しない不正に関与しているような落とし穴にはまるリスクもあります。国内はもとより、海外ではさらにそのリスクは高まります。

一方で、法務の知識があれば、戦略的にビジネスを展開することができるという可能性も広がります。



本コースでは、各国の特性に合わせた法務のポイントを５つのフェーズに分けて解説します。

具体的には、外資規制や、形態などの１.会社設立フェーズ、ガバナンス、機関設計などの２.会社の構造を整えるフェーズ、そして労働法を中心とした３.会社のメンバーを揃えるフェーズ、さらに、知財や情報保護、契約関連などの４.会社運営フェーズ、そして訴訟などに関わる５.紛争解決のフェーズです。

以上のフェーズに即して必要となる法務について押さえておきたいポイントをお伝えします。



法務は決して他人事ではありません。本コースをご視聴いただくことで、グローバルビジネスの運営に必要な現地の法務事情を理解し、法務の「勘所」を押さえることができるでしょう。

現地駐在員、駐在予定者の方、また、国内で海外事業に従事する方にも参考となる内容です。

講座構成

【コース構成】

00:00 EP1：PREVIEW

00:19 EP2：会社を設立するフェーズに必要な法務

00:42 EP3：会社の構造を整えるフェーズに必要な法務

01:01 EP4：会社のメンバーを揃えるフェーズに必要な法務

01:24 EP5：会社を運営するフェーズに必要な法務

「レギュレーションと会社資産」

01:43 EP6：会社を運営するフェーズに必要な法務「取引競争法」

02:11 EP7：会社を運営するフェーズに必要な法務「個人情報保護法」

02:31 EP8：会社を運営するフェーズに必要な法務「贈収賄防止法」

02:50 EP9：会社を運営する際に必要なその他の法律

03:12 EP10：会社のための紛争のフェーズに必要な法務

03:33 EP11：会社の事業を見直すフェーズに必要な法務

《国別ビジネス法務 / 海外事業コンプラ》シリーズとは

「海外事業コンプライアンス」シリーズは「課題別対策」と「国別ビジネス法務」の2つのカテゴリーで構成されています。



「国別ビジネス法務」では、海外事業において特に注意すべき法律について、該当国の専門家が国ごとに解説しています。講座を受講することで、海外現地のコンプライアンスを統制するために必要な法律を、国ごとに把握することができます。また、専門家目線で重要なポイントを解説しているため、短時間で、実際に役立つ法務知識の習得を目指せます。



「課題別対策」では、海外事業のコンプライアンスにおける特有課題の対策を講じた上で、コンプライアンスの実現に向けて一人一人がとるべき行動を学び、かつ海外現地従業員（ナショナルスタッフ）に促していくためのノウハウを学びます。海外事業においてあらゆる問題に直面し解決してきたプロフェッショナルな講師陣が、豊富な実務経験をもとに事例を交えてわかりやすく解説しています。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

会社概要

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

