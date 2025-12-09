【茨城県水戸市にNewオープン】東大生を始めとする難関大学生講師が教える「個別指導塾s-Liveいばらき水戸見和校」が12月15日に新規開校。小・中学生のご家庭を対象に開校前説明会を3日間開催。

LIVE株式会社12月15日にオープンする 個別指導塾s-Liveいばらき水戸見和校 TEL：029-306-7973〒310-0911茨城県 水戸市見和2丁目240－1オレンジ色の看板が目印です

個別指導塾s-Liveは12月15日、茨城県水戸市見和に新校舎をオープン。12月12日～12月14日の3日間で開校前説明会を開催する。

実際の教室の様子

個別指導塾s-Liveいばらき水戸見和校 開校前説明会の詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138360/table/18_1_f1e447c077b89c89b5518556769decfe.jpg?v=202512091159 ]

既に多くのご予約をいただいております。

お申し込みはお早めに！

説明会を受けた方限定で12/15（月）～12/19（金）は無料期間となります。

開校前説明会のお申し込みはコチラから↓

個別指導塾s-Liveとは

開校前説明会のご予約 :https://xn--2vq04cq9o89g.pw/s-live-form/?p=2484個別指導塾s-Live

個別指導塾s-Liveは、完全個別指導と「自分で勉強ができる子」にする自主学習カリキュラムで、全国にフランチャイズ展開をしている新しいカタチの個別指導塾です。

- 完全個別指導- 自己学習の管理、スケジューリング- オンライン学習システム- 勉強のやり方、授業の受け方レクチャー

など、お子さんの成績を上げる全てを兼ね備えており、学校の宿題からテスト対策、受験対策までサポートします。

個別指導塾s-Liveが選ばれている理由

東大生を始めとする難関大学生講師のオンライン個別指導を受けられる

個別指導は、校舎講師もオンライン講師も。

校舎には塾長の他に、現役の大学生講師が常駐。わからない問題があればすぐに個別指導を受けられます。

さらに、東大生や医学部生などの難関大学生講師からも個別指導を受けることが可能です。

その秘密は、オンライン個別指導システムがあるから。

全国の教室と難関大学生講師をオンラインでつなぎ、お子さんのわからないを完全理解へと導きます。

通常では触れ合えない難関大学生と会話することで、勉強のやる気はもちろん、大学進学へのモチベーションもアップできます。

東大生流の勉強のやり方をレクチャー

個別指導で「わからない」を「わかる」に、自主学習で「わかる」を「できる」に。

授業を受けるだけでは成績は上がりません。

自主学習を繰り返して「わかった」を「できる」にする作業が必要となります。

しかし、ひとりで自主学習を習慣化することは難しいでしょう。

s-Liveでは東大生をはじめとする難関大学生講師の勉強のやり方をまとめた「(秘)勉強法」をレクチャー。お子さんひとりひとりに結果につながる自主学習を指示します。

自分ひとりで勉強できる状態にし、塾いらずの子に指導していくスタイルが親御様からの支持を集めています。

お子さんの勉強でお悩みの水戸市の親御様へ

個別指導塾s-Live いばらき水戸見和校 塾長：立原基礎を繰り返し、反復練習で応用力を身につける塾に。

はじめまして。s-Live 水戸見和校の塾長 立原と申します。

学力を向上させるためには、相当な根気が必要となります。

「千里の道も一歩から」というように、何事も習慣化させることが大事です。

成績が伸び悩む原因を解決するために、当塾は以下の3点を最も大事にしております。

・基礎を固める

・インプットばかりでなく、アウトプットもしていく

・勉強時間を習慣化させる

短期間で詰め込むことはせず、毎日少しずつでも継続して勉強することが大事です。

全て簡単なことのようでも、案外難しいものです。

s-Liveの基本は、反復練習をしてもらうことで、得た知識を長期記憶に定着させます。

それにより、応用力を身につけて、より正確により速く問題が解けるようになります。

ケアレスミスや、以前できた問題を間違えることがあれば、是非当塾をご活用ください。

お問い合わせは下記フォームから。

いばらき水戸見和校ホームページ :https://www.s-live-juku.com/mitomiwa/開校前説明会のご予約 :https://xn--2vq04cq9o89g.pw/s-live-form/?p=2484

お問い合わせ先

個別指導塾s-Liveいばらき水戸見和校

ホームページ：https://www.s-live-juku.com/mitomiwa/

TEL：029-306-7973

メール：slive.mitomiwa@gmail.com

開校時間：16:30 ～ 21:30

定休日：土日

お問い合わせ先（メディア様向け）

個別指導塾s-Live 本部 LIVE株式会社

TEL：054-284-6812

広報担当 目黒

メール：meguro@e-live-online.com