レコードバーMUSIUM 2周年を記念した特別なイベントを開催

2023年12月1日、六本木に突如OPENしたレコードバー『MUSIUM（ミュージーアム）』。

様々な方にお越しいただき、無事2周年を迎えることができました。

2周年を記念し、12月11日は特別なANNIVERSARY営業を実施いたします。

周年記念にふさわしい豪華なゲストが登場。DJ MURO氏とDJ KANGO氏が特別な11日を盛り上げます。

日時・料金

2025年12月11日（木） 20：00～28:00

エントランス：3,000円 / 1ドリンク

SPECIAL GUEST DJ

周年の節目を飾るにふさわしい、SPECIAL GUEST DJとして業界を代表するDJ MURO氏、DJ KANGO氏が来店。

レコードバーならではの極上のサウンドシステムで、珠玉のプレイをご体感ください。

DJ MURO

日本が世界に誇るKing Of Diggin'ことMURO。「世界一のDigger」としてプロ デュース／DJでの活動の幅をアンダーグラウンドからメジャーまで、そしてワールドワイドに広げていく。現在もレーベルオフィシャルMIXを数多くリリースし、国内外において絶大な支持を得ている。多岐に渡るフィールドで最もその動向が注目されているアーティストである。

毎週水曜日21:00～ TOKYO FM MURO presents「KING OF DIGGIN’」の中で、毎週新たなMIXを披露している。

番組HP https://www.tfm.co.jp/kod/

DJ KANGO

20歳の時にダンスを通じてNYに行きNYのクラブカルチャーに衝撃を受け95年位からDJ活動を

スタートした東京を拠点とするDJ。

2001年から19年間毎週火曜日にClub Harlemで行われたRED ZONEのレジデントDJとなり、

Hip Hopを軸に様々なジャンルを縦横無尽にMixするオープンフォーマットDJとしてのスタイル

を確立。

ダンサーでもあり日本のハウスダンスのオリジネーターROOTSのメンバーでもある。

Hip HopDJの活動とは別にハウスミュージックを中心としたDJ、楽曲制作リリース等も積極的

に行い活動の場を広げている。

Instagram https://www.instagram.com/djkango/?hl=ja

Mixcloud https://www.mixcloud.com/DJKANGO/

Twitch https://www.twitch.tv/dj_kango

facebook https://www.facebook.com/djkango.jp/

【重要なお知らせ】期間限定のMUSIUM、営業期間が再々延長になりました。

元々は2025年2月までの期間限定店舗であったMUSIUM。

昨年1年間の延長が決まり、2026年の3月までを営業期間としておりましたが

この度、店舗所在地周辺の再開発の遅れにより再々延長が決まりました。

現時点では2027年3月末ごろまでの営業を予定しております。

すでにご来店されている方も、まだ来たことがない方も是非、足を運んでいただければと思います。

ご予約について

該当期間においては通常営業とは異なるため、Table Checkでのご予約は停止させていただいております。

ご予約をご希望の方は、お手数ですがこちら(https://musiumroppngi.peatix.com/view)よりお申し込みください。

店舗情報

・店舗名：MUSIUM（ミュージーアム）

・住所：106-0032東京都港区六本木5丁目2-4 朝日生命六本木ビル1F

（最寄り駅）東京メトロ日比谷線・都営地下鉄 大江戸線「六本木駅」出口3 徒歩2分

・営業時間：20:00～28:00（日曜定休） ※ラストオーダー27:00

・席数：19席（カウンター16席、カップルシート2席、ソファー（4名掛け）1席）、スタンディング10名程度

・公式サイト：https://musium.bar/

・公式SNSアカウント

X（旧Twitter）：https://twitter.com/musium_bar

Instagram：https://www.instagram.com/musium_recordbar/