kurokamiスカルプでおなじみの『haru』がお届けする【触れて、感じる、ヘッドビューティ体験会】を開催。

株式会社nijito

ヘッドビューティブランド『haru(https://www.haru-shop.jp/)』（株式会社nijito／本社：東京都港区、EC事業部：福岡市中央区）は、2025年11月3日、福岡市中央区大名の美容室にて、haruアイテムとプロの施術によるトータルケア「触れて、感じる、ヘッドビューティ体験会」を開催しました。

当日は、haruとの出会いや普段のケア方法についての対話も交えながら、冬に特有の悩みや、年齢を重ねることで生まれる大人髪の悩みについても丁寧にお伺いし、プロのアドバイスに加え、haruの新アイテムもお試しいただきました。シャンプーから仕上げまでの一連の工程をプロの施術とともに体験いただくことで、トータルケアが生み出す心地よさや“自分らしい美しさ”を実感いただける時間となりました。

■ haruのトータルケアで”自分らしい美しさ”を実感するひとときに

当日は、髪や地肌の状態を丁寧に確認しながら、シャンプーから仕上げまでの工程を順に体験いただきました。kurokamiスカルプのやさしい洗い心地、エンリッチヘアマスクの芯から満たすうるおい感、育毛剤のスカルプエッセンス100による地肌ケア、プロテクトヘアミルクを使った仕上げなど、各工程で“自分の髪がどのように整っていくのか” を実感いただける内容でお届けいたしました。

～ step１：濃密泡で優しく洗うシャンプー

kurokamiスカルプで地肌をいたわりながら、豊かな泡立ちと優しく広がる穏やかな香りを体感。

地肌をいたわりながら、スッキリと心地よい洗い上がりへ導きます。

～ step2：芯から満たす集中補修ヘアマスク

新アイテム「エンリッチヘアマスク(https://www.haru-shop.jp/shop/products/10680101)」を使用。

乾燥やダメージが気にやりやすい季節に、髪の芯からうるおいを届け、しっかりまとまる質感へ。

～ step3：髪の土台を整える、地肌ケア

スカルプエッセンス100(https://www.haru-shop.jp/shop/products/10620101)で、気になる分け目や生え際を中心にマッサージ。

”美しい髪が育つための土台”を整えるケアを体験いただきました。

～ step4：ヴェールで守る、ヘアミルク＆ドライ

仕上げは新アイテム「プロテクトヘアミルク(https://www.haru-shop.jp/shop/products/10690101)」で熱や摩擦から髪を保護。

kaze proドライヤー(https://item.rakuten.co.jp/harushop/2505_drier_set/)でやさしくブローし、まとまりとツヤが際立つ仕上がりに。

■ 参加者のお声

「体験会の後、ヘアマスクを2日おきに使うようになりました。

香りも優しいので、授乳中の子どもも嫌がらず、私自身も好みです。産後で肌も髪もパサついていると感じていましたが、ヘアミルクで毎日ケアするうちに髪がしっとりし、絡まりにくくなりました。」（30代 女性）

「使ってる商品の良さをあらためてわかるイベントでした。機会があればまた参加してみたいと思いました。」（50代 女性）

「他の商品を知るきっかけにもなって良かったです。」（40代 女性）

■まとめ

体験会を通じて、参加された方々は髪の変化だけでなく、ケアの時間そのものを楽しんでいただけたご様子でした。帰り際にはふわりと明るい表情が見られるなど、髪と地肌がやさしく整っていく過程を実感いただけたようです。今回の体験会が、日々のケアへの前向きな気持ちや、haruアイテムとの出会いを繋げる機会となりました。

haru trial event :https://huu.haru-shop.jp/haircare/haru_item_trialevent_vol1/●haruについて

ヘッドビューティブランド「haru」は、シリーズ累計出荷本数800万本(*3)を突破したロングセラー「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」を展開し、現在はECサイトおよび全国約5,000店舗で商品をお届けしております。haruは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う“ヘッドビューティ”という新しいセルフケア習慣を提案し、年齢を重ねることを前向きに捉え、“わたしらしく、美しく生きる”を支えるブランドとして、今後も多様な商品や体験を提供してまいります。

(*3) リニューアル前商品、限定シリーズ、kurokami シリーズ 3 種類含む 2025 年 10 月時点メーカー出荷実績（自社調べ）

haru公式オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/

haru公式Instagram：https://www.instagram.com/haru_tennen100/

haru公式LINE：https://page.line.me/460ekqvm?openQrModal=true

●nijitoについて

nijitoは、変わりゆく日々の中で、どんな時も「自分らしくありた

い」という想いに寄り添う会社です。プロエイジング・カンパニーとして、“いまの自分”を、もっと好きになるために、少しでも前向きに、自分らしくいられる時間が、日々の中に増えていくことを願って──。

“Every day is a new day.”

一日一日が、より自分らしく、少しでも前向きなものになるように。そんな社会をつくっていくために、nijitoは挑戦を続けていきます。

【会社概要】

株式会社nijito

本社：東京都港区芝公園2丁目2-22 芝公園ビル8F

福岡：福岡県福岡市中央区天神3丁目4-5 ピエトロビル6F

TEL：092-713-5778 FAX：092-400-0848

HP：https://nijito.jp