【企業リーダー向け10名特別枠｜12/16開催】Year End Party 2025 CoinDesk JAPAN / N.Avenue club

N.Avenue株式会社（本社：東京都港区）は、2025年12月16日（火）に「Year End Party 2025 CoinDesk JAPAN / N.Avenue club」を開催いたします。本イベントは、業界関係者の皆様に1年の感謝をお伝えするとともに、交流の場を提供することを目的としております。

当日は、ギャザリング前にSpecial Sessionを実施いたします。テーマは「ステーブルコインで描く日本の輸出立国2.0──IP・食・観光で拓く新戦略」です。

世界では保護主義や地政学的リスクにより、為替やサプライチェーンの不確実性が増す一方、ステーブルコインを中心としたグローバルな決済インフラの革新が加速しています。本セッションでは、アニメ・ゲームなどの「IP」、外食・観光分野の強みを活かし、ステーブルコインを活用して日本の輸出立国2.0を構築する新たなビジネスモデルについて議論します。

登壇者には、データサイエンスを駆使して社会変革に挑む宮田裕章氏（慶應義塾大学医学部教授／データサイエンティスト）、円建てステーブルコインJPYCの発行主体である岡部典孝氏（JPYC株式会社 代表取締役）、デジタル社会・Web3政策をリードしてきた川崎ひでと氏（衆議院議員／デジタル大臣政務官）を迎えます。モデレーターはWeb3・新金融に精通するリサーチャーのcomugi氏が務めます。

Special Session終了後には、参議院議員の片山さつき氏（財務大臣／内閣府特命担当大臣（金融））より「ご挨拶」としてメッセージをいただく予定です。

招待枠へ応募する :https://luma.com/2dhdshbb

※招待枠でご応募いただいた方の中から、抽選で10名様をご招待いたします。ご当選の方にのみ、Lumaより承諾のご連絡をお送りします。

■実施日時

2025年12月16日 (火) (16:30 受付開始)

【第1部】 17:00-18:15 -Special Session*

【第2部】18:15-20:00-Year End Party 2025

■会場

港区（住所は参加者のみに公開）

■タイトル

ステーブルコインで描く日本の輸出立国2.0──IP・食・観光で拓く新戦略

■概要

世界は保護主義と地政学的緊張が交錯し、為替・サプライチェーンの不確実性が増す。その一方、グローバルで決済インフラの革新は加速している。各国で制度整備が進むステーブルコインは、国境を越えた決済の“標準”へと歩みを進め、メイド・イン・ジャパンの「IP・食・観光」の輸出に新たな選択肢を与えつつある。

今こそ、外貨獲得の軸を"モノ"から"体験"へと移す、「輸出立国2.0」を本気で設計すべき時だ。日本の強み──アニメ・ゲームなどの「IP」、東京のミシュラン星付きレストランは19年連続世界一を誇る「外食」、"おもてなし"精神が育んできた「観光」──を、ドル・円建て／多通貨のステーブルコインでどう稼ぐモデルにするのか。さらには、多様なフィールドをブロックチェーン横断して生まれたデータを、どのように新たな体験価値と結び付け、「稼ぐ」エコシステムとして循環させていくのかも問われている。

セッションでは、データサイエンスを駆使して社会変革に挑む科学者であり2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」のプロデューサーも務めた宮田裕章氏、、円建てステーブルコインJPYCの発行主体として実務の最前線に立つJPYC代表取締役の岡部典孝氏、デジタル社会・web3政策をリードしてきた衆議院議員・デジタル大臣政務官／内閣府大臣政務官の川崎ひでと氏の3人が、「IP・食・観光×ステーブルコイン」と日本の輸出立国2.0の可能性を立体的に議論する。モデレーターはweb3・新金融に精通するリサーチャーのcomugi（コムギ）氏が務める。

なお、セッションの終了後には、財務大臣・内閣府特命金融担当大臣を務める参議院議員の片山さつき氏に「ご挨拶」をいただく予定だ。（※やむを得ない事情で登壇予定が変更となる可能性があります）



■登壇者

・川崎ひでと 氏

衆議院議員／デジタル大臣政務官（前 総務大臣政務官・元 自民党デジタル社会推進本部web3PT事務局長）

・宮田 裕章 氏

慶應義塾大学 医学部教授／データサイエンティスト

・岡部 典孝 氏

JPYC株式会社 代表取締役

【モデレーター】

・comugi 氏

リサーチャー

【ご挨拶】

・片山 さつき 氏

財務大臣／内閣府特命担当大臣（金融）／租税特別措置・補助金見直し担当

※やむを得ない事情でご登壇予定が変更となる可能性があります

■参加者数【完全招待制】

第一部：100名

第二部：120名

■料金

無料

■主催：N.Avenue株式会社

■N.Avenue株式会社について

設立日 ：2018年11月28日

所在地 ：東京都港区

代表者 ：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービス

URL：https://navenue.jp/

■「CoinDesk JAPAN」について

「CoinDesk JAPAN」は、ブロックチェーン・デジタル資産領域におけるグローバル有数

のメディア「CoinDesk」の公式日本版。新しい経済をつくるビジネスピープル・投資家のため、信頼性の高い次世代金融・経済ニュースと価格データをお届けします。

公式サイト：https://www.coindeskJapan.com/

Xアカウント：https://twitter.com/CoinDeskjapan