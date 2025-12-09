営業パーソンに“最も向いている有名人”は？ 1354人が選んだ圧倒的1位は大谷翔平だった。
【調査レポート】営業パーソンとして最も支持された有名人ランキングTOP20（回答数1,354件）
―「信頼」「突破力」「コミュニケーション力」の3要素が決定打―
■はじめに
十方株式会社（神奈川県横浜市）では、BtoB営業領域における
「営業パーソンに必要な能力とは何か」
を探る一環として、一般の方1,354名に対し、
「営業パーソンとして最も適性があると思う有名人」
に関するアンケート調査を実施いたしました。
政治家・芸能人・スポーツ選手など幅広いジャンルから自由記述で回答を募り、その内容を集計・分析したものです。
■調査サマリー
1. 大谷翔平が193票で圧倒的1位に
回答者全体の14.2％が大谷を選択。
誠実さ・信頼性・人格面への評価が突出していました。
2. トップ10は「信頼型」「トーク型」「突破力型」の3タイプに分類された
営業成果を左右する能力が、非常にわかりやすく現れました。
3. 有名人の“支持層の濃さ”は営業適性と強く相関
どれだけコアファン・支援層を持つかが、営業力の裏付けとなる結果に。
■営業パーソンとして「最も適性がある」と支持された有名人TOP20
以下は、得票数順のランキングです。
🥇 1位：大谷翔平（193票）
キーワード：信頼性・誠実さ・世界的ブランド・人格の透明性
自由回答の中で最も多かったコメントは、
「絶対に嘘をつかない人物だと思う」
「信頼に値する人格」
という“信頼性”に関するもの。
営業パーソンとして最も重要な
“この人からなら買いたい”
を体現する存在として圧倒的な評価を得ました。
🥈 2位：明石家さんま（81票）
キーワード：会話力・瞬発力・初対面の心を掴む力
回答では
「断れない空気感」
「気持ちよく話を聞いてしまいそう」
という言及が多く、
話しながら信頼を築くタイプの営業力 を評価されています。
🥉 3位：大泉洋（51票）
キーワード：柔らかい空気作り・話のテンポ・親近感
コミュニケーション力と親しみやすさで高評価。
営業現場で最も価値が高い
“距離を縮める力” を持つと認識されています。
以下、順位と票数のみ掲載
4位：イチロー（46票）
5位：小泉進次郎（43票）
6位：高市早苗（30票）
7位：カズレーザー（23票）
7位：松岡修造（23票）
9位：杉谷拳士（15票）
10位：天海祐希（13票）
11位：鈴木亮平（12票）
12位：所ジョージ（11票）
12位：ヒロミ（11票）
12位：武井壮（11票）
15位：新庄剛志（10票）
16位：木村拓哉（9票）
17位：小泉孝太郎（8票）
17位：タモリ（8票）
17位：堺雅人（8票）
20位：田中角栄（6票）
20位：サンドイッチマン（6票）
20位：本田圭佑（6票）
20位：ムロツヨシ（6票）
20位：芦田愛菜（6票）
■【専門分析】得票上位者に共通する「3つの要素」
営業代行会社として本調査を分析したところ、
以下の3つの能力が非常に明確に傾向として表れました。
１. 信頼性（誠実さ・透明性）
人は“信頼できる相手”から物を買います。
スポーツ界や芸能界で「誠実さ」を武器にしている人物が
営業向きとして評価されやすい傾向がありました。
２. コミュニケーション力（会話の柔らかさ・空気作り）
明石家さんま、大泉洋などに代表される
“相手をリラックスさせる能力”
が、営業パーソンにとって極めて重要と認識されていることがわかります。
３. 突破力（インパクト・推進力）
小泉進次郎、松岡修造、武井壮など、
印象の強さ＝突破力 を持つ人物が上位に入ったのは特徴的です。
■調査概要
調査方法： アンケートサイトにて自由記述
回答数： 1,354件
調査期間： 2025年12月2日～12月3日
回答形式： 「営業に向いている有名人」を自由記述
対象： 一般男女
集計方法： 回答の類似名を統合し票数化
備考： 本調査は特定の人物の能力を保証するものではありません
■十方株式会社について
十方株式会社は、BtoB企業向けに「成果報酬型テレアポ」「営業代行」「営業設計」など、
企業の新規獲得を支援するサービスを提供しています。
実務に基づいたデータと経験をもとに、成果につながる営業モデル構築を支援しています。
■本件に関するお問い合わせ
十方株式会社 佐藤亮
所在地：東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル8F
会社HP:https://jippou.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://jippou.co.jp/contact/