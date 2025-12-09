保育士不足の採用課題に挑む　「保育士スカウトアワード2025」受賞法人を発表

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、運営サービス「保育士スカウト」において「保育士スカウトアワード2025」の受賞法人を決定いたしましたのでお知らせいたします。

2025年10月現在、全国で約20,000の施設が保育士スカウトをご利用いただいております。その中でも、特に保育士スカウトを使いこなして採用を成功させている法人様を「保育士スカウトアワード」として、「社会福祉法人部門」「保育・幼稚園部門」「療育部門」の3つの部門にてそれぞれ表彰させていただきました。

■保育を取り巻く社会課題とアワード制定の背景

日本では少子化の進行に加え、保育士養成校の減少・入職後の離職率の高さなど、複合的な課題が保育現場にのしかかっています。保育士の採用競争は激化しており、採用活動にかかる負担やコストが増大している状況です。

厚生労働省 職業安定局需給調整事業課が実施した「保育分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」によると、保育士・保育教諭の採用にかかる紹介手数料は、全国平均で1名あたり76.9万円となっています。

また、同アンケート結果によると、入職後に求職者とのミスマッチを感じた保育施設が全体の約2割と、職業紹介事業者を介することで生じるトラブルに悩む保育事業者も少なくない状況が伺えます。こうした採用に関する課題は、全国共通の深刻な問題となっています。

厚生労働省「保育分野における職業紹介事業に関するアンケート調査（令和2年12月）」より引用

こうした中、当社は「保育士スカウト」を通じ、保育士が自分に合った環境を選びやすくし、保育施設がミスマッチを減らしながら効率的に採用できる仕組みを提供してきました。

紹介手数料は、保育士・幼稚園教諭の正社員で30万円、パートで15万円と、従来の約20～40％で採用できる低コスト設計となっており、多くの施設から高い支持をいただいています。

加えて、求職者と施設が直接メッセージでやり取りできるため、相互理解を深めたうえで採用につながり、ミスマッチを防げる点も大きな特徴です。

本アワードは、保育業界の採用課題に向き合い、スカウトを効果的に活用して採用・定着を実現した法人を表彰することで、全国にポジティブなモデルケースを広げることを目的としています。

■ 受賞法人およびコメント

● 社会福祉法人部門

社会福祉法人まこと鳴滝会 様

全統括施設長 兼 園長：塩崎翔 様 コメント

保育士養成校の減少などで応募が集まりにくい中、成功報酬型で導入しやすく、コストも削減できる点から、保育士スカウトを利用する事になりました。

保育士スカウトを上手く使うコツとして、できるだけ文面を柔らかくすることと、多くの方に園を知ってもらえるように範囲を広げてスカウトを送るようにしています。

アスカの担当さんから「応募が入っていますよ！」とこまめに連絡をいただけるので、対応漏れを防ぐことができるのは非常にありがたいです。保育士スカウトを通しての採用が続々と決まっており、入職した方は定着もしています。今後もサポートをよろしくお願いします！

まこと鳴滝会インタビューの詳細を見る :https://www.hoikushiscout.com/news-article?id=68

● 保育・幼稚園部門

学校法人のぞみ学園 様

事務長・理事：柴田知明 様 コメント

パートさんが辞めてしまうという時に、タイミングよく保育士スカウトを案内いただきました。求人を出すとすぐに3～4名の保育士の方から応募があり、その中から採用することができました。

元々職員の定着は悪くないのですが、延長保育などの補助職員として募集をかけており、この1年で保育士スカウトで7名の方を採用することができました。

料金が非常に安価なこと、また操作方法などで困った時はアスカの担当さんがすぐに対応してくれるので、保育士スカウトは私たちユーザーの目線に立っているなと感じます。アスカとは人材派遣でも長年お付き合いがあるので、これからも派遣と保育士スカウトの両面で採用をサポートしてもらえるとありがたいです！

のぞみ学園インタビューの詳細を見る :https://www.hoikushiscout.com/news-article?id=71

● 療育部門

株式会社さわやか倶楽部 様

管理者 兼 児童指導員：楠川恵加 様 コメント

他のサイトも使っていますが、保育士スカウトは有資格の登録者数が非常に多く、スカウトメールの返信率がとても高いです。応募者のほとんどがスカウトメールからの応募ですが、転職活動に熱心な方も多いですね。こちらもレスポンスの早さを心掛け、求職者に選ばれるように丁寧な文章で返信することを意識しています。メッセージの送り忘れがあったりすると、アスカの担当者の方から連絡があるので非常に助かっています。

児童指導員：坂本由香梨 様（保育士スカウト経由で入社） コメント

子育てしながらの転職活動は大変でしたが、保育士スカウトは自分のペースで転職活動ができました。スカウトメールも多く届いたので「自分を必要としてくれる施設があるんだ」と思えます。知り合いの保育士さんでも保育士スカウトを使っている人が多かったです。電話ではなく、メッセージでやりとりできる安心感もありました。

さわやか倶楽部インタビューの詳細を見る :https://www.hoikushiscout.com/news-article?id=73

■ アワードの意義

今回の表彰は、

・日本の保育人材不足の解消に向けた取り組みを可視化する

・採用から定着までを大切にするモデル法人を広く共有する

・全国の保育現場にポジティブなノウハウを還元する

ことを目的としています。

採用活動の効率化だけでなく、保育士が安心して長く働き続けられる環境づくりこそが、保育の質向上につながるとアスカグループは考えています。

■ 今後の展望

「保育士と保育施設のより良い出会い」を軸に、“採用・育成・定着”まで支援する体制を強化してまいります。また、保育士スカウトの利便性向上、利用施設・登録者のさらなる拡大を目指し、保育業界の課題に向き合う好事例を全国へ届けるため、表彰企画などを継続して取り組んでまいります。

アスカグループについて

株式会社アスカは保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『保育士くらぶ』https://hoikukyuujin.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：http://www.asuka-hu.co.jp