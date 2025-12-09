株式会社Cygames、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場で開催されるGIレース「アメリカンオークス」のメインスポンサーに就任

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場を運営する1/ST傘下のLos Angeles Turf Clubとパートナーシップ契約を締結し、12月26日（金）に開催される「American Oaks（以下アメリカンオークス）」のメインスポンサーに就任しました。この就任に伴い、「アメリカンオークス」をサイゲームスの冠レース「American Oaks presented by Cygames」として開催します。

■国際的な注目度の高いGIレース「アメリカンオークスステークス」

「アメリカンオークス」は、サンタアニタパーク競馬場の象徴である芝コース約2000メートルの距離で行われる3歳牝馬対象のレースで、賞金総額は30万ドルです。2002年に国際招待競走「アメリカンオークスインビテーショナルステークス」として創設され、2004年には国際GIレースに認定された歴史を持つ本レースは、アメリカ国内をはじめ世界各国でレースの模様が放送される国際的な注目度の高い競走です。

メインスポンサー就任に伴い、2025年の「アメリカンオークス」はサイゲームスの冠レース「American Oaks presented by Cygames」として開催されます。レース当日は、会場で配布されるレースプログラムをはじめ、場内のサイネージやサドルタオルにサイゲームスのロゴが掲出されます。

■代表コメント

【Los Angeles Turf Club ゼネラルマネージャー ネイト・ニュービー氏コメント】

サイゲームスとのパートナーシップは、競馬というレースコンテンツを世界規模で拡大し、記憶に残るスポーツとエンターテインメントを提供するというサンタアニタパークの想いに沿ったものです。サンタアニタパークの歴史的なクラシック・ミート（※）の初日に開催される、北米と世界の競馬の素晴らしさを合わせ持った名誉あるレース「アメリカンオークス」をサイゲームスと共に開催できることを大変嬉しく思います。

※サンタアニタパーク競馬場で開催される冬の競馬シーズン

【当社代表取締役社長 渡邊耕一コメント】

世界中のファンのみなさまが注目するGIレース「アメリカンオークス」に協賛できることを大変嬉しく思います。

当社は、現在グローバル展開に重点をおき積極的に事業を展開しております。このたびの協賛は、「最高のコンテンツを作る会社」という当社のビジョンを、世界中のみなさまにお伝えする絶好の機会と捉えております。私たちは、今後もグローバルな挑戦を続け、エンターテインメントと馬事文化の発展に微力ながら貢献できるよう努めてまいります。

「American Oaks presented by Cygames」レース概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1207_1_02452f411d1257c6ab09eec6787c6cfe.jpg?v=202512091159 ]