大阪・都島“揚げピザ”専門店が、受験・勝負シーズンを応援する縁起ピザ5枚セット「運をアゲる応援ピザBOX」を期間限定で通販開始

関西ではまだ珍しい“揚げピザ”を主力としたイタリアンレストラン「ピッツァフォルトゥーナ」(代表：古川理一、所在地：大阪都島区)は、願掛け・応援ギフトに特化した新商品「運をアゲる フォルトゥーナの応援ピザBOX」を12月10日より公式オンラインストアにて全国送料無料で販売いたします。

公式オンラインストア https://pizzafortuna.stores.jp/items/677642adb5941f4b21e70554

■商品情報

応援の気持ちを届ける“冷凍の石窯ピザ３枚＋揚げピザ２個セット”。食卓に並べるだけで前向きになれる、縁起づくしのセット

受験や大会、資格取得、転職、新生活準備など、年末から春先は“チャレンジの季節”。「応援の気持ちをもっとわかりやすく、贈りやすく」──そんな想いから、“験担ぎ”をテーマに開発しました。揚げピザと石窯ピザの両方を楽しめるセットにし、食べる時間そのものが前向きな気持ちを後押しできるよう設計しています。

商品名：運をアゲる フォルトゥーナの応援ピザBOX

セット内容：■石窯ピザ３枚(マルゲリータ×１・チーズたっぷりピザ×１・てりやきチキンピザ×１)■揚げピザ２個(マルゲリータ×１・てりやきチキン×１)■選べる特典カード： 星形“congratulation”カード or 合格祈願だるま お守り型カード

応援BOXに込めた4つの縁起モチーフ

『合格・成功を先に祝う』星形congratulationカード縁起が良いだるまデザインの合格祈願のお守り型ギフトタグ伸びるチーズは“願いを結ぶ縁の糸”

(１)マルゲリータ (＝幸運を呼ぶ) 赤（トマト）・白（チーズ）・緑（バジル）は、“幸運を呼ぶ色” としてイタリアでは定番のシンボル。(２)揚げピザ(＝運をアゲる) “運気をアゲる”縁起食として、ラストスパートを後押し。(３)チーズたっぷり(＝願いを結ぶ) 伸びるチーズが“良縁を結ぶ糸”を象徴。(４)テリヤキチキン(＝勝利をトリに) “チキン＝幸運をトリこむ”“勝利を取りに行く”というゲン担ぎ。幸運を呼び込み、運をアゲ、願いを結び、勝利をトリに行く、四つの縁起をそろえた応援ピザセットです。

販売期間と応援価格について

販売期間：2025年12月10日～2025年3月31日

価格：5,006円（税込・送料込み）「幸運が“ゴール”に届く」という願掛けを込めた5,006円。

受験・試験・大会・チャレンジが続く冬～春のシーズンに寄り添い、期間中は“応援価格”で提供します。

■関西ではまだ珍しい揚げピザ(パンツェロッティについて)

揚げピザはイタリアでは “パンツェロッティ” と呼ばれ、おにぎりのように片手で気軽に食べられるソウルフードです。しかし、関西ではまだ取り扱う店が少なく、ピッツァフォルトゥーナは「揚げピザのある店」として認知され始めています。ピザ生地の中に具材を包んでから揚げるため、外はカリッと香ばしく、中はとろっと熱々。当店では本場の製法をベースにしながら、北海道産小麦・こめ油・味噌・海苔・明太子など日本人に馴染む素材を取り入れ、“ここでしか食べられない日本発のパンツェロッティ” を開発しました。石窯ピザとはまた違う食感・余韻・満足感があり、「初めて食べた」「クセになる」という声が口コミでも広がっています。

ピザ生地に具材を

しっかりと包む

高温の米油で揚げる

中はトロっと熱々

■店舗情報

関西ではまだ珍しい“揚げピザ”を名物にしている「ピッツァフォルトゥーナ」は、夫婦で営む小さなイタリアンレストランです。店名「ピッツァフォルトゥーナ(pizza fortuna)」の、“フォルトゥーナ”はイタリア語で幸運・幸せ。当店のピザで、誰かの幸せを運べる存在になりたいそんな想いを込めて名づけました。2018年に都島で開店し、コロナ禍で余った食材が廃棄されそうになったことをきっかけに、“お店の味と想いを残したい”という思いから、2023年にオンラインストアを立ち上げました。

地域に根差しながら、全国へピザを届けています大阪・都島 小さなイタリアン「ピッツァフォルトゥーナ」

ピッツァフォルトゥーナ PIZZA FORTUNA

ホームページ： https://www.pizza-fortuna.jp/ 所在地：大阪府大阪市都島区都島本通2丁目9－14

アクセス： 大阪メトロ谷町線「都島駅」出口2より徒歩3分 営業時間： 17:00-22:00 不定休