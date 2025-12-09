【数量限定】一心たん助通販、総量2kg超＆5kg超の超特大セット、最大約60％OFF！？たん助『得』・『豪華』福袋2026を2025/12/9(火)より発売開始

株式会社Globridge

株式会社Globridge（グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：大塚 誠）が運営する都内5店舗を展開中の人気焼肉店『一心たん助』の公式通販サイトにて、数量限定の福袋企画【たん助『得』福袋2026】【たん助『豪華』福袋2026】を発売いたします。

たん助『豪華』福袋2026（総量5,280g） 税込35,200円（通常89,500円相当／約60%OFF）

■「今年一年の感謝」としての福袋2026

一心たん助では、年末の恒例企画として、公式通販にて「今年一年の感謝」の意味を込めた福袋を毎年販売してまいりました。

今年で4回目を迎える本企画は、日頃より店舗および通販をご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを形にする取り組みとして、多くのお客様にご好評をいただいています。

年末年始は、ご家族や大切な方と集い、一年の労をねぎらい、新年を祝う特別な時間。

一心たん助では、その食卓にふさわしい「お祝いの一皿」として、牛タン専門店ならではの仙台仕込み牛タンを中心とした商品構成にこだわりました。

本福袋には、創業当初から愛され続ける定番の牛タンに加え、厚切り・極厚カット、さらには牛タン刺しやシチュー、生ハンバーグといった多彩な牛タンメニューをバランスよく詰め合わせています。

ご家庭で焼く楽しさ、選ぶ楽しさ、分け合う楽しさまで体験できる内容とすることで、年末年始の食卓をより豊かに彩ります。

また2026年版では、12月に新登場した『柚子塩仙台仕込み牛タン』を特典として付属。

年末の感謝と新年への祝福の気持ちを込めた、数量限定の特別セットとしてお届けいたします。



■福袋2026 商品詳細

・通販サイトURL：https://tansukeshop.base.shop/(https://tansukeshop.base.shop/)

・販売期間：12/9(火)～ 1/5(月)

️・発送期間：年内発送：12/10(水) ～ 12/26(金) / 年明け発送：1/7(水) ～ 1/19(月)

・数量限定販売のため、なくなり次第終了



１. たん助『得』福袋2026（総量2,160g）

価格： 税込17,600円（通常35,200円相当／約50％OFF）

限定数： 300セット

特典： 柚子塩仙台仕込み牛タン 1pc 無料

内容（全11点）

・仙台仕込み牛タン8mm 塩（180g）

・仙台仕込み牛タン8mm 仙台味噌（180g）

・仙台仕込み牛タン8mm レモンペッパー（180g）

・仙台仕込み牛タン8mm 生にんにく（180g）

・厚切り仙台仕込み牛タン15mm（300g）

・極厚仙台牛タン20mm 霜たん（300g）

・牛とろホルモン 高砂長寿味噌 (140g）

・牛タン生ハンバーグ（180g）

・まるで生！牛タン刺し（100g）

・ゴロっと！厚切り牛たんシチュー（240g）

＋ 柚子塩仙台仕込み牛タン（180g）〈無料〉

たん助『得』福袋2026（総量2,160g） （通常35,200円相当／約50％OFF）

総量2kg超え。通販で人気の「プレミアムタンフェアセット」に牛タンメニュー4点を追加した、初めての方にもおすすめの内容です。



２. たん助『豪華』福袋2026（総量5,280g）

価格： 税込35,200円（通常89,500円相当／約60%OFF）

限定数： 250セット

特典： 柚子塩仙台仕込み牛タン 2pc 無料

内容（全26点）

・仙台仕込み牛タン8mm 塩（180g×2）

・仙台仕込み牛タン8mm 仙台味噌（180g×2）

・仙台仕込み牛タン8mm レモンペッパー（180g×3）

・仙台仕込み牛タン8mm 生にんにく（180g×3）

・厚切り仙台仕込み牛タン15mm（300g×3）

・極厚仙台牛タン20mm 霜たん（300g×3）

・牛とろホルモン 高砂長寿味噌 (140g×2）

・牛タン生ハンバーグ（180g×2）

・まるで生！牛タン刺し（100g×2）

・ゴロっと！厚切り牛たんシチュー（240g×2）

＋ 柚子塩仙台仕込み牛タン（180g×2）〈無料〉

たん助『豪華』福袋2026（総量5,280g） 税込35,200円（通常89,500円相当／約60%OFF）

『得』福袋の約2倍量。さらに人気4商品・計960gを追加した、年末年始向けの最上級セットです。



■福袋2026おすすめポイント

１. 牛タン専門店ならではの圧倒的ラインナップ

塩・味噌・レモンペッパー・生にんにくといった定番から、

極厚20mm霜たん、牛タン刺し、シチューまで、「牛タンの王道から裏主役まで」を網羅！

２. 最大約60％OFFの衝撃価格

「得」の元値で「豪華」を販売する、年に一度の感謝価格。

家族用・贈答用・ストック用にも最適です！



３. 新商品『柚子塩仙台仕込み牛タン』を無料特典

2025年12月に新登場した話題商品を、福袋購入者限定で無料添付。

爽やかな柚子の香りが、福袋の満足度をさらに高めます！



■一心たん助の「こだわり」仙台仕込みの本格牛タンを、最高の状態でお届け

一心たん助の牛タンは、牛タンの本場・仙台で受け継がれてきた伝統の仕込み技術をベースに、専門店ならではの丁寧な熟成加工を施しています。 じっくりと時間をかけて旨味を引き出すことで、牛タン特有のコクと深みを最大限に引き出しました。 その厚みからは想像できないほど、歯切れがよくジューシーな食感は、表面に入れた繊細なスリット（切れ込み）によるもの。 このひと手間が、焼き上げた瞬間の香ばしさと、噛んだ瞬間にあふれ出す肉汁を生み出し、まさに“旨味の爆発”とも言える味わいを実現しています。 口に運べば、その一枚がどれほどの手間と技で仕上げられているかを、体感として感じていただけるはずです。



■一心たん助グループが提供する“牛タンエンターテイメント

牛タン専門店『焼肉 一心たん助』グループは、都内5店舗で連日満席をつくる話題店。そのモットーは「牛タンを通じてお客様に笑顔と幸せをお届けする」こと。ホスピタリティあふれる接客と活気ある店舗運営で、多くのお客様に愛されています。 創業当初から掲げるのは、「仙台牛タンの食べ放題」という新しい焼肉体験。サクッとした歯切れとプリッとした柔らかさが特徴の牛タンはもちろん、上カルビ、特選ハラミ、赤身の希少部位など、素材にこだわり抜いた肉をご提供しています。 さらに、目の前で炙って仕上げる名物「肉寿司」は、SNSでも話題の人気メニュー。単なる焼肉食べ放題ではない、「エンターテイメントとしての焼肉」を提供することが一心たん助の流儀です。 スタッフ一人ひとりの細やかな気配りと、笑顔あふれる接客も、お客様から高い評価をいただいております。

＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者： 代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗数：東京都・埼玉県・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・北海道 など約250店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む)

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/