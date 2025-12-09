TOKYO MX特番『第1回アメバト・ブタミントン王決定戦』放送記念！第2弾！番組視聴してつぶやこう！「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」プレゼントキャンペーン！

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区)は、TOKYO MX（東京エリア・地上波9ch）にて11月17日(月)に放送された特別番組、「第1回アメバト・ブタミントン王決定戦」の放送記念として、第2弾！プレゼントキャンペーンを実施しています。

「第1回アメバト・ブタミントン王決定戦」

本番組は、令和の今リバイバルを遂げた懐かしのアクションゲーム「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」「ブタミントン」に6人の芸能人が挑戦し、豪華賞品？！「金のブタ」と王者の座を賭け本気で激突する見どころ、笑いどころがたくさん詰まった内容で、現在ではTverまたはメガハウス公式おもちゃチャンネルYouTube、にて見逃し配信中です。番組放送記念としてX（エックス）にて第2弾のキャンペーン「番組視聴してつぶやこう！『アメリカンバトルドーム ver.ホワイト』プレゼント」キャンペーンを実施中です。

大型３Dピンボールアクションゲーム『アメリカンバトルドーム ver.ホワイト』ビッグサイズだから楽しさもビッグ！

【実施概要】

「番組視聴してつぶやこう！『アメリカンバトルドーム ver.ホワイト』プレゼント」

Xフォロー ＆ 番組視聴の感想をリポストすると抽選で８名様にプレゼント！

■実施日程：2025年12月8日(月)～2025年12月18日(月)15:00まで

メガハウスのメガトイ公式Xをフォローし、番組を視聴後その感想とともにキャンペーンポストをリポストしていただいた方の中から抽選で『アメリカンバトルドーム ver.ホワイト』8名様にプレゼント。

▼応募方法▼

１.「メガトイおもちゃのメガハウス」公式X(@MegaHouse_toy) をフォロー

２.番組を見た感想と「#第1回アメバト・ブタミントン王決定戦」をつけて該当のキャンペーンポストをリポスト https://x.com/MegaHouse_toy

メガハウス公式おもちゃ YouTube【番組見逃し配信】

笑いと躍動感が溢れる人気芸人＆アイドル達の必殺ショット！！

▶メガハウス公式おもちゃチャンネル YouTube

https://youtu.be/peBaKQnrcVI(https://youtu.be/peBaKQnrcVI)

▶番組公式HP

https://s.mxtv.jp/variety/amebuttle_butaminton/

TVer見逃し配信

▶TVer

https://tver.jp/episodes/ep1wjizea8

【商品のご紹介】

■『アメリカンバトルドーム ver.ホワイト』価格：9,878円(税10％込) 発売元：株式会社メガハウス

発売からこれまでSNS等で数々の話題を生んだ「アメリカンバトルドーム」の新色版です。

当時のエキサイティングな楽しさはそのままに、本体色は過去、未発売のホワイトカラーとなっています。さらにパッケージも一新しており「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」として生まれ変わりました。

本体中央上部からランダムに落ちてくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュートしていきます。弾いたボールがベルに当たると「チンッ！チンッ！」と鳴り、よりエキサイティングなゲーム展開が楽しめます。ボールが落ちきった時点で、プレイヤー全員で自分のゴールに入ったボールをカウントし一番点数の高い人が勝ちとなります。2人～4人で対戦可能です。

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5173/

商品PV動画: https://youtu.be/Ktvg-YzddcE

Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC

■『ブタミントン』 価格：4,378円(税10％込) 発売元：株式会社メガハウス

ーおもちゃ大賞2025 ゲーム＆パズル部門 大賞を受賞しました！ー

ブタ型のマスコットをラケットとして使用し、バドミントンのように羽根をネット越しで落とさないように飛ばし合う、スポーツ系アクションゲームです。ラケットのブタは、ボディを押すと鼻息（鼻から空気）が出て、その風力で羽根を飛ばすことができます。ポリエチレン素材の羽根は軽く、丸い形状のため、空気にあたると角度と強さによって思いもよらない動きで飛び交います。ブタ（ラケット）は4個入っていて1対1はもちろん２名対戦によるダブルスも可能です。

ルールはシンプルながらも、ブタの顔立ちがユニークなラケットは、空気を吹き出そうと押す度に可愛く「ブー」と鳴き、対戦で白熱しながらも笑いがおこり、お子様から大人まで世代を問わず盛り上がる玩具です。

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4908/

商品PV動画: https://youtu.be/WYRznKz3SkQ

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。