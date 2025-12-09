レコードバーMUSIUM 2周年を記念した特別なイベントを開催

写真拡大 (全3枚)

株式会社マザーエンタテイメント


2023年12月1日、六本木に突如OPENしたレコードバー『MUSIUM（ミュージーアム）』。
様々な方にお越しいただき、無事2周年を迎えることができました。


2周年を記念し、12月11日は特別なANNIVERSARY営業を実施いたします。


周年記念にふさわしい豪華なゲストが登場。DJ MURO氏とDJ KANGO氏が特別な11日を盛り上げます。




日時・料金


2025年12月11日（木）　20：00～28:00
エントランス：3,000円 / 1ドリンク



SPECIAL GUEST DJ

周年の節目を飾るにふさわしい、SPECIAL GUEST DJとして業界を代表するDJ MURO氏、DJ KANGO氏が来店。


レコードバーならではの極上のサウンドシステムで、珠玉のプレイをご体感ください。





DJ MURO
日本が世界に誇るKing Of Diggin'ことMURO。「世界一のDigger」としてプロ デュース／DJでの活動の幅をアンダーグラウンドからメジャーまで、そしてワールドワイドに広げていく。現在もレーベルオフィシャルMIXを数多くリリースし、国内外において絶大な支持を得ている。多岐に渡るフィールドで最もその動向が注目されているアーティストである。


毎週水曜日21:00～ TOKYO FM MURO presents「KING OF DIGGIN’」の中で、毎週新たなMIXを披露している。


番組HP https://www.tfm.co.jp/kod/






DJ KANGO
20歳の時にダンスを通じてNYに行きNYのクラブカルチャーに衝撃を受け95年位からDJ活動を


スタートした東京を拠点とするDJ。


2001年から19年間毎週火曜日にClub Harlemで行われたRED ZONEのレジデントDJとなり、


Hip Hopを軸に様々なジャンルを縦横無尽にMixするオープンフォーマットDJとしてのスタイル


を確立。


ダンサーでもあり日本のハウスダンスのオリジネーターROOTSのメンバーでもある。


Hip HopDJの活動とは別にハウスミュージックを中心としたDJ、楽曲制作リリース等も積極的


に行い活動の場を広げている。


Instagram https://www.instagram.com/djkango/?hl=ja


Mixcloud https://www.mixcloud.com/DJKANGO/


Twitch https://www.twitch.tv/dj_kango


facebook https://www.facebook.com/djkango.jp/




【重要なお知らせ】期間限定のMUSIUM、営業期間が再々延長になりました。


元々は2025年2月までの期間限定店舗であったMUSIUM。


昨年1年間の延長が決まり、2026年の3月までを営業期間としておりましたが


この度、店舗所在地周辺の再開発の遅れにより再々延長が決まりました。


現時点では2027年3月末ごろまでの営業を予定しております。


すでにご来店されている方も、まだ来たことがない方も是非、足を運んでいただければと思います。




ご予約について


該当期間においては通常営業とは異なるため、Table Checkでのご予約は停止させていただいております。
ご予約をご希望の方は、お手数ですがこちら(https://musiumroppngi.peatix.com/view)よりお申し込みください。




店舗情報


・店舗名：MUSIUM（ミュージーアム）
・住所：106-0032東京都港区六本木5丁目2-4 朝日生命六本木ビル1F
（最寄り駅）東京メトロ日比谷線・都営地下鉄　大江戸線「六本木駅」出口3　徒歩2分
・営業時間：20:00～28:00（日曜定休）　※ラストオーダー27:00
・席数：19席（カウンター16席、カップルシート2席、ソファー（4名掛け）1席）、スタンディング10名程度
・公式サイト：https://musium.bar/
・公式SNSアカウント
　X（旧Twitter）：https://twitter.com/musium_bar
　Instagram：https://www.instagram.com/musium_recordbar/