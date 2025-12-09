光通信市場向けの精密寸法測定機の販売を強化

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市、社長：永井 淳）は、光通信市場向けの精密寸法測定機「SMIC(エスミック)シリーズ」の販売を強化します。光ファイバー接続用部品「МＴフェルール」の寸法を高精度に測定でき、伝送損失を最小限に抑えられることから、光通信部品の寸法測定需要を取り込んでまいります。

MTフェルール（左）とSMIC（右）

生成ＡＩ（人工知能）の急成長やクラウドサービスの普及と、それに伴うデータセンタ（DC）の需要拡大により、光データー通信の高速大容量化と長距離化とが進んでいます。一方で信頼性向上に向け、伝送時の損失（光ロス）を抑える必要があり、МＴフェルール製造時のファイバー孔のずれ（偏心量）の改善が光通信業界の課題となっています。

精密寸法測定機「SMICシリーズ」は、孔偏心量を0.1㎛（マイクロメートル）以下の高精度でデーター化でき、測定値に改善・修正を加え、正確な値を製造工程に戻すことでファイバー孔偏心精度を向上させることができます。

精密寸法測定機「SMICシリーズ」は、МＴフェルールの製造メーカーにおいて主に寸法基準機として使用されています。当社は、МＴフェルール市場の成長と要求精度の高まりを受け、量産検査用測定機として拡販に努めており、早期に年間販売台数を20台以上に引き上げる方針です。

■関連ページ：

新東工業 画像測定機(https://www.sinto.co.jp/product/s-precision/image-measure/image-measure/)

光コネクター（MTフェルール）の寸法測定(https://www.sinto.co.jp/product/s-precision/application/connector/)

■商品に関する問合せ先：

新東工業 SP事業部 営業グループ （電話：046-248-0026）