【家電大賞2025-2026】頭皮ケア専用シャワー『スカルプファイン』でTKSが初のノミネート！

株式会社TKS(岐阜市、代表取締役社長：岩永信幸、以下、当社)は、頭皮ケア専用ファインバブル（※1）シャワーヘッド「スカルプファイン・スターターキット」が【家電大賞 2025-2026(https://getnavi.jp/appliances/1072156/)】の「シャワーヘッド部門」にノミネートされたことをお知らせいたします。当社製品が家電大賞にノミネートされるのは初となります。

当製品は《頭に「洗濯機」をつくるイメージ》で開発したブラシ一体型シャワーヘッドです。独自の発生機構（※2）によるファインバブルを含む強力水流とブラシの相乗効果で、頭皮・毛穴の洗浄をサポートします。ブラシで髪をかき分け、水流を頭皮に直撃。汚れを洗い流しつつ、ブラシによる物理的な刺激も加わって血行を促進し、頭皮環境を整えます。ブラシは着脱可能。ご自宅のシャワーヘッドとワンタッチで付け替えて使用する「使い分け」を前提とした単一機能のシャワーヘッドです。当社では「＋1」をキーワードに、機能を一つに絞ることで「低価格」「高耐久」「機能の特化」を目指す、新しいシャワーの形を提案しております。

当社は水制御技術の企業であり、ファインバブルシャワーヘッドの先駆け「ボリーナ」シリーズのメーカーです。

当製品以外にも「目的」や「利用シーン」に特化した製品を開発・販売しております。新たなシャワー文化を創出し、15～25％のシェア獲得を目指します。

ファインバブル：マイクロバブル、ウルトラファインバブルの総称となる微細な泡のこと。洗浄・保湿・保温作用が期待されるほか、水産業・農業・医療等の幅広い業界で注目される技術です。当製品は、取り込んだ空気を高速旋回液流でせん断し微細気泡を発生する独自の発生方式を採用。

使用イメージ。ご自宅のシャワーヘッドに特別な頭皮ケアをプラスワン[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j2Hc1Q0EATs ]

ハイスピードカメラで撮影した映像

『家電大賞 2025-2026』とは

モノトレンド情報誌「GetNavi」とウェブメディア「GetNavi web」、生活家電専門ニュースサイト「家電 Watch」による、最大規模の家電アワード。読者と一般消費者からの投票のみで結果が決まるのが特徴。投票は専用フォームで受け付け。投票した方の中から抽選で豪華家電が当たる。

・GetNavi web「家電大賞」特集(ノミネート一覧)

https://getnavi.jp/appliances/1072156/

・家電Watch「家電大賞」記事(プレゼント一覧)

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_special/2061316.html

【投票について】

■投票フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLecgMJ1d67wIhE5cQGx-Q2NswtZh0KpKyR3fteZSINsDMnw/viewform

■『スカルプファイン』はエントリーナンバー『129番』 ※シャワーヘッド部門（全6製品）

■2026年3月中旬に最終結果を発表。投票受付は2026年1月5日(月)23時59分まで

投票はこちらから

【ノミネート製品】

名 称：スカルプファイン・スターターキット

https://brand.tks-gifu.jp/avanti/scalp-fine/

品 番：TK-A301

JAN：4560207381099

発売日：2025年7月30日（水）

価格：11,000円（税込）

サイズ： 幅66mm・奥行90mm・高さ138mm 約150g(シャワーヘッド)+49g(ジョイント)

内 容：シャワー本体、シャンプーブラシ、ジョイントA（１個）、ジョイントB（１個）、

保証書付き取扱説明書

販 売：公式オンラインストア、ECサイト、全国の量販店など

製品プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000119238.html

【製品特徴】ブラシ×ファインバブルシャワーでスッキリ爽快＆血行促進

ファインバブルを含む強力水流とブラシの相乗効果で頭皮の血行を促し、健康的な頭皮環境を整えることで頭皮ケアをサポートします。さらに、機能を絞ることで本体を150gと軽量に抑えました。

