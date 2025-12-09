懐かしい給食の味「ミルメーク」を手軽に　「ミルメーク ミルクキャラメル」発売

古谷乳業株式会社

この画像はイメージです

古谷乳業株式会社（本社：千葉県千葉市/代表取締役社長：古谷裕彦）は、学校給食で長年親しまれてきた大島食品工業株式会社の「ミルメーク」を手軽に楽しめるチルドカップシリーズより、新フレーバー「ミルメーク ミルクキャラメル」を12月9日（火）から全国のファミリーマートにて先行発売します。

本シリーズは「ミルメーク」の味わいをそのままに、古谷乳業ならではの生乳を活かしたチルドカップ飲料として展開しており、第4弾となる今回は、人気のキャラメルフレーバーを商品化しました。

ミルクのまろやかさとキャラメルの甘さが調和した、心安らぐ味わいをぜひお楽しみください。

「ミルメーク ミルクキャラメル」商品特徴

・牛乳にミルメークを加えて飲んだ、懐かしい学校給食の味わいを手軽に味わえるチルドカップ飲料

・生乳を50％使用した、ミルク感たっぷりのまろやかな味わいにキャラメルのとろけるような甘さが調和したスイートなミルクキャラメル

・一口ごとにキャラメルのとろけるような甘さが広がり、ほっとする一杯に仕上げました

・お子さまから大人まで幅広く楽しめる、飲みやすい味わい

パッケージデザインは、牛乳瓶の紙フタと牛乳瓶をモチーフに、レトロ感を演出。上から垂れるキャラメルは、とろけるような味わいを表現しました。

チルドカップ「ミルメーク」シリーズ

商品パッケージデザイン

チルドカップ「ミルメーク」シリーズは、大島食品工業株式会社の「ミルメーク」と古谷乳業のコラボレーションによって誕生したチルドカップ飲料。

生乳を多く使用し、ミルクのコクとやさしい甘さを活かした設計が特徴で、懐かしい学校給食の味わいを手軽に楽しめるシリーズです。



これまでにミルクコーヒー味（生乳60％使用）、ミルクココア味（生乳50％使用）、いちごミルク味(※1)などを展開し、今回の「ミルクキャラメル」も生乳を50％使用しています。

※1 2025年4月数量限定発売

開発背景

◆生乳を50％使用 酪農発祥の地である千葉県から全国に、ミルクのおいしさを届けたい

弊社では、「ミルクの束縛」シリーズや「物語のあるヨーグルトシリーズ」と同様に、生乳を多く使用することで生乳ならではの自然な風味とすっきりとした口当たりを活かし、ゴクゴク飲める味わいを実現しています。

これはおいしさを追求するだけでなく、生乳の魅力を広く知っていただくことで、その価値を伝え、酪農や乳業の支えにもつながると考えています。

今回の「ミルクキャラメル」では、ミルクと相性の良いスイートなキャラメルソースを採用し、キャラメルのとろけるような甘さを表現しました。さらにコーヒーを少し加えることで、まろやかさの中にコク深さを追加し、子どもから大人まで幅広くお楽しみいただける味わいに仕上げています。

飲んだ瞬間に頬が緩み、心が和らぐような、とろける甘さを目指して開発しました。

学校給食の思い出「ミルメーク」について

ミルメークが大島食品工業株式会社から誕生したのは、昭和42年。

ちょうど学校給食が脱脂粉乳から“飲みやすい”牛乳へと切り替わる過渡期でした。

「牛乳は栄養的に優れたもの。でも、おいしく飲んでこそ初めてその栄養としての価値がある」

同社がそう考えて開発しました。以来、全国の学校給食で提供され続けています（一部地域を除く）。

試飲会の様子

試飲会の様子

幅広い世代に「懐かしい！」と好評

千葉市稲毛区の「ちばユースセンターPRISM」にて、試飲会を実施いたしました。当日はユースセンターを利用している中学生から大学生、20代の若者まで約13名にご参加いただきました。

試飲していただいた皆さまからは、「濃厚でおいしい！」「懐かしい」「レトロでかわいい」といった声が寄せられ、キャラメルの濃厚さと牛乳のまろやかさが調和した味わい、さらにパッケージデザインの両面で大変好評をいただきました。

参加者の声（抜粋）

・キャラメル濃厚で満足感大。おいしい（16歳・女性）

・レトロで可愛い！給食じゃんけんガチってました！甘くて勉強といっしょにのみたい！（22歳・女性）

・牛乳の風味がしっかりとしているのに、キャラメルの味がふんわりひろがり、とてもおいしかったです。（13歳・女性）

・おいしい！なつかしくおいしそうなデザイン。スッキリしたミルクの味わい！（29歳・男性）

・プリンを極限までまぜてなめらかにしたような味。濃すぎないからごくごくのめる。（30歳・女性）

・キャラメルの味がきた後にミルクの甘さが混ざってとってもおいしい！（18歳・女性）

・おいしいです！！甘すぎなくて、飲みやすいなと思いました（20歳・女性）

・パッケージの「ミルメーク」の文字でノックアウトされました。おいしいです。（56歳・男性）



＊『ちばユースセンターPRISM』は、2024年9月に開設されたユースセンターで、千葉大学の学生が立ち上げた一般社団法人Spiceが運営しています。中高生・大学生などの10代・20代のこども若者たちをサポートする拠点です。詳細はこちら(https://chiba-prism.org/)

■商品概要

商品名：ミルメーク ミルクキャラメル

種類別名称：乳飲料

内容量：260ml

原材料：生乳(50％以上)(国産)、砂糖、乳製品、キャラメルソース（水あめ、砂糖、クリーム、加糖練乳）、コーヒー、食塩／香料、安定剤（カラギナン）

賞味期限：製造日＋90日

価格：税込243円

販売エリア：12月9日(火)から全国のファミリーマートにて先行発売

※店舗により取り扱いがない場合や、販売地域内でも未発売の場合がございます。

イメージ古谷乳業株式会社

昭和20年、千葉県山武郡成東町にて創業以来、80年に亘って安全でおいしい牛乳にこだわり続けてまいりました。今日のおいしさ明日の健康をお届けする企業として、地域社会・お客さまが求める価値を常に追求し、お客さま一人ひとりの生活、心身の健康に幅広く貢献する企業を目指してまいります。



本社所在地：千葉県千葉市中央区中央三丁目10番6号

代表取締役：代表取締役社長 古谷 裕彦

事業内容 ：牛乳・加工乳・乳飲料・乳酸菌飲料・発酵乳・果汁飲料・清涼飲料の処理製造販売

設立 ：1951年（昭和26年）9月3日