12月15日（月）開催！PR TIMES × STATION Ai 「ものづくり企業向け 広報PR実践セミナー」に登壇

2025年12月15日（月）愛知県名古屋市にある日本最大級のオープンイノベーション施設 STATION Ai(https://stationai.co.jp/) にて、PR TIMES主催・STATION Ai協力によるものづくり企業向け「自社の魅力が伝わる広報PR実践セミナー」が開催されます。

本セミナーには、製造業のDX支援で急成長中のスタートアップ 株式会社カミナシ(https://kaminashi.jp/)の広報担当と、愛知県を中心に製造業PR支援を行うファンピッキング株式会社（代表・夏目 環） の2社が登壇し、「ものづくり企業の広報にどう取り組むか」をテーマに、実例をもとに解説します。

参加費は無料で、定員は先着50名となります。

開催背景

製造業・BtoB企業において「広報は本当に効果があるのか」「何をどう発信すればいいのか分からない」という声は少なくありません。

特に、プロダクトアウト型の企業や展示会依存のマーケティングが主流だった分野では、情報発信のノウハウや体制構築が手薄になりがちな課題が見られます。

そこで今回、製造業の現場を理解する広報担当者による実践的なノウハウを共有し、“広報を実務として機能させる”ためのポイントをお伝えする場を設けました。

セミナー内容

本セミナーでは以下の内容を中心にお話しします。

(1)オープニングトーク

・ものづくり企業に広報は必要？

(2)カミナシ流広報術

・カミナシとは？／広報事例の紹介

・スタートアップ・ものづくり広報で気をつけていること

・ 広報課題とこれからの展望

(3)Q&Aセッション

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

「広報担当がいない／広報初心者」でも実践できる内容を意識し、明日から使える知見をお届けします。

登壇者

● 宮地 正恵 氏

株式会社カミナシ 広報PR／PR TIMES公認 プレスリリースエバンジェリスト

製造業DXの現場に寄り添った広報に携わり、スタートアップとして急成長中のカミナシの発信活動を担う。

● 夏目 環

ファンピッキング株式会社 代表／PR TIMES公認 プレスリリースエバンジェリスト

東海エリアを中心に10年以上、製造業・地域企業のPR支援を行い、企業の広報体制構築・情報発信強化を支援。

開催概要

イベント名：PR TIMES×STATION Ai 自社の魅力が伝わる広報PR実践セミナー

日 時 ：2025年12月15日（月）19:00～20:00（18:30受付開始）

会 場 ：STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 (https://maps.app.goo.gl/eNzNiH7FzunJ8WwQ7)/ 3階）

参加費 ：無料

定 員 ：50名（先着順）

主 催 ：PR TIMES

協 力 ：STATION Ai

▼ お申し込みフォーム

https://tayori.com/f/251215aichi

■こんな方におすすめ

・製造業／BtoB企業の広報担当者

・展示会や採用広報を強化したい企業

・広報初心者の方、広報体制構築を始めたい企業

・Tech GALAなど今後の発信強化を見据えるスタートアップ

