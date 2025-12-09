ラバーメイド全商品が20％OFF！ エレクター公式オンラインショップにて「ラバーメイド大掃除セール」を12月9日より開催！

エレクター株式会社ラバーメイド大掃除セール

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、公式オンラインショップにて2025年12月9日（火）から2026年1月5日（月）までの期間、ラバーメイド（Rubbermaid Commercial Products）の全商品を20％OFFでご提供する「ラバーメイド大掃除セール」を開催いたします。

ラバーメイドは、国際的に高い評価を受けるプロ仕様の清掃・衛生用品ブランド。耐久性・機能性に優れた製品として、飲食店、オフィス、医療施設、商業施設など、幅広い現場で採用されています。本セールは、年末年始の大掃除シーズンに合わせて実施する特別キャンペーンで、ご家庭から業務用途まで、清掃の効率を高める幅広い製品をお得にお求めいただけます。

エレクター公式オンラインショップ

https://shop.erecta.jp/

セール概要

期間中、エレクター公式オンラインショップで、ラバーメイドの全商品を20％OFFでご購入いただけます。

【注意事項】

※割引適用後の価格にて販売しております。決済時クーポンの選択は不要です。

※その他クーポン、法人特別優待制度は通常通りご利用いただけます。

セール期間

2025年12月9日（火）～ 2026年1月5日（月）

対象商品

エレクター公式オンラインショップで販売中の、ラバーメイド全商品

ラバーメイドのおすすめ清掃用品

ラバーメイド・コマーシャル・プロダクツ

ラウンドブルートユーティリティコンテナマイクロファイバークリーニングシステムマイクロファイバークロスXカートビッグホイールコンテナクイックコネクト

https://www.erecta.co.jp/brand/rubbermaid.html

Rubbermaid Commercial Products（ラバーメイド・コマーシャル・プロダクツ）は、アメリカ発の業務用プラスチック製品ブランド。

優れた耐久性と機能性、洗練されたデザインが特長のラバーメイドの商品は、世界中の幅広い業種で採用されています。清掃用品、フードサービス備品、カート・ワゴンなど、製品ラインナップは多岐にわたります。

エレクター株式会社について

エレクターは独創的で唯一無二な存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。

【会社概要】

社名：エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役：柳屋司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp