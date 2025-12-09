FiNANCiE、HISと業務提携｜地方自治体との連携によるコミュニティ形成と関係人口創出を推進

株式会社フィナンシェ

トークンを活用した共創型コミュニティプラットフォーム「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚、以下「FiNANCiE」）は、株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 素史、以下「HIS」）と、地方自治体との連携を通じたコミュニティ形成およびトークン発行による関係人口の創出を目的に、業務提携を締結したことをお知らせいたします。

■ 背景

少子高齢化や人口減少が進む中、地方自治体における「交流人口」や「定住人口」に加えて、地域と外部の人々を多様な形でつなぐ「関係人口」の重要性が高まっています。

HISは旅行事業を通じた地域資源の発掘・発信に強みを持ち、FiNANCiEはトークンを活用したコミュニティ形成を数多く手掛けてまいりました。

またHISは、NFTやブロックチェーン技術を活用した地域活性化施策に取り組み、NFTコミュニティとの協業による「Traveler’s Canvas」プロジェクトや、写真撮影を通じた観光促進を目指す「Travel & Snap to Earn（SNPIT）」などを通じ、旅行とデジタル技術を融合した体験設計にも挑戦してきました。

こうした実績を踏まえ、本提携により、地方創生における持続可能な取り組みと新しい事例創出を加速してまいります。

■ 提携の狙い

HISの地域連携力とFiNANCiEのコミュニティ形成・トークン発行ノウハウを掛け合わせることで、両社は、住民・行政・観光客・企業、そして従来は地域と接点を持つことのなかった層までも巻き込み、多様な主体が関わる包括的な地域コミュニティの創出をめざします。

本提携を通じて、地域課題の解決や新たな体験価値の提供を実現し、関係人口の拡大につなげてまいります。



さらに、本取り組みに限らず、FiNANCiEを活用する他のオーナー（プロジェクト）との連携も視野に入れています。HISの強みである旅行事業を活かし、トークン保有者限定の特別ツアーや地域体験企画など、オンライン上のコミュニティとリアルな現地体験を結びつけるプレミアムな機会の提供も検討してまいります。これにより、デジタルとリアルの双方で関係人口を拡大し、より深い参加価値を生み出すことを目指します。

■ 今後の展開

本提携に基づき、複数の地域プロジェクトを順次展開予定です。第１弾となるプロジェクトについては、後日改めて発表いたします。

■ 運用体制

本提携の推進にあたり、すでにHISとNFTを活用した地域活性化プロジェクトで連携実績を持つ株式会社WAFUKU Labsが、運用面においてサポートを行います。

これにより、プロジェクトの安定的かつ継続的な運営体制を整え、実効性のある取り組みを進めてまいります。

■ 会社概要

本提携は、HISとFiNANCiEが共同で推進し、株式会社WAFUKU Labsが運用面をサポートする体制で実施いたします。つきましては、プロジェクトの推進・継続については３社で連携し、地方創生に資する取り組みを継続的に展開してまいります。

株式会社エイチ・アイ・エス

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 矢田 素史

事業内容：旅行業、ホテル業、損害保険業、通信事業等

ホームページ：https://www.his-j.com/

株式会社WAFUKU Labs

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 田村 広流

事業内容：インターネットを利用した各種情報提供サービス

ホームページ：https://www.wafukulabs.co.jp/

■ 株式会社フィナンシェ

フィナンシェは、トークンを活用した共創型コミュニティプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

・FiNANCiE：https://financie.jp/

・アプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/financie-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7/id1470196162)

・アプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba)

・プロジェクトの立ち上げ、運用に関するお問い合わせはこちら(https://financie.jp/campaign/publicoffer/inquiry.html)

・取材のご依頼、プレスリリースに関するお問い合わせはこちら(https://www.corp.financie.jp/contact/release)

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact