テレビアニメ『暁のヨナ』 描き下ろし 桜和装ver. オンラインくじが販売開始！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて12月4日（木）よりテレビアニメ『暁のヨナ』 描き下ろし 桜和装ver. オンラインくじを販売いたします！

【販売開始日】

2025年12月04日(木)

【販売価格】

１回770円(税込)

【お届け時期】

2026年4月中旬に出荷予定

※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。

【くじ販売ページ】

▼DRAW!DRAW!

https://amnibus.com/drawdraw/detail/246?utm_source=press

―――――――――――――――

【景品ラインナップ】

▼A賞 アクリルスタンド時計（全1種）

▼B賞 BIGアクリルスタンド（全2種）

▼C賞 アクリルカード（全10種）

▼D賞 ホログラム缶バッジ（全20種）

▼E賞 ダイカットステッカー（全20種）

▼購入特典 特典ブロマイド(全10種)

一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全10種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。

―――――――――――――――

▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について

AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。

サービス

https://amnibus.com/drawdraw

X

https://twitter.com/DRAWDRAW_info

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

(C)草凪みずほ・白泉社／暁のヨナ製作委員会