立体的なフォルムが生み出す新しいハンカチのスタイル「frillia（フリリア）」シリーズを発売

写真拡大 (全13枚)

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。2025年12月10日（水）より、frillia（フリリア）シリーズのハンカチーフを発売します。




立体的なフォルムによる楽しさや新しさに着目。
“なくてもよいもの”こそが、心や生き方を豊かにする。
新作ハンカチーフ「frillia」シリーズがうまれたデザイン背景。

新作の「frillia」シリーズは、ハンカチーフという一枚の布が、「立体」という新たな表現に挑んだシリーズです。バラをイメージしたチュールの刺繍、ギャザーを寄せた贅沢なフリル。重なり合う布が生む陰影と色のグラデーション。一枚のハンカチがこんなにも自由で、新しい景色を見せてくれることに、ハンカチーフの新たな可能性を感じています。Frillia（フリリア）は、frill（フリル）を元にした造語です。実用性や機能性ではなく、新しさや楽しさ、美しさに重きを置いたシリーズとなっています。frillという言葉には、ときに「なくてもよいもの」という意味が含まれますが、その“なくてもよいもの”こそが、心や生き方を豊かにし、自由にすることもあるのだと思っています。




■商品概要



・KASANEIRO -重ね色-


価格：\3,850（税込）　サイズ：29cm×29cm






極薄の生地を三枚重ねることで生まれる、独特の配色美が魅力のハンカチーフ。折々の美しい日本の空の色をイメージしたNavy「闇夜」、Blue「蒼天」、Orange「茜雲」、Pink「花曇」、Gray「鳥曇」の5色を展開。フリルの華やかさから、ポケットチーフとしてもおすすめです。



・ round rose


価格：\4,180（税込）　サイズ：23cm×23cm






チュールのテープを特殊ミシンで止めつけ、バラが連なって咲いているように見える立体的なデザイン。生地は綿100％のダブルガーゼで柔らかく、アイロン不要。ホワイト、ラベンダー、ベージュ、ブラックの4色の他、グリーンはオンラインのみの限定販売。



・mosha mosha


価格：\4,950（税込）　サイズ：23cm×23cm　







薄手の綿テープを特殊ミシンでハンカチ全体に止めつけもしゃもしゃとしたテクスチャーを表現。アイロンいらずの新感覚のハンカチです。ハンカチ本体の生地とモシャモシャのテープの微妙な色合わせを工夫しました。ホワイト、ピンク、ブルー、ブラックの4色の他、グレーはオンライン限定アイテムとなります。



・ring ring


価格：\4,180（税込）　サイズ：23cm×23cm






小さなドットが入っているチュールテープを特殊ミシンで9個のリングが並ぶように止めつけました。クシュクシュとしたリングが花のリースのようにも見える立体感のあるハンカチです。ホワイトとブラウンの2色を展開します。



・ clover line


価格：\4,180（税込）　サイズ：23cm×23cm






幸運の象徴、クローバーを綿のテープで特殊ミシンを使いハンカチの縁周りにつけました。


色は白×黒のモノトーン、ネイビー×黒のシックな色合い。ハンカチ本体の生地は綿100%のダブルガーゼ、柔らかくアイロン不要です。


詳しくはこちら :
https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/251209_frillia

■CLASSICS the Small Luxuryについて



クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。


ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。




・ブランドサイト


https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)


・Instagram


https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)


・X


https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)


・YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)



■会社概要



社　　名：ブルーミング中西株式会社


創　　業：1879年11月16日


代 表 者：取締役社長　中西　一


本　　社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8　TEL 03-3663-2331（代表）


事業内容：繊維製品企画販売


取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー


　　　　　2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品


　　　　　3.ホテルレストラン用リネン商品類


　　　　　（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）


　　　　　4.その他ＯＥＭ商品


営業拠点：東京、大阪、福岡


直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