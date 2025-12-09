「平均的なユーザー像」が、イノベーションを阻む理由とは？ 実在する当事者の声から“想定外のインサイト”を発掘するワークショップ開催

株式会社STYZ12月16日（火）13時から「多様な視点で“見えなかった価値“を発見するインクルーシブデザインワークショップ」 を開催します。

デザインとテクノロジーで多様な人々が共創する社会を目指すインクルーシブデザインスタジオCULUMU（運営：株式会社STYZ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也、以下「CULUMU」）は、2025年12月16日（火）、機能による差別化に課題を感じているプロダクトマネージャーや新規事業担当者を対象に、ワークショップ『多様な視点で“見えなかった価値“を発見するインクルーシブデザインワークショップ』を株式会社STYZオフィス（東京都渋谷区）にて開催します。

市場が成熟した現代において、多くの開発現場で採用されている「平均的なユーザー像」に基づいた企画は、画一的なサービスを生み出す構造的な要因ともなっています。本ワークショップでは、視覚障害者や車椅子ユーザーなど「極端なニーズ（リードユーザー）」の視点を開発プロセスに取り入れることで、この閉塞感を打破する手法を解説します。

当日は、CULUMUが独自開発した「インクルーシブペルソナカード」を使用し、企画・要件定義の上流工程からイノベーションの種を見つける共創プロセスを体験いただきます。定員は先着12名、参加費は無料です。

ワークショップのお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4706200/view

ワークショップの特長

CULUMUのインクルーシブペルソナカード

１.「成長戦略」としてのインクルーシブデザインを学ぶ

インクルーシブデザインはCSR（企業の社会的責任）にとどまらず、新たな市場機会の発見や、愛されるブランド構築につながる経営戦略であることを、国内外のデータや事例を用いて解説します。従来のSWOT分析的なアプローチではなく、社会課題を機会（Opportunity）と捉え直す思考法をインプットします。

２.「平均値」の罠から抜け出し、N=1の視点を獲得する

多くのPdMが陥りがちな「平均的なユーザー像」での企画立案から脱却します。CULUMUが独自開発した、実在する当事者の声を元にしたインクルーシブペルソナカードを使用。視覚障害、車椅子ユーザー、外国人など、具体的なN=1の制約条件をシミュレーションすることで、普段のブレインストーミングでは出てこない鋭いインサイトや潜在ニーズを発掘します。

３.開発の上流工程（企画・要件定義）での「共創」プロセスを体験

完成品のアクセシビリティチェックではなく、プロダクト開発の上流工程（課題発見～アイデア創出）から多様な視点を取り入れるプロセスを体験します。ペルソナの課題を自分たちの技術やサービスでどう解決し、かつ一般ユーザーにもどう価値提供できるかという視点でアイデアを昇華させる、実践的な思考訓練を行います。

こんな方におすすめ

- 新規事業開発・R&D責任者：既存市場が飽和しており、次の成長市場やイノベーションの種を探している方。- プロダクトマネージャー（PdM）・プロダクトオーナー（PO）：似たような機能競争に陥っており、競合他社と明確に差別化されたプロダクトを作りたい方。- DX推進・CX（顧客体験）担当者：デジタルサービスのユーザビリティ向上や、多様な顧客に選ばれるサービス設計を目指している方。- 経営企画・サステナビリティ担当者：DE&IやSDGsの取り組みを、スローガンだけでなく具体的な事業活動に落とし込みたい方。

タイムテーブル

ワークショップのタイムテーブル（多様性の認識→課題の定義→アイデア創出→プレゼン→講評・振り返り）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/292_1_82a65ae0cd789a934b38c47549dc65c3.jpg?v=202512091159 ]

※ワークショップのテーマは、当日の参加者の業種等を考慮し、「オフィス体験」「移動体験」「購買体験」など汎用性が高くビジネスに直結しやすいものを設定する予定です。

開催概要

インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/292_2_6230b813dc0033f5b86d8f8706491b03.jpg?v=202512091159 ]CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障がい者、外国人やマタニティ、Z世代・α世代など多様なユーザー、当事者と共創するインクルーシブデザインスタジオです。ビジネスコンサルタント、UXデザイナー、UIデザイナー 、プロダクトマネージャー、エンジニアなど多数スペシャリストが在籍しているので、さまざまな事業開発の支援が可能です。

また5,000団体以上の非営利団体との繋がりを通じた希少なN=1が多く集まる調査パネルを基に、これまでリーチが困難であった人々を含む多様な人々とマッチングと定性的な調査が提供可能です。当サービスは公益財団法人日本デザイン振興会より「NPOやNGOと連携し、当事者との距離が近く洗練されたプロダクト開発の手助けになる」と評価いただき、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

これまでデザイン＆開発案件で大手企業からスタートアップまで過去100件以上の幅広い取引実績があります。また、NPO・研究機関など多様なユーザーを支援するD&Iパートナーや開発パートナーも豊富で、従来の事業開発のみならず、社会課題への専門性やDE&Iに取り組むプロジェクトも豊富な経験があります。

株式会社 STYZ 概要

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、STYZは３つの事業があります。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン事業』。そして、次世代的なテクノロジーで人間ならではの体験を創造する『システム開発&エンジニアリング事業』になります。3つの事業を通じて、企業（ビジネスセクター）・行政（パブリックセクター）、NPO（ソーシャルセクター）、個人との媒介となり、社会の課題解決の促進を行います。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/292_3_d15818df9eb29b6d41b1b391eee682de.jpg?v=202512091159 ]