【双葉電子工業】 T3PV送信機を使用した、“1/10電動カー用 エントリーセット” 発売

双葉電子工業株式会社

RC 電動カー用エントリーセット

ホビーラジコン分野で長年にわたり高性能送信機・機体を提供している双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、2025年12月に、電動カー用のエントリーセットを発売します。


本製品は、送受信機、サーボ、ESC(*1)、バッテリー、充電器がセットになっており、お好みの電動カー(他社製)に組み付けるだけで、すぐに走行が可能です。本格的なラジコンカーが初めてという方に”新しい遊び”を提供します。



(*1) 電子制御スピードコントローラ


　


■製品概要　


製品ページ：T3PV（車体搭載用バッテリー付き） | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000462)


セットアップに関する参考動画：【公式】初心者向け　メカ搭載方法から走行準備まで(https://www.youtube.com/watch?v=cFjmzoYf01s)



エントリーセット


送信機：T3PV(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000029)


受信機：R203GF(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000038)


ESC：MC340CR(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000341)


サーボ：S-U300(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000085)


バッテリー：NiMH HP6F2200 7.2V


充電器：HBC-4D(6)





エントリーセット


エントリーセットと同時に、ステップアップセットも発売します。


テレメトリー(*2)付き受信機、ロープロタイプサーボ(*3)を選択した、より競技向けのセットです。



(*2) テレメトリー：車体情報を収集する機能。お好みのセンサーをラジコンカーに取り付けると、電池残量やモーターの回転数などがリアルタイムで送信機に表示され、安全性やセッティングのしやすさが向上します。


(*3) ロープロタイプサーボ：通常のサーボよりも高さの低いサーボ。狭いエリアに設置可能で、車体の重心、重量への影響が小さくできます。



ステップアップセット


送信機：T3PV


受信機：R314SB-E(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000041)（テレメトリー付）


ESC：MC340CR


サーボ：S-C400(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000386)（ミドルクラス・ロープロタイプ）


バッテリー：NiMH HP6F2200 7.2V


充電器：HBC-4D(6)





ステップアップセット


■発売日・価格


発売日：2025年12月


価格：エントリーセット　税込価格 \30,800、ステップアップセット　税込価格 \42,020



■会社概要


会社名：双葉電子工業株式会社


所在地：千葉県茂原市


設立：1948年


事業内容：各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売


(複合ジュール、産業用ラジコン機器、ホビー用ラジコン機器、ロボティクス製品、有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)


URL：https://www.futaba.co.jp(https://www.futaba.co.jp/)



■お問い合わせ先


サポートTOP | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/support/)


双葉電子工業株式会社 ロボティクスソリューション事業センター


カスタマーサービス


電話番号：0475-32-4395