《頭に「洗濯機」をつくるイメージ》で独自開発！強力旋回「スプラッシュ水流」

散水孔は4つだけ。大小さまざまな水滴が連射され、飛び交います。水滴なので膜になりづらく、旋回して飛ぶので角度がついた状態で汚れを弾き出します。

ダダダダッ、と連続して当てることで刺激を感じる力強いシャワー水流を実現しました。

ファインバブル含有の強力な「スプラッシュ水流」第三者機関による試験データ

＜1＞皮脂除去率：約15% UP（※3）

ベタつきやニオイの元となる皮脂をしっかりオフ！

＜2＞頭皮の平均血流量：約5％ UP（※4）

ブラシと水流の刺激により血行促進！

＜3＞肌表面温度：約23％ UP（※5）

肌の冷えは代謝の低下などトラブルの元。しっかり温めます。

美容家 熊谷真理 様より

近年、スキンケアやボディケアと同じように「頭皮ケア」の重要性が注目されています。健やかな髪を育むためには、土台となる頭皮環境を整えることが不可欠。

近年では、美容意識の高い方々の間でエイジングケアの一環として取り入れる動きも広がっています。

「髪の美しさは頭皮から」――美容家として活動する私が、常に大切にしている視点です。

プロフィール：熊谷真理（くまがいまり）

1987年、栃木県宇都宮市生まれ。2009年青山学院大学文学部英米文学科卒業。

約9年間のアメリカ・ドイツでの海外生活でグローバルな美容経験を積み、美容家としての専門性を確立。米国でニューヨーク州認定エステティシャン資格のほか、メイク・色彩学・栄養学を修得。ドイツでは現地サロンにてエステティシャンとして勤務。第6回コスメコンシェルジュコンテスト金賞受賞。自身の肌荒れ克服経験を綴った著書『世界四大ミスコンスキンケア講師が教える！人生最大の肌荒れからノーファンデ美肌を手に入れた美容習慣』はベストセラーに。現在は美容専門学校で教鞭を執るほか、自身の経験と知識を基に製品開発やメイク・スキンケアレッスンを展開。

ブラシは着脱可能！より衛生的に使用できる

ブラシは取り外し可能で、予洗いの時はもちろん、シャンプーをしながら頭皮マッサージが行えます。また、着脱可能にしたことで個別でのメンテナンスができます。ブラシにはフックなどに引っかけるための穴があいており、それぞれ干して乾かすことでより衛生的に使用できます。

家のシャワーに頭皮ケアを「＋1」する新感覚

ブラシ単体での使用も可能

取り付けに必要なカイテキジョイントとのセットなので、シャワーヘッドの使い分けがスタートできる製品です。現在使用しているお家のシャワーヘッドをベースとし、洗髪時の特別なケアをする際に付け替えて使用します。

シャワーヘッドの使い分けについて： https://tks-gifu.jp/contents/plusone/

今後の展望

「目的」や「利用シーン」に特化した製品をさらに開発・販売します。

シャワーヘッドをパーソナライズ化し「ひとりひとりが複数台のシャワーヘッドを使い分ける時代」を提案いたします。ファインバブルシャワーヘッドの先駆けとして、製品の製造のみならず、シャワー文化を新たに創出し、15～25％のシェア獲得を目指します。

《ブランドサイト》https://brand.tks-gifu.jp/

「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。

※1：【スカルプファインが生成するファインバブル】

ウルトラファインバブルの発生量：約520万個/㎖（シャワーヘッド通水前後に測定した発生量の差）平均気泡径：0.151μm、最大頻度径：0.144μm、測定器：NanoSight NS300、水温：40℃±1℃

シャワー流量：10リットル/分、測定原水：超純水、測定日：2025年1月9日、計10回をFBIA指定試験機関で測定。マイクロバブルの発生量：約1,400個/㎖（シャワーヘッド通水前後に測定した発生量の差）

平均気泡径：38.8μm、最大頻度径：35.5μm、測定器：SALD-7500nano、水温：40℃±1℃

シャワー流量：10リットル/分、測定原水：超純水、測定日：2025年1月9日、計5回をFBIA指定試験機関で測定（水質・環境・時期により数値は変動します）。

※2：高速旋回流とキャビテーション（吸気型エゼクター式）による独自の発生方式。

※3：室温・湿度を一定環境下にし、測定部位（額）へ水温40℃±1℃にて10秒散水。ノーマルシャワー（測定部位から20mmの高さより散水）と

スカルプファイン（肌へのブラッシング+ファインバブル水の散水）との比較。図中の値は、各被験者の使用前の値を100とした、使用後の値（相対値）である。

※4：スカルプブラシによるマッサージ効果とシャワーの温浴作用による。室温・湿度を一定環境下にし、測定部位（前頭部）へ水温40℃±1℃にて10秒散水。ノーマルシャワー（測定部位から20mmの高さより散水）と

スカルプファイン（肌へのブラッシング+ファインバブル水の散水）との比較。図中の値は、各被験者の使用前の値を100とした、使用後の値（相対値）である。

※5：室温・湿度を一定環境下にし、測定部位（手の甲）へ水温40℃±1℃にて10秒散水。ノーマルシャワー（測定部位から20mmの高さより散水）とスカルプファイン（肌へのブラッシング+ファインバブル水の散水）との比較。

図中の値は、各被験者の散水前の値を0とした、使用後の値（差分値）である。

＜実験データ＞：いずれも第三者試験機関にて測定。自社製品比。使用条件、環境により使用感、効果には個人差があります。

＊マーク：統計学的に確かな差があり、偶然起こったものではないといえるかどうかの検定結果

＊：P<0.05 ＊＊：P<0.01 ＊＊＊：P<0.001

【 会社概要 】 水の真のチカラを最大限に

株式会社TKSは、1965年に『水栓バルブ発祥の地』と呼ばれる岐阜県山県市（旧：美山町）で創業し、2010年よりファインバブルの研究開発を行っている水制御技術の企業です。モノ創りの心を大切に、各分野の専門知識をお持ちの大学、企業様との共同研究・開発を通じて、多くの分野で当社のコア技術であるファインバブルの活用・製品化を目指し、社会貢献に努めます。