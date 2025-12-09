【カグオク独自調査】ホームステージング業界の主要企業を網羅した「ホームステージングカオスマップ2025」を公開

カグオク株式会社ホームステージング業界カオスマップ2025

AIホームステージングサービス「カグオク」(https://kaguoku.jp/)を展開するカグオク株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：増山大知）は、独自の調査により国内のホームステージング関連サービスを提供する企業をまとめた「ホームステージングカオスマップ2025」および、各社の詳細を解説した記事を公開いたしました。

■カオスマップ公開ページ（記事詳細）

以下のURLより、カオスマップの全貌および各社の詳細解説記事をご覧いただけます。

- https://kaguoku.jp/blog/home-staging-company

■作成の背景

近年の不動産売買・賃貸市場において、物件の第一印象を向上させ、成約率や成約価格を高める手法として「ホームステージング」の重要性が急速に高まっています。一方で、技術の進化に伴い、従来の家具を搬入する手法だけでなく、生成AIを活用した画像生成やVR技術、さらには残置物処理から広告クリエイティブの最適化まで、関連サービスは多様化・複雑化しています。

そのため、不動産会社様や物件オーナー様からは「自社の課題に最適な最新ツールやサービスが把握しきれない」といったお声を多くいただいておりました。

そこで弊社は、ホームステージング業界の構造を整理し、ユーザーの皆様が目的に合ったパートナー企業やツールを直感的に選定できるよう、本カオスマップを作成・公開いたしました。

■本カオスマップの特徴

今回公開した「ホームステージングカオスマップ2025」では、ホームステージングに関連するサービスを提供する主要企業を調査し、以下の8つのカテゴリーに分類してマッピングしております。

- AIホームステージング- VR・3Dステージング- 実物ホームステージング- AI・バーチャル残地物除去- 残地物撤去- 家具リース／レンタル- 撮影・画像編集- 広告制作・掲載最適化

本マップおよび解説記事（https://kaguoku.jp/blog/home-staging-company）をご活用いただくことで、アナログから最新のデジタル技術まで、各社の強みや特徴を比較検討しやすくなり、スムーズな導入支援の一助となれば幸いです。

■カオスマップの引用・転載について

本カオスマップの著作権はカグオク株式会社に帰属します。

掲載画像をWebメディアやSNS等で引用・転載される場合は、必ず出典元として以下のように会社名とホームページリンクを明記してください。

『出典：カグオク株式会社（https://kaguoku.jp）』

■免責事項

本カオスマップは当社が独自に調査・作成したものであり、網羅性や正確性を完全に保証するものではありません。

掲載されている会社名・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または登録商標です。

掲載内容に問題がある場合、または掲載をご希望される企業様は、お手数ですがpr@kaguoku.co.jpまでお問い合わせ先までご連絡ください。

代表コメント

代表取締役社長 増山大知

「不動産業界全体を見ると、ホームステージングの導入はまだ十分に進んでいるとは言えない状況だと感じています。だからこそ、実物・バーチャル・AIといった手法同士が競争する前に、まず市場そのものを大きくすることが重要だと考えています。

各手法やサービスにはそれぞれ役割や強みがあり、物件や目的によって最適な選択肢は異なります。

今回のカオスマップは優劣を示すものではなく、ホームステージングに触れる入口を広げ、導入を検討しやすくするための整理図として作成しました。弊社は今後も、どのような事業者様とも協力を惜しまず、ホームステージングが当たり前に使われる市場づくりに貢献していきたいと考えています。」

会社概要

カグオク株式会社は、デジタルホームステージング「カグオク」（リリース1.5年で250社以上が登録）を主軸に、原状回復シミュレーション「カグケシ」、リノベーション提案に特化した「カグオクリノベ」、オフィス空間向けAIステージング「カグオクオフィス」、セルフ操作型AIモデル「カグオクAI」など、用途別に最適化した不動産専用AIソリューションを開発・提供しています。

不動産業界に特化したシステム／アプリ開発、AI導入支援、ITコンサルティングも展開しており、住宅・オフィス・リノベ・ガレージなど多様な領域の業務を支援しています。

会社名：カグオク株式会社

本社：東京都文京区後楽二丁目3-21 住友不動産飯田橋ビル2F

代表者：代表取締役社長 増山 大知

設立：2023年8月10日

URL：https://kaguoku.jp/corporate

事業内容：

・デジタルホームステージング「カグオク」

https://kaguoku.jp

・原状回復シミュレーション「カグケシ」

https://kaguoku.jp/kagukeshi

・Jクレジット直接買取サービス「Jクレジット買取センター」

https://jcredit.kaguoku.jp/

・ITコンサルやシステム開発のご相談はこちら

https://kaguoku.jp/contact