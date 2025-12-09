ソーラーシェアリングのスマートブルー、ヤンマーホールディングスから営農型太陽光発電建設工事を受注

スマートブルー株式会社

スマートブルー株式会社（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：塩原太一郎、以下当社）は、ヤンマーホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：山岡健人、以下ヤンマーホールディングス）から、滋賀県栗東市での営農型太陽光発電建設工事を受注したことをお知らせいたします。

事業の概要

本事業は、ヤンマーホールディングスが推進する「SAVE THE FARMS by YANMAR」の一環で、滋賀県栗東市の約4,200平方メートル の水田の一画に、営農型太陽光発電設備を設置します。

同プロジェクトは、農業従事者の高齢化と後継者不足に伴う耕作放棄地の増加という深刻な課題に対して、「環境再生型農業」×「営農型太陽光発電」の2つのテクノロジーの掛け合わせによって持続可能な農業のあり方を追求していく取り組みです。

当社は、農林水産省が営農型太陽光発電に関する通達を発出した2013年当初から事業を展開し、これまで100件を超える事業を組成してきた経験と知見を有しています。

培ってきた専門性を活かし最適な設計と施工を提供いたします。

設備の概要・特徴

（参考）一本足型営農型太陽光発電の参考事例営農型太陽光発電の課題である労働生産性低下を一本足架台で解決

設備は一本足架台で構成され、従来の営農型太陽光発電で問題視されていた架台支柱による労働生産性の低下を、抑えることができます。また、設備を圃場の一画のみに設置することで、圃場の大部分は以前と変わらない営農が維持されます。

そのほかにも、部材数が少なく独立性が高い構造を特徴としており、従来のボックス構造を繋ぎ合わせたいわゆる藤棚型における連鎖倒壊のリスクを抑えることにも成功しています。

今後、水田において営農型太陽光発電を展開していく上で、効率的な営農の実現、収量の維持、品質の確保は重要な指標となります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36370/table/17_1_60983631bd8d60a09f0b2ba00302a444.jpg?v=202512091159 ]スマートブルー株式会社

本社所在地：静岡県静岡市葵区千代2-17-23

設 立：2010年3月

代 表 者：塩原 太一郎

コーポレートサイト：https://smartblue.co.jp/

ソーラーシェアリングサイト：https://smartblue.jp/

事業用太陽光発電サイト：https://enemanex.jp/

産業用太陽光発電、ソーラーシェアリング、野立て太陽光発電といった再生可能エネルギー事業に加え、自社農場における太陽光発電と両立した農作物の栽培・販売を行うアグリビジネス事業によって、個人様、企業様そして地域の持続可能性の向上に寄与している。

ソーラーシェアリングにおいては、2013年の農林水産省による通知当初から事業を展開し、これまで100件を超える事業組成に携わってきたパイオニア的存在である。自社圃場を3か所運営しており、IoTによる営農の自動制御と効率化、水耕栽培、水田の生産性向上を目指す新規事業など、先進的な取り組みを進める。