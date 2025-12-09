あげたいお歳暮スイーツが抽選で当たるX(Twitter)キャンペーンを開催

株式会社スイーツビレッジ

本キャンペーン期間中にスイーツビレッジ公式X(Twitter)アカウントをフォローし、スイーツモールに掲載されているスイーツを投稿した方の中から抽選で、投稿したスイーツをプレゼントいたします。





■スイーツモール ( https://shop.sweetsvillage.com/ )

大切な人とのひとときを彩る、忘れられないスイーツとの出会い。スイーツモールは、厳選された素材と伝統の技を持つ職人の想いが詰まった逸品を、一年の感謝を込めた贈り物としてお届けします。ご自宅での贅沢なひとときはもちろん、年末年始の家族・親戚の団らんを華やかに彩る、心温まるギフトを取り揃えています。





■2025年お歳暮キャンペーン特集ページを公開

お歳暮特集ページでは、「贈って間違いのない一品」に焦点を当て、お客様の不安を解消する多彩なギフトをご用意いたしました。大切な方への感謝を込めた個人ギフトから、取引先への品格ある贈り物まで、すべてのお客様のニーズに寄り添います。定番の和洋菓子詰め合わせ、旬のフルーツギフトを通じて、この冬の特別な贈り物選びをお手伝いします。

内梨の藤原

庄内 梨（おまかせ品種）





冬のギフトシーズンにこそ味わいたい、旬の終わりを飾る特別でジューシーな恵み。地元百貨店でもお取り扱いの希少な特産品、大分県由布市庄内産の梨をお届けします。栽培に手間がかかる「幻の梨・新水」、甘さがダントツの「幸水」、濃厚な「豊水」など、その時期樹上で完熟したものをおまかせで詰め合わせ。





どの品種が届いても、芳醇な香りと口から溢れるほどの果汁が楽しめ、健康志向の方にも大変喜ばれます。食べ応え満点の大きさもゴージャス感があり、贈答品としての価値も抜群です。冷蔵便でお届けする期間限定の特別セットは、感謝の気持ちを新鮮に伝える、確かな一品となるでしょう。





（3kg）\4,212 /（5kg）\6,480

https://shop.sweetsvillage.com/products/shounainashinofujiwara-nashi?variant=43277421969590







和菓子司いづみや

栗まんじゅう





一年の感謝を伝えるビジネスシーンや、目上の方への贈り物に、和の心遣いが伝わる上品な逸品を。[商品名]は、栗本来の豊かな旨味と香ばしさを最大限に引き出すため、程よい甘さに調整した白餡で栗を包み込み、薄皮で丁寧に焼き上げています。





その伝統的で洗練された味わいは、品格ある贈り物として最適です。さらに、ひとつずつ丁寧な個包装の箱詰めになっており、社内で手軽に分けやすく、ご自宅でもお茶請けとしてすぐにお召し上がりいただけます。手提げ袋も付属しており、届いたその場での心遣いも万全です。失礼のない確実な贈り物として自信を持っておすすめいたします。





栗まんじゅ（ 6個入）\1,782 /（8個入）\2,322 /（10個入）\2,862

https://shop.sweetsvillage.com/products/izumiya-kurimanjyu?variant=42728551055542





グランドルチェ

6種の焼き菓子 アソートギフトセット





日頃の感謝を込めて、ご家族みんなでシェアできる安心の定番ギフトを。[店舗名]の焼き菓子は、フレッシュバターを100％使用し、マーガリンを一切使用しないことで、バター本来の芳醇な香りと、小麦粉の豊かな風味を最大限に引き出しています。また、卵や牛乳は日高の牧場から仕入れるなど、素材への徹底したこだわりが、確かな美味しさを支えています。





人気のフルーツケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、ブラウニーなど、6種類の個性豊かな焼き菓子をアソート。日持ちしやすく、ひとつひとつが個包装になっているため、年末年始に親戚やご友人が集まる団らんの場にも最適です。幅広い世代の方に喜ばれる「間違いのない」詰め合わせを、今年の贈り物にどうぞ。





6種の焼き菓子 アソートギフトセット（7個入り）\2,236 /（15個入り）\4,644

6種の焼き菓子 アソートギフトセット（7個入り）\2,236 /（15個入り）\4,644

https://shop.sweetsvillage.com/products/granddolce-6yakigashiassortgiftset?variant=41676121866422









あげたいお菓子が当たるX(Twitter)キャンペーンを開催！

さらに、スイーツモールで贈りたいお菓子を選び、Xにて投稿して下さった方へ、抽選で投稿したお菓子を無償でプレゼントいたします。





【プレゼントキャンペーン概要】

⚫️応募方法

1.SweetsVillage Xアカウント（ https://twitter.com/SweetsVillage1 ）をフォロー

2.スイーツモールキャンペーンページ( https://shop.sweetsvillage.com/collections/year-end-present-sweets )に掲載されているスイーツを投稿。投稿の際はハッシュタグ「#お歳暮スイーツ」をつけること。





⚫️応募条件

1.Xアカウントをお持ちであること

2.Sweets Village公式アカウント「@SweetsVillage1」をフォローしていること

3.スイーツモールキャンペーンページ( https://shop.sweetsvillage.com/collections/year-end-present-sweets )掲載のスイーツをキャンペーン期間内に投稿していること

4.投稿内にハッシュタグ「#お歳暮スイーツ」が含まれること

5.本応募事項の内容に同意すること





詳細は下記アカウントのキャンペーン投稿をご確認ください。

https://twitter.com/SweetsVillage1





⚫️賞品発送

2025年12月末予定





⚫️会社概要

会社名:株式会社スイーツビレッジ

代表取締役:本山 智男

公式サイト: https://sweetsvillage.com

事業内容: メディア、モール事業





