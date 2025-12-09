営業パーソンに“最も向いている有名人”は？ 1354人が選んだ圧倒的1位は大谷翔平だった。

十方株式会社

【調査レポート】営業パーソンとして最も支持された有名人ランキングTOP20（回答数1,354件）

―「信頼」「突破力」「コミュニケーション力」の3要素が決定打―

■はじめに

十方株式会社（神奈川県横浜市）では、BtoB営業領域における

「営業パーソンに必要な能力とは何か」

を探る一環として、一般の方1,354名に対し、

「営業パーソンとして最も適性があると思う有名人」

に関するアンケート調査を実施いたしました。

政治家・芸能人・スポーツ選手など幅広いジャンルから自由記述で回答を募り、その内容を集計・分析したものです。

■調査サマリー

1. 大谷翔平が193票で圧倒的1位に

回答者全体の14.2％が大谷を選択。

誠実さ・信頼性・人格面への評価が突出していました。

2. トップ10は「信頼型」「トーク型」「突破力型」の3タイプに分類された

営業成果を左右する能力が、非常にわかりやすく現れました。

3. 有名人の“支持層の濃さ”は営業適性と強く相関

どれだけコアファン・支援層を持つかが、営業力の裏付けとなる結果に。

■営業パーソンとして「最も適性がある」と支持された有名人TOP20

以下は、得票数順のランキングです。

🥇 1位：大谷翔平（193票）

キーワード：信頼性・誠実さ・世界的ブランド・人格の透明性

自由回答の中で最も多かったコメントは、

「絶対に嘘をつかない人物だと思う」

「信頼に値する人格」

という“信頼性”に関するもの。

営業パーソンとして最も重要な

“この人からなら買いたい”

を体現する存在として圧倒的な評価を得ました。

🥈 2位：明石家さんま（81票）

キーワード：会話力・瞬発力・初対面の心を掴む力

回答では

「断れない空気感」

「気持ちよく話を聞いてしまいそう」

という言及が多く、

話しながら信頼を築くタイプの営業力 を評価されています。

🥉 3位：大泉洋（51票）

キーワード：柔らかい空気作り・話のテンポ・親近感

コミュニケーション力と親しみやすさで高評価。

営業現場で最も価値が高い

“距離を縮める力” を持つと認識されています。

以下、順位と票数のみ掲載

4位：イチロー（46票）

5位：小泉進次郎（43票）

6位：高市早苗（30票）

7位：カズレーザー（23票）

7位：松岡修造（23票）

9位：杉谷拳士（15票）

10位：天海祐希（13票）

11位：鈴木亮平（12票）

12位：所ジョージ（11票）

12位：ヒロミ（11票）

12位：武井壮（11票）

15位：新庄剛志（10票）

16位：木村拓哉（9票）

17位：小泉孝太郎（8票）

17位：タモリ（8票）

17位：堺雅人（8票）

20位：田中角栄（6票）

20位：サンドイッチマン（6票）

20位：本田圭佑（6票）

20位：ムロツヨシ（6票）

20位：芦田愛菜（6票）

■【専門分析】得票上位者に共通する「3つの要素」

営業代行会社として本調査を分析したところ、

以下の3つの能力が非常に明確に傾向として表れました。

１. 信頼性（誠実さ・透明性）

人は“信頼できる相手”から物を買います。

スポーツ界や芸能界で「誠実さ」を武器にしている人物が

営業向きとして評価されやすい傾向がありました。

２. コミュニケーション力（会話の柔らかさ・空気作り）

明石家さんま、大泉洋などに代表される

“相手をリラックスさせる能力”

が、営業パーソンにとって極めて重要と認識されていることがわかります。

３. 突破力（インパクト・推進力）

小泉進次郎、松岡修造、武井壮など、

印象の強さ＝突破力 を持つ人物が上位に入ったのは特徴的です。

■調査概要

調査方法： アンケートサイトにて自由記述

回答数： 1,354件

調査期間： 2025年12月2日～12月3日

回答形式： 「営業に向いている有名人」を自由記述

対象： 一般男女

集計方法： 回答の類似名を統合し票数化

備考： 本調査は特定の人物の能力を保証するものではありません

■十方株式会社について

十方株式会社は、BtoB企業向けに「成果報酬型テレアポ」「営業代行」「営業設計」など、

企業の新規獲得を支援するサービスを提供しています。

実務に基づいたデータと経験をもとに、成果につながる営業モデル構築を支援しています。

■本件に関するお問い合わせ

十方株式会社 佐藤亮

所在地：東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル8F

会社HP:https://jippou.co.jp/

お問い合わせフォーム：https://jippou.co.jp/contact/