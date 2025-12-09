ニャンコ先生が光の中で輝く！？まるでステンドグラスのような透明感。『夏目友人帳』の世界を窓辺に飾る「グラスアート」が登場

株式会社岡田商会

ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」（所在地：兵庫県西宮市、店長：小原冬萌）は、12月1日より自社オンラインショップにて、アニメ『夏目友人帳』の世界観を表現したインテリア「夏目友人帳 ニャンコ先生のグラスアートと花束のセット」を発売いたしました。

本商品は、透け感が美しいグラスアートと、アニメ『夏目友人帳 漆』（第七期）第十一話「名前を教えて」に登場するお花畑をイメージしたブーケを組み合わせた特別なギフトセットです。（グラスアート制作：Bigskyさん）

(販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/myperidot/natsume_glassart/ )

物語に登場するあのお花畑の風景を、お部屋に届けたい

そんな想いから誕生したのが、この特別なセットです。 企画したのは、自身も『夏目友人帳』の大ファンであるマイペリドット店主。アニメ第七期 第十一話「名前を教えて」の作中で描かれた、心温まるお花畑のシーンに深い感銘を受け、「この優しい世界観を、そのまま作品にしたい」という強い熱意のもと開発されました。

作品への愛を詰め込んだ2つの要素

1. 【グラスアート】ニャンコ先生がそこにいるかのようなデザイン

メインとなるグラスアートは、美しい花に囲まれたニャンコ先生をイメージした、パステル調の優しいデザインです。 特殊なカラーフィルムとリード線（鉛線）でステンドグラスのような風合いを再現しており、窓辺に飾れば陽の光を透かしてきらめき、夜は照明を受けて幻想的に。時間帯によって変わる表情は、まるでニャンコ先生がそこにいるかのような温かさを感じさせます。

2. 【ブーケ】アニメ第七期 第十一話「名前を教えて」の情景を再現したこだわりの花束

ニャンコ先生のアートに添えるのは、アニメ第七期 第十一話「名前を教えて」に登場するお花畑をイメージした可憐なブーケです。プリザーブドフラワーと高品質な造花（アートフラワー）を組み合わせ、長く美しさを楽しめるように仕上げました。

・ネモフィラ（アートフラワー）: 爽やかな青が、物語の清涼感を演出します。

・薔薇、紫陽花、かすみそう（プリザーブドフラワー）: 本物のお花を加工したプリザーブドフラワーを使用し、繊細な質感と優しさを表現しています。

飾る場所に合わせて楽しめる「2wayブック型仕様」

本製品最大の特徴は、飾るスペースや気分に合わせて形状を変えられる「ブック型（見開き）」の構造です。

【開いて飾る】物語の世界が広がるワイドサイズ（W24.5cm）

フレームを広げると、右側に「ニャンコ先生のグラスアート」、左側に「お花畑のブーケ」が並び、第11話の情景がパノラマのように広がります。窓辺に置けば、グラスアートが陽の光を取り込み、ブーケと共にキラキラと輝きます。

【閉じて飾る】コンパクトでもニャンコ先生と目が合う（W12.2cm）

本を閉じるように折りたたんでも、グラスアートの面が表に来るよう設計されているため、ニャンコ先生の姿が隠れることはありません。 デスクや棚のわずかなスペースにも飾りやすく、奥行き感のあるコンパクトなインテリアとしてお楽しみいただけます。

■ 商品概要

商品名：「夏目友人帳 ニャンコ先生のグラスアートと花束のセット」

セット内容：

ニャンコ先生 グラスアート（木製フレーム付き）×1

特製ブーケ（プリザーブドフラワー・アートフラワー）×1

使用する花材：

プリザーブドフラワー：薔薇、紫陽花、かすみそう

アートフラワー：ネモフィラ

価格：14,800円（税・送料込み）

サイズ：W24.5×H17cm（見開き時）W12.2×H17cm（折り畳み時）

生産国：日本（すべてハンドメイド）

販売URL：https://item.rakuten.co.jp/myperidot/natsume_glassart/

＜著作権表示＞

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

マイペリドットについて

「お花でキャラクターを描く」独自の技術で、ペットやキャラクターのフラワーアレンジメントを制作。店主をはじめスタッフ全員が動物や作品への深い愛情を持ち、「ファンの心に寄り添うものづくり」を大切にしています。