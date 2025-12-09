児童養護施設出身学生の「経済的自立」と「心の拠り所」をサポート！ みらいこども財団 独自の給付型奨学金「オンライン里親プロジェクト」2026年度支援学生募集開始

一般財団法人みらいこども財団

一般財団法人みらいこども財団（所在地：大阪、代表：谷山昌栄）は、児童養護施設を卒園し、大学や専門学校へ進学する学生を、複数の大人がチームで支える独自の給付型奨学金制度「オンライン里親プロジェクト」の2026年度支援学生の募集を開始しました。

施設出身の若者は、経済的な困難に加え、頼れる親族や大人が身近にいないことから孤立という課題に直面しています。本プロジェクトは、学費や生活費の支援に加え、「自分を応援してくれる大人の存在」という精神的なサポートを通じて、学生の真の自立を応援します。

同時に、活動を支える「オンライン里親（支援者）」も募集しています。毎月の奨学金とオンラインでの交流を通じて、学生の成長を間近で見守る大きなやりがいを得られる社会貢献活動です。

■募集背景：児童養護施設出身学生が直面する「困難」

児童養護施設を卒園し、自立を目指す若者たちは、親からの経済的・精神的な支援がないため、厳しい現実に直面しています。

特に進学においては、大学等への進学率は一般と比べ約半分程度と低く、仮に進学できたとしても、学費や生活費をすべて奨学金とアルバイトで賄う必要があります。また気軽に相談できる大人がおらず孤立しやすいため、中退率が非常に高く、自立後の生活が困難になるケースが少なくありません。

本プロジェクトは、こうした学生たちが経済的な心配なく勉学に励み、「自分を応援してくれる大人がいる」という安心感を得て、社会で生き抜くための真の自立をサポートすることを目的としています。

■2026年度支援学生の募集概要

- 【一次募集締め切り】2025年12月31日（水）- 【支給金額】毎月3万円から5万円を卒業まで支給（2026年度は約10名の支援を予定）※対象者の状況に応じて金額を決定いたします。- 【応募対象者】2026年3月に高校卒業ならびに児童養護施設を卒園し、4月より進学予定の学生。（2025年以前卒園の方も可）※進学先は4年生大学、専門学校を問いません。措置延長の方も対象です。

■『オンライン里親プロジェクト』とは

「オンライン里親」とは、児童養護施設で育ち、大学や専門学校へ進学する学生を対象に、複数の支援者がチーム（1学生あたり約7名）で支援する、新しい形のサポートモデルです。学生の経済的・精神的な後ろ盾がない状況を解消し、安心して勉学に励み、充実した学生生活を送れるようにサポートします。

■【同時募集】あなたの優しさを届ける「オンライン里親」になりませんか

主な活動内容- 経済的支援： 毎月約1万円の会費を複数人で集め、そのうち7割を学生へ給付型奨学金として届けます。（3割はボランティア会費として使用）- 精神的支援： 3ヶ月に1回、オンライン交流会で学生と顔を合わせ、卒業までの学生生活を「遠い親戚」のような立場で応援します。- 卒業後： プロジェクト終了時には「卒業お祝い会」を開催。その後もゆるやかな関係を続けるチームも多くあります。

現在、約200名のオンライン里親が24名の学生を支えています。来年度も10名の学生支援を目指していますが、支援開始には学生一人あたり約7名のオンライン里親の参加が必要です。

■オンライン里親について、詳細はこちら

参加者の声：オンライン里親活動で得られるやりがい- 「自分の経験を話すだけで喜んでくれて、逆にエネルギーをもらっています」- 「忙しくても続けられる。オンラインだからこその良さがある」- 「学生の進学・成長を間近で見守る喜びがあります。」- 「複数の里親が協力し、学生の『心の拠り所』となる温かいコミュニティの一員になれる」オンライン里親卒業式の様子。学生さんと支えてきた里親チームのみなさん

本プロジェクトへのご参加を検討されている方は、まずはお気軽に説明会にご参加ください。

説明会申し込み・プロジェクト詳細ページ(https://miraikyousou.com/projects/fostercare/)

一般財団法人みらいこども財団

「一度繋いだ手を離さない。継続した支援」

「だれもが自分の5％をシェアできる社会へ」

全国の児童養護施設の子どもと、卒園後の若者を400名のボランティアとともに支援しています。一人でも多くの大人が子どもの支援に参加することで、優しい人の輪を広げ、優しい社会を作ることを目指しています！

URL：http://www.miraikyousou.com